Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Модератор видалив мої слова, то повторю: У хлопців справи дуже кепські. Дуже дуже дуже дуже кепські. Шановний пан Модератор! В мене є пропозиція (вона вже в мене другий раз виникає, мочав). Як ми всі бачимо - форум засмітили збоченці, які плюються отрутою зранку до вечора. Давайте видалимо ПОВНІСТЮ всю цю гілку. Тільки користь: - світ буде позбавлений від збоченців, бо якшо уявити, що хоч частина з них дійсно опиниться за кордоном, то буде просто жах для всього людства! Ви ж бачите - та не тільки Ви - це пустопорожні імпотенти, які не мають ніяких думок. В жодному питанні. Тільки образи на мою адресу та навішування ярликів, вже "добазарилися" до педикульозу і Ви особисто ті образи читаєте, торкаєтеся прокажених і, напевно, стає противно та гидко. - Вам не треба буде видаляти мої спроби захиститися від збоченців. - Збоченці перейдуть на інші гілки, чим активують форум, який гине.
Зробіть те будь ласка. Я дуже прошу. Я не жартую. Всю гілку - від першого рядка. Дякую.
Востаннє редагувалось akurt в Вів 08 тра, 2018 08:12, всього редагувалось 1 раз.
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
ребе Нок написав:Забавно))) Раньше когда я ругал порошенко меня Акурт называл олигинцем и работником кремля. Теперь же смотрю как легко его самого постигла таже участь.
просто он иногда перегибает с критикой всего, что связано с украиной, и этим очень сильно возбуждаются ватники, рагули и зрадофилы (ну или реально скрытые ольгинцы), которые начинают постить в этой теме всякую чушь, как бы в его поддержку, что "все пропало" называть ольгинцем топикстартера явный перебор
прямо оргазмують людина створила свою гілку, ділиться досвідом, набігають, обсеруть, знищать і цю гілку
спокійно спілкувались у "нерухомість у Львові", набігли-затюкали-гілка вмерла, вижили усіх. спілкувались "оренда у Львові" - засрали все там, гілка практично мертва. тепер тут....
напевно загострення перед виборами - порохоботи намагаються вождя знову на трон посадити
хто всрався? - невистка... ко мне то какие претензии? "обсеруть","засрали" - сам то как себя чувствуешь? пургена перебрал, или задачу такую поставили - все перевести в ректальную плоскость?
akurt написав:Ну, за Сюрферлокса - парниша зерегился на этом форуме 18 марта этого года и делает первые шаги на публичном поприще... Конечно, не понимает, что форум сделан так, что автоматически заменяются некоторые слова звездочками... Но это прийдет с опытом... Всего-то 40 дней, как зарегился... Как раз через 40 дней поминают рюмашкой... Естественно, начал с обвинений и метаний дерьмом...
Surferlox написав:Я на больных людей не обижаюсь - сделал Вам замечание и указал Вам Ваше место и баста. (примечание мое: я чуть со стула не опал: ОНО сделало мне замечание... Ой, ржу нимагу...) Когда человек допустим мочиться не в положенном месте - обижаться на него бессмысленно. А вот замечание сделать будет более действенно...особенно если еще другие люди обратят на это внимание. Если не доходит - ладошкой по лицу чтобы доходчивость слов повысить и в то же время не травмировать шелудивого пса. Так и я с Вами. Справедливости я нигде не просил. Никакие части тела мне Ваши не интересны. (...) Своими россказнями (примечание моё: !!!!!!) здесь Вы скорее напоминаете недалеких девиц возраста 18-25 лет с их "он меня на такой машине покатал", "он так с квадроцикла упал прикольно", "у него такие часы", "он столько Курвуазье Х.О выпил", "у него цепочка такой толщины", "у него столько друзей прокуроров" и т п...
Мы, конечно, не удивляемся: За Сюрфлокса! Интересно, парниша сможет ответить хоть на один вопрос Долярчика? Пока отвечает вопросом на вопрос...
Господин Сюрферлокс, просим, просим, просим... Анализировать шоколад Вас, конечно, никто не просил... Что-то по делу - просили. Просим. Не роняйте свое реноме гуру.
