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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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kalinavalera1
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Додано: Пон 07 тра, 2018 20:22
jump написав:
прямо оргазмують людина створила свою гілку, ділиться досвідом, набігають, обсеруть, знищать і цю гілкуспокійно спілкувались у "нерухомість у Львові", набігли-затюкали-гілка вмерла, вижили усіх.спілкувались "оренда у Львові" - засрали все там, гілка практично мертва.тепер тут....напевно загострення перед виборами - порохоботи намагаються вождя знову на трон посадити
Что можно сделать что бы ветку поддержать ? Ветка полезная и пишет хорошо чел.
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kalinavalera1
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Додано: Пон 07 тра, 2018 21:00
Ну да, теперь хоть спать нормально буду
ДС мне друг, но истина дороже
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ребе Нок
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