Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Модератор видалив мої слова, то повторю: У хлопців справи дуже кепські.
Дуже дуже дуже дуже кепські. Шановний пан Модератор! В мене є пропозиція (вона вже в мене другий раз виникає, мочав). Як ми всі бачимо - форум засмітили збоченці, які плюються отрутою зранку до вечора. Давайте видалимо ПОВНІСТЮ всю цю гілку. Тільки користь: - світ буде позбавлений від збоченців, бо якшо уявити, що хоч частина з них дійсно опиниться за кордоном, то буде просто жах для всього людства! Ви ж бачите - та не тільки Ви - це пустопорожні імпотенти, які не мають ніяких думок. В жодному питанні. Тільки образи на мою адресу та навішування ярликів, вже "добазарилися" до педикульозу і Ви особисто ті образи читаєте, торкаєтеся прокажених і, напевно, стає противно та гидко. - Вам не треба буде видаляти мої спроби захиститися від збоченців. - Збоченці перейдуть на інші гілки, чим активують форум, який гине.
Зробіть те будь ласка. Я дуже прошу. Я не жартую. Всю гілку - від першого рядка. Дякую.
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
ребе Нок написав:Забавно))) Раньше когда я ругал порошенко меня Акурт называл олигинцем и работником кремля. Теперь же смотрю как легко его самого постигла таже участь.
просто он иногда перегибает с критикой всего, что связано с украиной, и этим очень сильно возбуждаются ватники, рагули и зрадофилы (ну или реально скрытые ольгинцы), которые начинают постить в этой теме всякую чушь, как бы в его поддержку, что "все пропало" называть ольгинцем топикстартера явный перебор
прямо оргазмують людина створила свою гілку, ділиться досвідом, набігають, обсеруть, знищать і цю гілку
спокійно спілкувались у "нерухомість у Львові", набігли-затюкали-гілка вмерла, вижили усіх. спілкувались "оренда у Львові" - засрали все там, гілка практично мертва. тепер тут....
напевно загострення перед виборами - порохоботи намагаються вождя знову на трон посадити
хто всрався? - невистка... ко мне то какие претензии? "обсеруть","засрали" - сам то как себя чувствуешь? пургена перебрал, или задачу такую поставили - все перевести в ректальную плоскость?
akurt написав:Ну, за Сюрферлокса - парниша зерегился на этом форуме 18 марта этого года и делает первые шаги на публичном поприще... Конечно, не понимает, что форум сделан так, что автоматически заменяются некоторые слова звездочками... Но это прийдет с опытом... Всего-то 40 дней, как зарегился... Как раз через 40 дней поминают рюмашкой... Естественно, начал с обвинений и метаний дерьмом...
Surferlox написав:Я на больных людей не обижаюсь - сделал Вам замечание и указал Вам Ваше место и баста. (примечание мое: я чуть со стула не опал: ОНО сделало мне замечание... Ой, ржу нимагу...) Когда человек допустим мочиться не в положенном месте - обижаться на него бессмысленно. А вот замечание сделать будет более действенно...особенно если еще другие люди обратят на это внимание. Если не доходит - ладошкой по лицу чтобы доходчивость слов повысить и в то же время не травмировать шелудивого пса. Так и я с Вами. Справедливости я нигде не просил. Никакие части тела мне Ваши не интересны. (...) Своими россказнями (примечание моё: !!!!!!) здесь Вы скорее напоминаете недалеких девиц возраста 18-25 лет с их "он меня на такой машине покатал", "он так с квадроцикла упал прикольно", "у него такие часы", "он столько Курвуазье Х.О выпил", "у него цепочка такой толщины", "у него столько друзей прокуроров" и т п...
Мы, конечно, не удивляемся: За Сюрфлокса! Интересно, парниша сможет ответить хоть на один вопрос Долярчика? Пока отвечает вопросом на вопрос...
Господин Сюрферлокс, просим, просим, просим... Анализировать шоколад Вас, конечно, никто не просил... Что-то по делу - просили. Просим. Не роняйте свое реноме гуру.
А Вы сможете ответить на вопросы? 1. По какой визе въехал на территорию США Ваш приятель профессор? 2. Каким образом он стал гражданином США за 5 лет? 3. Где я написал что мне интересна длина ваших ног? Сможете подкрепить цитатой или останетесь пустозвоном в глазах окружающих? 4. Друзей Ваших не оскорблял. Жену тоже. Сможете подтвердить мои слова цитатами или снова пропустозвонились? : ) Друзей своих Вы оскорбили сами назвав их друганами. 5. Почему Вы считаете допустимым оскорблять других участников форума? Безнаказанность? 6. С Вашего аккаунта на форуме пишут другие люди? Если да то кто? Кстати вижу Вы последовали моему совету и не стали шоколадный продукт употреблять с коньяком. Перешли на виски. Чивас? Мне сложно понять людей которые пьют блендед виски когда вокруг множество односолодовых виски. Хотя если человек не может позволить себе односолодовый виски то блендед как Чивас тоже сойдет. P.s. Долярчику я отправил личное сообщение в котором коснулся вопроса инвестирования.
Coder написав:Форуми, коментарі під новинами заполонили akurt’и які й далі тиражують те, що ми й без того бачимо в житті і на екранах ТВ щодня, забиваючи ефір полотнами чорнухи, які погрібають під собою будь-які позитивні новини. В їх арсеналі безліч прийомів - маніпуляція, гіперболізація, висмикування тверджень з контексту, підміна понять і т. ін. З ними майже неможливо конструктивно спілкуватися, тому що їх задача зробити вкид в інформаційний простір, для того, щоб вплинути на емоції людей, які сприймають все, що читають на віру, особливо від шанованого експерта, який "завжди правий". Коли зустрічається людина, яка всю інформацію сприймає критично, і аргументовано заперечує, там підключаються інші прийоми - підмінити тему, нахамити, або просто проігнорувати питання.
в 10-ку! аплодую стоячи!!!
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