А Вы сможете ответить на вопросы? 1. По какой визе въехал на территорию США Ваш приятель профессор? 2. Каким образом он стал гражданином США за 5 лет? 3. Где я написал что мне интересна длина ваших ног? Сможете подкрепить цитатой или останетесь пустозвоном в глазах окружающих? 4. Друзей Ваших не оскорблял. Жену тоже. Сможете подтвердить мои слова цитатами или снова пропустозвонились? : ) Друзей своих Вы оскорбили сами назвав их друганами. 5. Почему Вы считаете допустимым оскорблять других участников форума? Безнаказанность? 6. С Вашего аккаунта на форуме пишут другие люди? Если да то кто? 7. Как у Вас получилось с 19 марта по 5 мая 40 дней? Считать умеете? Может 45 дней? Кстати вижу Вы последовали моему совету и не стали шоколадный продукт употреблять с коньяком. Перешли на виски. Чивас? Мне сложно понять людей которые пьют блендед виски когда вокруг множество односолодовых виски. Хотя если человек не может позволить себе односолодовый виски то блендед как Чивас тоже сойдет. P.s. Долярчику я отправил личное сообщение в котором коснулся вопроса инвестирования.
Востаннє редагувалось Surferlox в Вів 08 тра, 2018 07:55, всього редагувалось 1 раз.
Coder написав:Форуми, коментарі під новинами заполонили akurt’и які й далі тиражують те, що ми й без того бачимо в житті і на екранах ТВ щодня, забиваючи ефір полотнами чорнухи, які погрібають під собою будь-які позитивні новини. В їх арсеналі безліч прийомів - маніпуляція, гіперболізація, висмикування тверджень з контексту, підміна понять і т. ін. З ними майже неможливо конструктивно спілкуватися, тому що їх задача зробити вкид в інформаційний простір, для того, щоб вплинути на емоції людей, які сприймають все, що читають на віру, особливо від шанованого експерта, який "завжди правий". Коли зустрічається людина, яка всю інформацію сприймає критично, і аргументовано заперечує, там підключаються інші прийоми - підмінити тему, нахамити, або просто проігнорувати питання.
в 10-ку! аплодую стоячи!!!
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Модератор видалив мої слова, то повторю: У хлопців справи дуже кепські. Дуже дуже дуже дуже кепські. Шановний пан Модератор! В мене є пропозиція (вона вже в мене другий раз виникає, мочав). Як ми всі бачимо - форум засмітили збоченці, які плюються отрутою зранку до вечора. Давайте видалимо ПОВНІСТЮ всю цю гілку. Тільки користь: - світ буде позбавлений від збоченців, бо якшо уявити, що хоч частина з них дійсно опиниться за кордоном, то буде просто жах для всього людства! Ви ж бачите - та не тільки Ви - це пустопорожні імпотенти, які не мають ніяких думок. В жодному питанні. Тільки образи на мою адресу та навішування ярликів, вже "добазарилися" до педикульозу і Ви особисто ті образи читаєте, торкаєтеся прокажених і, напевно, стає противно та гидко. - Вам не треба буде видаляти мої спроби захиститися від збоченців. - Збоченці перейдуть на інші гілки, чим активують форум, який гине.
Зробіть те будь ласка. Я дуже прошу. Я не жартую. Всю гілку - від першого рядка. Дякую.
Поддерживаю на удаление! Само название темы звучит нелепо-зачем "покупать недвижимость за рубежом для себя",если человек там не живет? А,если живет,то он и так рано или поздно купит! В чем собственно тема? Предлагаю действительно закрыть! И открыть тему-"в какой стране выгоднее инвестировал в недвижимость"?
Вівторок - найкращий день боротися із вурдалаками і знеровованими невдахами. Як це робити?
