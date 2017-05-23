Додано: Пон 07 тра, 2018 22:26

Приємно мати секретарку.



Шкода, що не всі секретарки розуміють, що - поки вони шукали у шефа помилки - шеф написав не п"ять слів, а 10005 і робив це дуже швидко. Бо дуже хотів почати дивитися наступну серію Grand hotel.

Працюйте поки що далі.

Я Вас поки що не звільняю, бо Ви фактично погодилися із тим, що тисячі Ваших постів дійсно про пусте та порожнє.

Тільки робота на мене дає наснагу.



А пан ihorkiv дуже дешево попався.

Приблизно так, як є метод боротьби із дияволом, так само добре працює простий метод боротьби із клонами, збоченцями та вурдалаками: достатьно задати прості питання - наприклад, із якого воно міста - все - відразу пірнає на дно болота і навіть бульби не йдуть.

Це добре.

Востаннє редагувалось akurt в Пон 07 тра, 2018 22:38, всього редагувалось 1 раз.

У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"