Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Довгий час відвідую декілька форумних тем цього сайту у режимі читання. Зранку-раненько прочитав пост шановного Coder (Додано: Нед 06 тра, 2018 22:05). Пропоную кожному відвідувачу цієї тематичної гілки роздрукувати зазначений текст і щоразу використовувати його у якості надійного захисту від інформаційного педикульозу ольгінського колективу під загальним ніком Akurt. Дякую, пане Coder, за блискуче і безжальне руйнування ворожого кубла !!!
Stringer написав:мне удивительно читать предпринимателя, который считает, что бизнесом можно заниматься не 24 часа в сутки
Долярчик бажає керувати магазинчиком по телефону, а сам - байдикувати)))
akurt написав:Господин Сюрферлокс! ОЧЕНЬ советую Вам не ударить лицом в грязь и дать ответы на конкретные вопросы форумчанина Долярчика!
Песевдовикладач з ольгінської недолабораторії дає вказівки, що, кому й як робити??? Блазень без бубенців)))
А чесный прохфесар, который еще пару лет назад топил за Януковича, вдруг проникся судьбой Украины? Это с чего бы так? Я 10 лет прожил в Киеве на две средних прохфесарских зарплат (привожу, как ориентир своей зарплаты) и как-то даже на однушку не накопил. На те квартиры, которые у вас в аренде, вы как заработали? Все честно? Все налоги уплачены? Вопрос по существу, с чего бы это вы вдруг ярлыки развешивать стали?
ihorkyiv написав:Довгий час відвідую декілька форумних тем цього сайту у режимі читання. Зранку-раненько прочитав пост шановного Coder (Додано: Нед 06 тра, 2018 22:05). Пропоную кожному відвідувачу цієї тематичної гілки роздрукувати зазначений текст і щоразу використовувати його у якості надійного захисту від інформаційного педикульозу ольгінського колективу під загальним ніком Akurt. Дякую, пане Coder, за блискуче і безжальне руйнування ворожого кубла !!!
Видно, що Кодер розумна людина, але записувати Акурта в ватники через те, що він розповідає нам, як де люди живуть, то вже занадто. Особливо від акаунту, який свій перший допис зробив через рік після реєстрації. Ви, там, своїм хазяям скажіть, що народ може ї дурний, але знає, що по чому. І коли хазяям не буде ким керувати, то те тільки їх провина в цьому буде. Передайте, щоб перестали красти, а почали в державу і в людей вкладати, але не по списку людей, а у все населення України.
Востаннє редагувалось change_pm в Пон 07 тра, 2018 17:05, всього редагувалось 1 раз.
change_pm Ви не зрозуміли. Акурт - не ватник, тобто не банальний ідейний йолоп з новоросією на всю голову. Він - група мотивованих фахівців із завданням системної підривної діяльності в українській частині Нету з метою продукування зневіри, спонукання стомлених війною і кризою українських громадян якщо не до радикальної еміграції, то хоча б до тимчасової втечі у закордоння, райдужні картинки якого малює група "Акурт" і пара-трійка підспівувачів, до яких, підозрюю, належите і ви. Деморалізація і нечинення спротиву агресії Ка.цап.стану - їхнє завдання: чим більше людей виїде до турецького, німецького, американського тощо Парадайзу, тим простіше буде орді Путлера реалізувати власну імперську мету. Я - старий, передпенсійного віку, як на форумі кажуть, лендлорд-рантьє, який заходить (навіть уже не згадаю скільки років) на цей сайт і читає окремі форумні теми, не потребуючи комунікативної участі. Рік тому зареєструвався, оскільки виникло питання до одного з дописувачів, яке так і не поставив. Так що прошу не чіплятися до мого реєстраційного стажу. Раджу усім увімкнути інтуїцію, щоб розрізняти щирі, правдиві пости форумчан про власне життя за кордоном і відверті латентні маніпуляції мокшанських тролей.
ребе Нок написав:Забавно))) Раньше когда я ругал порошенко меня Акурт называл олигинцем и работником кремля. Теперь же смотрю как легко его самого постигла таже участь.
просто он иногда перегибает с критикой всего, что связано с украиной, и этим очень сильно возбуждаются ватники, рагули и зрадофилы (ну или реально скрытые ольгинцы), которые начинают постить в этой теме всякую чушь, как бы в его поддержку, что "все пропало" называть ольгинцем топикстартера явный перебор
ребе Нок написав:Забавно))) Раньше когда я ругал порошенко меня Акурт называл олигинцем и работником кремля. Теперь же смотрю как легко его самого постигла таже участь.
просто он иногда перегибает с критикой всего, что связано с украиной, и этим очень сильно возбуждаются ватники, рагули и зрадофилы (ну или реально скрытые ольгинцы), которые начинают постить в этой теме всякую чушь, как бы в его поддержку, что "все пропало" называть ольгинцем топикстартера явный перебор
прямо оргазмують людина створила свою гілку, ділиться досвідом, набігають, обсеруть, знищать і цю гілку
спокійно спілкувались у "нерухомість у Львові", набігли-затюкали-гілка вмерла, вижили усіх. спілкувались "оренда у Львові" - засрали все там, гілка практично мертва. тепер тут....
напевно загострення перед виборами - порохоботи намагаються вождя знову на трон посадити