Дуже просто. 1. Визначити знерованого: лається, мичить, по темі гілки нічого не може сказати, не може зрозуміти, навіщо він взагалі тут щось пише, бо питанням зовсім не володіє, інколи бризкається отрутою, розказує про "педикульоз", "ольгінських тролів", всілякі інші дурниці, і лізе, лізе, і лізе із порадами. Головне: від голоду вдає із себе страшенно мудрого. Не менше, ніж на 4 200 гривень на місяць. 2. Подивитися на те, що знервований так і не може відповісти на ті запитння, що сам поставив. Потираємо руки, тому що він вдало попав у розставлений для нього капкан і скоро панство прочитає епохальний роман у листах (готується). 3. Зранку ідемо на ринок та купуємо часник. Відомо, що дольку часника якщо надкусити та покласни у кишеню, то можна позбутися від пристріту збоченція. Треба тільки молодий часник. О! Цей - класний! 3 ліри - то 19 гривень. Але ні, думаю, цей малуватий - не потягне. Знервованих багато та бардзо моцні. Беру ось цей: 5 лір - але для доброї справи - не жалко і 31 гривню. Беремо саме зв"язку часнику: знає кожна відьма та кожен відьмак: зв'язка часнику, підвішена біля ліжка, відлякує не тільки відьмаків, але й вампірів! Більше того: Якщо натерти ніжки ліжка, то це відлякує від змій!
Читаємо чітко вголос заклинання: "Exorcizo te, immundissime spiritus, omnis incursio adversarii, omne phantasma, omnis legio, in nomine Domini nostri Jesu Christi eradicare, et effugare ab hoc plasmate Dei. Ipse tibi imperat, qui te de supernis caelorum in inferiora terrae demergi praecepit. Ipse tibi imperat, qui mari, ventis, et tempestatibus impersvit. Audi ergo, et time, satana, inimice fidei, hostis generis humani, mortis adductor, vitae raptor, justitiae declinator, malorum radix, fomes vitiorum, seductor hominum, proditor gentium, incitator invidiae, origo avaritiae, causa discordiae, excitator dolorum: quid stas, et resistis, cum scias. Amen."
Тут важливий момент, якщо Ви читаєте вголос і чітко, але люди навкруги чують таку диявольщину, як записано нижче, то вигнання пристріту вурдалаків відбувається вірно: "Форуми, коментарі під новинами заполонили akurt’и які й далі тиражують те, що ми й без того бачимо в житті і на екранах ТВ щодня, забиваючи ефір полотнами чорнухи, які погрібають під собою будь-які позитивні новини. В їх арсеналі безліч прийомів - маніпуляція, гіперболізація, висмикування тверджень з контексту, підміна понять і т. ін. З ними майже неможливо конструктивно спілкуватися, тому що їх задача зробити вкид в інформаційний простір, для того, щоб вплинути на емоції людей, які сприймають все, що читають на віру, особливо від шанованого експерта, який "завжди правий". Коли зустрічається людина, яка всю інформацію сприймає критично, і аргументовано заперечує, там підключаються інші прийоми - підмінити тему, нахамити, або просто проігнорувати питання." Чули? Супер! Знеровованого невдаху виявлено і скоро від почне ссихатися.
Супер! Ідемо по базарю далі. Думаємо, що купити, щоб почати здорове життя? Тут нам допоможе все зрозуміти сьогодняшній мій діалог із приятелем із Дніпра (відбувся після вже відвідин базарю): - Только вернулись с рынка накупили в полную машину всего, в том числе клубнику, дыни, зелень, черешню, апельсины, грейпфруты, брокколи! Три раза ходили в авто чтобы занести все в квартиру, а сейчас поедем на лесной пляж! - Я хочу на рынок в Анталии! - А-ха-ха... лучше в АТБ! - Уже был.. это ужас! - Я вам подслащу пилюлю! Ловите дыньки - 3 лиры каждая или 19 гривен штука! - А я так дыньку и не купил... - Ловите 2. Я взял 4 - не жалко! - А помидоры купил? - А как же! - У нас помидоры сейчас никчемные... - А у нас "кчемные"...
Так, мені потрібні ще абрикоси...
Справа в тому, що якщо засунути руки в кишені, в кожній руці тримати по одній абрикосині, і скрутити "фігу", то підступи ворогів не буде здійснено!
Так... вже вечір... життя стає прекрасним... все гаразд, можна зробити паузу... Викурити цигарку... або "папіроску"...
