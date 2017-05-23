Додано: Пон 07 тра, 2018 22:39

Дурнуватих просто купа...



Модератор видалив мої слова, то повторю:

У хлопців справи дуже кепські.



Дуже дуже дуже дуже кепські.



Шановний пан Модератор!

В мене є пропозиція (вона вже в мене другий раз виникає, мочав).

Як ми всі бачимо - форум засмітили збоченці, які плюються отрутою зранку до вечора.

Давайте видалимо ПОВНІСТЮ всю цю гілку.

Тільки користь:

- світ буде позбавлений від збоченців, бо якшо уявити, що хоч частина з них дійсно опиниться за кордоном, то буде просто жах для всього людства! Ви ж бачите - та не тільки Ви - це пустопорожні імпотенти, які не мають ніяких думок. В жодному питанні. Тільки образи на мою адресу та навішування ярликів, вже "добазарилися" до педикульозу і Ви особисто ті образи читаєте, торкаєтеся прокажених і, напевно, стає противно та гидко.

- Вам не треба буде видаляти мої спроби захиститися від збоченців.

- Збоченці перейдуть на інші гілки, чим активують форум, який гине.



Зробіть те будь ласка.

Я дуже прошу.

Я не жартую.

Всю гілку - від першого рядка.

Дякую.

У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"