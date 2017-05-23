Это ваша страшная месть ?!
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Додано: Пон 07 тра, 2018 20:20
Додано: Пон 07 тра, 2018 20:22
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Что можно сделать что бы ветку поддержать ? Ветка полезная и пишет хорошо чел.
Додано: Пон 07 тра, 2018 20:26
ребе Нок
На ваш пост (Додано: Пон 07 тра, 2018 16:52) я дав роз’яснення щодо цього парадоксу з Акуртом, але шановний модератор не пропустив, оскільки я некоректно згадав футбольне назвисько (ла-ла-ла-ла...) одного сьогодні інавгурованого кремлівця. Повторювати ліньки.
Додано: Пон 07 тра, 2018 21:00
Ну да, теперь хоть спать нормально буду
ДС мне друг, но истина дороже
Додано: Пон 07 тра, 2018 21:28
У мене сьогодні теж важкий день... Сиджу оце біля моря, слухаю після купання аудіокнигу... Солнце... майже Stille... Пляж - безкоштовний, туалети - безкоштовні, душ - безкоштовний... Все клас!
Тут мимо - білявка...
- Гей, стій! Не бачиш, пан сидить та пропонує баночку холодної Coka-Cola Bio (0,95 ліри або 6 гривень). Так зраділа, так зраділа... почала виконувати всі мої команди (не в голос я їх казав).
Блін, а поруч - жінка... Ну ось бачите: і мені важко...
Ввечері вирішив себе побалувати...
Відкрив пачку сиру із пліснявою... Смакота. Там 100 грамів, шось на 3 ліри - десь 20 гривень... Щось середнє між сиром із пліснявою, що можна купити у Львові на Шуварі (рекомендую: у правому ряду майже в кінці, праворуч) та італійською Горгонзолою...
Спробоував - як експеримент- із віски: пасує... потім якийсь ще додатковий смак проявляється! Зачьот!
А ввечері гуляв із собакою: що інтересно, всі будинки підсвічуються різними кольорами, дуже красиво... дещо прикупив...
Ліворуч - то мелена кава, турецька, там 100 грамів, арабіка. 2,45 ліри або десь 15 гривень... Взяв п"ять пачок, бо в мене вже "Кава зі Львова" (червоні пачки) скоро закінчується.
А ото баночка - такого ще не купляв - то паста, тільки не із помідорів, а із перцю.
Спробуємо...
Мій знайомий, що тут був у справах 2 тижня, вже вдало повернувся у Запоріжжя.
Найбільше його вразила його автівка Honda Accord Executive - простояла на парковці у Запоріжжі 2 тижня - ледве вдалося йому хоч лобове скло відтерти, така грязна була, каже, "Наче салідолом намазали". Слава Богу, що недалеко була Автомийка, то ледве відмили.
А жінка його десь годину тому мені таке написала (справа в тому, що моя жінка її пригощала у мене вдома фрешем із помаранчів та грейпфрутів, вона вирішила те вдома повторити, хі-хі):
"...Сегодня утром попыталась сделать фреш из апельсинов, так из наших апельсинов нечего давить, они сухие, выход совсем маленький, короче, хочу обратно, поплавать в бассейне, пообщаться с вами..."
Почав дивитися інший серіал із Іспанії - Grand hotel.
Ті самі актори (не всі) задіяні, що і в попередньому серіалі.
Події 1905 року, всі такі чемні, красиві, і ніхто не плюється отрутою із своєї неприбраної нори.
Востаннє редагувалось akurt в Пон 07 тра, 2018 22:34, всього редагувалось 2 разів.
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
Додано: Пон 07 тра, 2018 21:59
Додано: Пон 07 тра, 2018 22:26
V2
Шановний V2, тихіше стукайте по клаві. ПроФФесор ледь заспокоївся. Переглядає серіал, вилизуючи пальцем перцову пасту з банки. Не відлякайте заради Бога, бо зараз і вам влаштує пристрасний допит щодо місця проживання, освіти, автівки, біографії дітей та місця схованки ключів від ваших квартир, де гроші заховано.
Додано: Пон 07 тра, 2018 22:26
Приємно мати секретарку.
Шкода, що не всі секретарки розуміють, що - поки вони шукали у шефа помилки - шеф написав не п"ять слів, а 10005 і робив це дуже швидко. Бо дуже хотів почати дивитися наступну серію Grand hotel.
Працюйте поки що далі.
Я Вас поки що не звільняю, бо Ви фактично погодилися із тим, що тисячі Ваших постів дійсно про пусте та порожнє.
Тільки робота на мене дає наснагу.
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
Додано: Пон 07 тра, 2018 22:37
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
- Что Вы умеете делать? - спрашивают блондинку…
- Я умею быстро печатать!
- Сколько знаков в минуту печатаете?
- Ну, примерно, 10005 знаков в минуту…
- ООО!
- Но, вот, только в результате, такая фигня получается…
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