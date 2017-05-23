Это ваша страшная месть ?!
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 07 тра, 2018 20:20
Додано: Пон 07 тра, 2018 20:22
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Что можно сделать что бы ветку поддержать ? Ветка полезная и пишет хорошо чел.
Додано: Пон 07 тра, 2018 20:26
ребе Нок
На ваш пост (Додано: Пон 07 тра, 2018 16:52) я дав роз’яснення щодо цього парадоксу з Акуртом, але шановний модератор не пропустив, оскільки я некоректно згадав футбольне назвисько (ла-ла-ла-ла...) одного сьогодні інавгурованого кремлівця. Повторювати ліньки.
Додано: Пон 07 тра, 2018 21:00
Ну да, теперь хоть спать нормально буду
ДС мне друг, но истина дороже
Додано: Пон 07 тра, 2018 21:28
Хто полю годить, тому жито родить.
Востаннє редагувалось akurt в Пон 07 тра, 2018 22:55, всього редагувалось 3 разів.
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
Додано: Пон 07 тра, 2018 21:59
Додано: Пон 07 тра, 2018 22:26
V2
Шановний V2, тихіше стукайте по клаві. ПроФФесор ледь заспокоївся. Переглядає серіал, вилизуючи пальцем перцову пасту з банки. Не відлякайте заради Бога, бо зараз і вам влаштує пристрасний допит щодо місця проживання, освіти, автівки, біографії дітей та місця схованки ключів від ваших квартир, де гроші заховано.
Додано: Пон 07 тра, 2018 22:26
Приємно мати секретарку.
Як листя жовтіє, то поле смутніє.
Востаннє редагувалось akurt в Пон 07 тра, 2018 22:56, всього редагувалось 2 разів.
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
Додано: Пон 07 тра, 2018 22:37
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
- Что Вы умеете делать? - спрашивают блондинку…
- Я умею быстро печатать!
- Сколько знаков в минуту печатаете?
- Ну, примерно, 10005 знаков в минуту…
- ООО!
- Но, вот, только в результате, такая фигня получается…
Додано: Пон 07 тра, 2018 22:37
"брат за брата, свій за свого, - прийме удар, піде на муки!"
От і прошу всіх(і Вас в тому числі)-Дайте поради(накидайте РІЗНИХ порад/варіантів! - буде ВСІМ цікаво!(не потрібно одної поради до конкретної ситуації, а надати чим побільше порад, а вже кожен з тої ХОРОШОЇ купи порад, витягне щось і для себе.... для своєї конкретної ситуації/становища!)
1) Ой, хто дуже б бажав, то вже би й написав поради..... - але, щось НЕ ДУЖЕ спішать!
2) Ото-то! Багато тут накидано порад, щоб Долярчикам відвертало такі думки, а навпаки, хотілось тут ЖИТИ, - на СВОЇЙ, рідній землі?!
...знову ж таки, потрібні поради що робити/змінити, щоб такі думки незакрадались?
... а хто і як(якими методами) стримує(чи хоча б, НАМАГАЄТЬСЯ стримувати) те "активне населення", щоб масово не виїзджало?
...а над цими словами, потрібно ВСІМ задуматись!-особливо тим, які тут поливають брудом все довкола, а головне, що зневажають зовсім НЕЗНАЙОМИХ людей!
п. с.
...стосовно, пана Акурта..... - на мою думку, Вам просто здалось, що Ви "зловили" за хвіст чорного кота у темній кімнаті! (а як увімкнете світло, то побачите, що у Вас в руках лише пасок від жінчиної шуби)
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
|