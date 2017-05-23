Додано: Пон 07 тра, 2018 21:28

ледве відмили.

У мене сьогодні теж важкий день... Сиджу оце біля моря, слухаю після купання аудіокнигу... Солнце... майже Stille... Пляж - безкоштовний, туалети - безкоштовні, душ - безкоштовний... Все клас!Тут мимо - білявка...- Гей, стій! Не бачиш, пан сидить та пропонує баночку холодної Coka-Cola Bio (0,95 ліри або 6 гривень). Так зраділа, так зраділа... почала виконувати всі мої команди (не в голос я їх казав).Блін, а поруч - жінка... Ну ось бачите: і мені важко...Ввечері вирішив себе побалувати...Відкрив пачку сиру із пліснявою... Смакота. Там 100 грамів, шось на 3 ліри - десь 20 гривень... Щось середнє між сиром із пліснявою, що можна купити у Львові на Шуварі (рекомендую: у правому ряду майже в кінці, праворуч) та італійською Горгонзолою...Спробоував - як експеримент- із віски: пасує... потім якийсь ще додатковий смак проявляється! Зачьот!А ввечері гуляв із собакою: що інтересно, всі будинки підсвічуються різними кольорами, дуже красиво... дещо прикупив...Ліворуч - то мелена кава, турецька, там 100 грамів, арабіка. 2,45 ліри або десь 15 гривень... Взяв п"ять пачок, бо в мене вже "Кава зі Львова" (червоні пачки) скоро закінчується.А ото баночка - такого ще не купляв - то паста, тільки не із помідорів, а із перцю.Спробуємо...Мій знайомий, що тут був у справах 2 тижня, вже вдало повернувся у Запоріжжя.Найбільше його вразила його автівка Honda Accord Executive - простояла на парковці у Запоріжжі 2 тижня - ледве вдалося йому хоч лобове скло відтерти, така грязна була, каже, "Наче салідолом намазали". Слава Богу, що недалеко була Автомийка, тоА жінка його десь годину тому мені таке написала (справа в тому, що моя жінка її пригощала у мене вдома фрешем із помаранчів та грейпфрутів, вона вирішила те вдома повторити, хі-хі):"...Сегодня утром попыталась сделать фреш из апельсинов, так из наших апельсинов нечего давить, они сухие, выход совсем маленький, короче, хочу обратно, поплавать в бассейне, пообщаться с вами..."Почав дивитися інший серіал із Іспанії -Ті самі актори (не всі) задіяні, що і в попередньому серіалі.Події 1905 року, всі такі чемні, красиві, і ніхто не плюється отрутою із своєї неприбраної нори.