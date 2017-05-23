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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 80818283
Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 20:20

  ребе Нок написав:Забавно))) Раньше когда я ругал порошенко меня Акурт называл олигинцем и работником кремля. Теперь же смотрю как легко его самого постигла таже участь.

Это ваша страшная месть ?! :shock: :mrgreen:
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 20:22

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  jump написав:прямо оргазмують людина створила свою гілку, ділиться досвідом, набігають, обсеруть, знищать і цю гілкуспокійно спілкувались у "нерухомість у Львові", набігли-затюкали-гілка вмерла, вижили усіх.спілкувались "оренда у Львові" - засрали все там, гілка практично мертва.тепер тут....напевно загострення перед виборами - порохоботи намагаються вождя знову на трон посадити

Что можно сделать что бы ветку поддержать ? Ветка полезная и пишет хорошо чел.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 20:26

ребе Нок
На ваш пост (Додано: Пон 07 тра, 2018 16:52) я дав роз’яснення щодо цього парадоксу з Акуртом, але шановний модератор не пропустив, оскільки я некоректно згадав футбольне назвисько (ла-ла-ла-ла...) одного сьогодні інавгурованого кремлівця. Повторювати ліньки.
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 21:00

  kalinavalera1 написав:
  ребе Нок написав:Забавно))) Раньше когда я ругал порошенко меня Акурт называл олигинцем и работником кремля. Теперь же смотрю как легко его самого постигла таже участь.

Это ваша страшная месть ?! :shock: :mrgreen:

Ну да, теперь хоть спать нормально буду :lol:
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 21:28

У мене сьогодні теж важкий день... Сиджу оце біля моря, слухаю після купання аудіокнигу... Солнце... майже Stille... Пляж - безкоштовний, туалети - безкоштовні, душ - безкоштовний... Все клас!
Тут мимо - білявка...
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- Гей, стій! Не бачиш, пан сидить та пропонує баночку холодної Coka-Cola Bio (0,95 ліри або 6 гривень). Так зраділа, так зраділа... почала виконувати всі мої команди (не в голос я їх казав).
Зображення
Блін, а поруч - жінка... Ну ось бачите: і мені важко...

Ввечері вирішив себе побалувати...
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Відкрив пачку сиру із пліснявою... Смакота. Там 100 грамів, шось на 3 ліри - десь 20 гривень... Щось середнє між сиром із пліснявою, що можна купити у Львові на Шуварі (рекомендую: у правому ряду майже в кінці, праворуч) та італійською Горгонзолою...
Спробоував - як експеримент- із віски: пасує... потім якийсь ще додатковий смак проявляється! Зачьот!
Зображення
А ввечері гуляв із собакою: що інтересно, всі будинки підсвічуються різними кольорами, дуже красиво... дещо прикупив...
Зображення
Ліворуч - то мелена кава, турецька, там 100 грамів, арабіка. 2,45 ліри або десь 15 гривень... Взяв п"ять пачок, бо в мене вже "Кава зі Львова" (червоні пачки) скоро закінчується.
А ото баночка - такого ще не купляв - то паста, тільки не із помідорів, а із перцю.
Спробуємо...

Мій знайомий, що тут був у справах 2 тижня, вже вдало повернувся у Запоріжжя.
Найбільше його вразила його автівка Honda Accord Executive - простояла на парковці у Запоріжжі 2 тижня - ледве вдалося йому хоч лобове скло відтерти, така грязна була, каже, "Наче салідолом намазали". Слава Богу, що недалеко була Автомийка, то ледве відмили.

А жінка його десь годину тому мені таке написала (справа в тому, що моя жінка її пригощала у мене вдома фрешем із помаранчів та грейпфрутів, вона вирішила те вдома повторити, хі-хі):

"...Сегодня утром попыталась сделать фреш из апельсинов, так из наших апельсинов нечего давить, они сухие, выход совсем маленький, короче, хочу обратно, поплавать в бассейне, пообщаться с вами..."

Почав дивитися інший серіал із Іспанії - Grand hotel.
Ті самі актори (не всі) задіяні, що і в попередньому серіалі.
Події 1905 року, всі такі чемні, красиві, і ніхто не плюється отрутою із своєї неприбраної нори.
Востаннє редагувалось akurt в Пон 07 тра, 2018 22:34, всього редагувалось 2 разів.
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 21:59

Дивно, що колишній викладач (чи це правда?!) допускає такі помилки!

  akurt написав: чьотирма
діктори
медалю дадуть...
щановний
вумна
вумніший...
шось

V2
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 22:26

V2
Шановний V2, тихіше стукайте по клаві. ПроФФесор ледь заспокоївся. Переглядає серіал, вилизуючи пальцем перцову пасту з банки. Не відлякайте заради Бога, бо зараз і вам влаштує пристрасний допит щодо місця проживання, освіти, автівки, біографії дітей та місця схованки ключів від ваших квартир, де гроші заховано.
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 22:26

Приємно мати секретарку.

Шкода, що не всі секретарки розуміють, що - поки вони шукали у шефа помилки - шеф написав не п"ять слів, а 10005 і робив це дуже швидко. Бо дуже хотів почати дивитися наступну серію Grand hotel.
Працюйте поки що далі.
Я Вас поки що не звільняю, бо Ви фактично погодилися із тим, що тисячі Ваших постів дійсно про пусте та порожнє.
Тільки робота на мене дає наснагу.
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
akurt
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