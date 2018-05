Додано: Вів 08 тра, 2018 19:38

страшенно мудрого

Вівторок - найкращий день боротися із вурдалаками і знеровованими невдахами.Як це робити?Дуже просто.1. Визначити знерованого: лається, мичить, по темі гілки нічого не може сказати, не може зрозуміти, навіщо він взагалі тут щось пише, бо питанням зовсім не володіє, інколи бризкається отрутою, розказує про "педикульоз", "ольгінських тролів", всілякі інші дурниці, і лізе, лізе, і лізе із порадами. Головне: від голоду вдає із себе. Не менше, ніж на 4 200 гривень на місяць.2. Подивитися на те, що знервований так і не може відповісти на ті запитння, що сам поставив. Потираємо руки, тому що віні скоро панство прочитає епохальний роман у листах (готується).3. Зранку ідемо на ринок та купуємоВідомо, що дольку часника якщо надкусити та покласни у кишеню, то можна позбутися від пристріту збоченція.Треба тільки молодий часник. О! Цей - класний! 3 ліри - то 19 гривень.Але ні, думаю, цей малуватий - не потягне. Знервованих багато та бардзо моцні. Беру ось цей: 5 лір - але для доброї справи - не жалко і 31 гривню.Беремо саме зв"язку часнику: знає кожна відьма та кожен відьмак: зв'язка часнику, підвішена біля ліжка, відлякує не тільки відьмаків, але й вампірів!Більше того: Якщо натерти ніжки ліжка, то це відлякує від змій!Читаємо чітко вголос заклинання:"Exorcizo te, immundissime spiritus, omnis incursio adversarii, omne phantasma, omnis legio, in nomine Domini nostri Jesu Christi eradicare, et effugare ab hoc plasmate Dei. Ipse tibi imperat, qui te de supernis caelorum in inferiora terrae demergi praecepit. Ipse tibi imperat, qui mari, ventis, et tempestatibus impersvit. Audi ergo, et time, satana, inimice fidei, hostis generis humani, mortis adductor, vitae raptor, justitiae declinator, malorum radix, fomes vitiorum, seductor hominum, proditor gentium, incitator invidiae, origo avaritiae, causa discordiae, excitator dolorum: quid stas, et resistis, cum scias. Amen."Тут важливий момент, якщо Ви читаєте вголос і чітко, але люди навкруги чують таку диявольщину, як записано нижче, то"Форуми, коментарі під новинами заполонили akurt’и які й далі тиражують те, що ми й без того бачимо в житті і на екранах ТВ щодня, забиваючи ефір полотнами чорнухи, які погрібають під собою будь-які позитивні новини. В їх арсеналі безліч прийомів - маніпуляція, гіперболізація, висмикування тверджень з контексту, підміна понять і т. ін. З ними майже неможливо конструктивно спілкуватися, тому що їх задача зробити вкид в інформаційний простір, для того, щоб вплинути на емоції людей, які сприймають все, що читають на віру, особливо від шанованого експерта, який "завжди правий". Коли зустрічається людина, яка всю інформацію сприймає критично, і аргументовано заперечує, там підключаються інші прийоми - підмінити тему, нахамити, або просто проігнорувати питання."Чули?Супер!Знеровованого невдаху виявлено і скоро від почне ссихатися.Супер!Ідемо по базарю далі.Думаємо, що купити, щоб почати здорове життя?Тут нам допоможе все зрозуміти сьогодняшній мій діалог із приятелем із Дніпра (відбувся після вже відвідин базарю):- Только вернулись с рынка накупили в полную машину всего, в том числе клубнику, дыни, зелень, черешню, апельсины, грейпфруты, брокколи! Три раза ходили в авто чтобы занести все в квартиру, а сейчас поедем на лесной пляж!- Я хочу на рынок в Анталии!- А-ха-ха... лучше в- Уже был.. это ужас!- Я вам подслащу пилюлю! Ловите дыньки - 3 лиры каждая или 19 гривен штука!- А я так дыньку и не купил...- Ловите 2. Я взял 4 - не жалко!- А помидоры купил?- А как же!- У нас помидоры сейчас никчемные...- А у нас "кчемные"...Так, мені потрібні ще абрикоси...Справа в тому, що якщо засунути руки в кишені, в кожній руці тримати по одній абрикосині, і скрутити "фігу", то підступи ворогів не буде здійснено!Так... вже вечір... життя стає прекрасним... все гаразд, можна зробити паузу... Викурити цигарку... або "папіроску"...Все готово!Знервовані невдахи завмерли, бо я підніс до неба часничину...Треба тепер дивитися на часник та голосно говорити:"Christum Dominum vias tuas perdere? Illum metue, qui in Isaac immolatus est, in joseph venumdatus, in sgno occisus, in homine cruci- fixus, deinde inferni triumphator fuit. Sequentes cruces fiant in fronte obsessi. Recede ergo in nomine Patris et Filii, et Spiritus Sancti: da locum Spiritui Sancto, per hoc signum sanctae Cruci Jesu Christi Domini nostri: Qui cum Patre et eodem Spiritu Sancto vivit et regnat Deus, Per omnia saecula saeculorum. Et cum spiritu tuo. Amen."Тихенько! Чуєте, як з нього виходить зло? Бормоче:" 6. С Вашего аккаунта на форуме пишут другие люди? Если да то кто? 7. Как у Вас получилось с 19 марта по 5 мая 40 дней? Считать умеете? Может 45 дней? Кстати вижу Вы последовали моему совету и не стали шоколадный продукт употреблять с коньяком. Перешли на виски. Чивас? Мне сложно понять людей которые пьют блендед виски когда вокруг множество односолодовых виски. Хотя если человек не может позволить себе односолодовый виски то блендед как Чивас тоже сойдет. P.s. Долярчику(Боже, яке вумне! Не смійтеся, бо злякаєте знервованого невдаху! Тільки я можу сміятися: "інвстор" ледве-ледве витяг із БМБанка, Марфінбанка та ВТБ банка всі-всі збереження - всі 100 гривень, інвестує, сердешний... Так! Тихо, не сміятися!)Все! Справу зроблено! Перехрестимося! Гуляємо у самого синього моря!Часник - і навіть цибулю - якою бризкали руки, відбиваючись від знероваваних невдах, треба обов"язково спалити, бо повЕрнуться... Чують запах їжі...Оскільки пан Долярчик, звісно, не захоче сказати, скоростався він вже суттєвими порадами про "інвестиції" (ha-ha-ha), а мене "жаба" почала давити, що він заробить від порад більше, аніж я, то я зробив наступне:- зробив SWIFT переказ за межі Туреччини з турецького банку.- доповідаю про ліміт: 50 000 лір на добу, або прилизно 12 000 долярів.- доповідаю про валюту переказу: долари США.- метод відправлення: сидячі на дивані із філіжанкою кави, просто з інет-банкінгу.- доповідаю про комісію: 50 (п"ятдесят) лір або приблизно 12 долярів незалежно від суми переказу.- чекаю відповідь із-за кордону про отримання. Напрям інвестицій узгоджено.I'll see you later!