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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 80818283
Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 20:20

  ребе Нок написав:Забавно))) Раньше когда я ругал порошенко меня Акурт называл олигинцем и работником кремля. Теперь же смотрю как легко его самого постигла таже участь.

Это ваша страшная месть ?! :shock: :mrgreen:
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 20:22

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  jump написав:прямо оргазмують людина створила свою гілку, ділиться досвідом, набігають, обсеруть, знищать і цю гілкуспокійно спілкувались у "нерухомість у Львові", набігли-затюкали-гілка вмерла, вижили усіх.спілкувались "оренда у Львові" - засрали все там, гілка практично мертва.тепер тут....напевно загострення перед виборами - порохоботи намагаються вождя знову на трон посадити

Что можно сделать что бы ветку поддержать ? Ветка полезная и пишет хорошо чел.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 21:00

  kalinavalera1 написав:
  ребе Нок написав:Забавно))) Раньше когда я ругал порошенко меня Акурт называл олигинцем и работником кремля. Теперь же смотрю как легко его самого постигла таже участь.

Это ваша страшная месть ?! :shock: :mrgreen:

Ну да, теперь хоть спать нормально буду :lol:
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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