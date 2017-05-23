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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 81828384>
Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 20:20

  ребе Нок написав:Забавно))) Раньше когда я ругал порошенко меня Акурт называл олигинцем и работником кремля. Теперь же смотрю как легко его самого постигла таже участь.

Это ваша страшная месть ?! :shock: :mrgreen:
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 20:22

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  jump написав:прямо оргазмують людина створила свою гілку, ділиться досвідом, набігають, обсеруть, знищать і цю гілкуспокійно спілкувались у "нерухомість у Львові", набігли-затюкали-гілка вмерла, вижили усіх.спілкувались "оренда у Львові" - засрали все там, гілка практично мертва.тепер тут....напевно загострення перед виборами - порохоботи намагаються вождя знову на трон посадити

Что можно сделать что бы ветку поддержать ? Ветка полезная и пишет хорошо чел.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 20:26

ребе Нок
На ваш пост (Додано: Пон 07 тра, 2018 16:52) я дав роз’яснення щодо цього парадоксу з Акуртом, але шановний модератор не пропустив, оскільки я некоректно згадав футбольне назвисько (ла-ла-ла-ла...) одного сьогодні інавгурованого кремлівця. Повторювати ліньки.
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 21:00

  kalinavalera1 написав:
  ребе Нок написав:Забавно))) Раньше когда я ругал порошенко меня Акурт называл олигинцем и работником кремля. Теперь же смотрю как легко его самого постигла таже участь.

Это ваша страшная месть ?! :shock: :mrgreen:

Ну да, теперь хоть спать нормально буду :lol:
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 21:28

Хто полю годить, тому жито родить.
Востаннє редагувалось akurt в Пон 07 тра, 2018 22:55, всього редагувалось 3 разів.
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 21:59

Дивно, що колишній викладач (чи це правда?!) допускає такі помилки!

  akurt написав: чьотирма
діктори
медалю дадуть...
щановний
вумна
вумніший...
шось

V2
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 22:26

V2
Шановний V2, тихіше стукайте по клаві. ПроФФесор ледь заспокоївся. Переглядає серіал, вилизуючи пальцем перцову пасту з банки. Не відлякайте заради Бога, бо зараз і вам влаштує пристрасний допит щодо місця проживання, освіти, автівки, біографії дітей та місця схованки ключів від ваших квартир, де гроші заховано.
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 22:26

Приємно мати секретарку.

Як листя жовтіє, то поле смутніє.
Востаннє редагувалось akurt в Пон 07 тра, 2018 22:56, всього редагувалось 2 разів.
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 22:37

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:поки вони шукали у шефа помилки - шеф написав не п"ять слів, а 10005 і робив це дуже швидко.


- Что Вы умеете делать? - спрашивают блондинку…
- Я умею быстро печатать!
- Сколько знаков в минуту печатаете?
- Ну, примерно, 10005 знаков в минуту…
- ООО!
- Но, вот, только в результате, такая фигня получается…
V2
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 22:37

"брат за брата, свій за свого, - прийме удар, піде на муки!"

  Coder написав:1. Малий і середній бізнес. Хто є типовим читачем цього форуму? Людина, яка шукає інформації щодо покращення свого фінансового стану. Таких людей не так багато. І це вже достатньо активна людина, з точки зору економіки. Умовно Долярчик. Він саме той представник малого бізнесу. Він не задовільняється тим, що в нього є, прагне покращити свій фінансовий стан. В житті і по ТБ він цієї інформації знайти не може, тому приходить в Інтернет за чимось іншим, а тут - те саме, що і в житті, і по ТБ.

От і прошу всіх(і Вас в тому числі)-Дайте поради(накидайте РІЗНИХ порад/варіантів! - буде ВСІМ цікаво!(не потрібно одної поради до конкретної ситуації, а надати чим побільше порад, а вже кожен з тої ХОРОШОЇ купи порад, витягне щось і для себе.... для своєї конкретної ситуації/становища!)

  Coder написав:Тобто навіть коли в когось і є що порадити Долярчикам, то мета akurt’ів забити ефір, і максимально дискредитувати корисні поради. Не маючи можливості отримати потрібні знання, Долярчики задумуються, а чи варто працювати/залишатися в цій країні.

1) Ой, хто дуже б бажав, то вже би й написав поради..... - але, щось НЕ ДУЖЕ спішать!
2) Ото-то! Багато тут накидано порад, щоб Долярчикам відвертало такі думки, а навпаки, хотілось тут ЖИТИ, - на СВОЇЙ, рідній землі?!
  Coder написав:До долара США в нас прив’язано дуже багато, тобто зростання курсу призводить до проблем в бізнесу, що працює на локальному ринку (в Долярчика менше покупців/доходу і більше думок, про виїзд за кордон).

...знову ж таки, потрібні поради що робити/змінити, щоб такі думки незакрадались?
  Coder написав:Що є на меті в akurt’ів? Країна, яку роздирають внутрішні протиріччя. Країна, з якої виїхало все економічно активне населення (всі Долярчики)

... а хто і як(якими методами) стримує(чи хоча б, НАМАГАЄТЬСЯ стримувати) те "активне населення", щоб масово не виїзджало?

  Coder написав:Чим більше негативу ви розміщуєте тут, тим більше Долярчиків виїде з країни, тим менше шансів побудувати сильну економіку, тим більше шансів добровільно повернутися в обійми старшого брата, читай, втратити державу

...а над цими словами, потрібно ВСІМ задуматись!-особливо тим, які тут поливають брудом все довкола, а головне, що зневажають зовсім НЕЗНАЙОМИХ людей!

п. с.
...стосовно, пана Акурта..... - на мою думку, Вам просто здалось, що Ви "зловили" за хвіст чорного кота у темній кімнаті! :D (а як увімкнете світло, то побачите, що у Вас в руках лише пасок від жінчиної шуби) :D
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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