Все готово! Знервовані невдахи завмерли, бо я підніс до неба часничину... Треба тепер дивитися на часник та голосно говорити:
"Christum Dominum vias tuas perdere? Illum metue, qui in Isaac immolatus est, in joseph venumdatus, in sgno occisus, in homine cruci- fixus, deinde inferni triumphator fuit. Sequentes cruces fiant in fronte obsessi. Recede ergo in nomine Patris et Filii, et Spiritus Sancti: da locum Spiritui Sancto, per hoc signum sanctae Cruci Jesu Christi Domini nostri: Qui cum Patre et eodem Spiritu Sancto vivit et regnat Deus, Per omnia saecula saeculorum. Et cum spiritu tuo. Amen."
Тихенько! Чуєте, як з нього виходить зло? Бормоче:
" 6. С Вашего аккаунта на форуме пишут другие люди? Если да то кто? 7. Как у Вас получилось с 19 марта по 5 мая 40 дней? Считать умеете? Может 45 дней? Кстати вижу Вы последовали моему совету и не стали шоколадный продукт употреблять с коньяком. Перешли на виски. Чивас? Мне сложно понять людей которые пьют блендед виски когда вокруг множество односолодовых виски. Хотя если человек не может позволить себе односолодовый виски то блендед как Чивас тоже сойдет. P.s. Долярчику я отправил личное сообщение в котором коснулся вопроса инвестирования." (Боже, яке вумне! Не смійтеся, бо злякаєте знервованого невдаху! Тільки я можу сміятися: "інвЄстор" ледве-ледве витяг із БМБанка, Марфінбанка та ВТБ банка всі-всі збереження - всі 100 гривень, інвестує, сердешний... Так! Тихо, не сміятися!)
Все! Справу зроблено! Перехрестимося! Гуляємо у самого синього моря!
P.S. Часник - і навіть цибулю - якою бризкали руки, відбиваючись від знероваваних невдах, треба обов"язково спалити, бо повЕрнуться... Чують запах їжі...
P.P.S. Оскільки пан Долярчик, звісно, не захоче сказати, скоростався він вже суттєвими порадами про "інвестиції" (ha-ha-ha), а мене "жаба" почала давити, що він заробить від порад більше, аніж я, то я зробив наступне: - зробив SWIFT переказ за межі Туреччини з турецького банку. - доповідаю про ліміт: 50 000 лір на добу, або прилизно 12 000 долярів. - доповідаю про валюту переказу: долари США. - метод відправлення: сидячі на дивані із філіжанкою кави, просто з інет-банкінгу. - доповідаю про комісію: 50 (п"ятдесят) лір або приблизно 12 долярів незалежно від суми переказу. - чекаю відповідь із-за кордону про отримання. Напрям інвестицій узгоджено. Ну ось, такий важливий вівторок!
I'll see you later!
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
Акурт! Нет тут никого "знервованого",есть только один ты дуже "знервований" за зарплатню,яку не заплатять-андестенд? Одне питання-а по темі щось буде? Може тобі нову тему почати-" життя невдахи з Анталії"? Только человек с психическими отклонениями или копипастер за деньги-пишет то,о чем ты тут пишешь! Других вариантов нет! П.С. Был неделю в Анталии на шопинге-ничего не купил-от опта минимум 70% накрутки и турецкая розница все покупает на продажу под свой турецкий вкус-наши такое не носят! Приехал в Харьков и на известном рынке Барабашово купил хорошие турецкие вещи и обувь с 30% накрутки от турецких оптовиков и приятно то,что дешевле,чем в Турции и красиво!
Ледве не забув нагадати тему гілки: "Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість!" Хто "не в темі": можу дати часнику!
Дивлюся серіал - перший сезон - Grand hotel - не можу відірватися - такі всі чемні, акуратні... Детектив. Вибачайте, ні на які запитання відповідати не буду. Для пана Долярчика, щоби не слухав дурноголових... Сигнал світлофора: червоний... Для пана Долярчика: а в мене - все зелене... Люблю той колір... То ж ВОНИ і бісяться... крюче їх, "панімаєш"... Часник... тільки часник! Він і від глистів, і від сінусів допомагає...
Востаннє редагувалось akurt в Вів 08 тра, 2018 20:58, всього редагувалось 1 раз.
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
akurt Жаба Вас дусити - не буде, бо Я НЕ скористався порадою, яку мені кинули у ПП (бо там теж треба все вивчати і розумітись в тому) А Я, наразі, як Ви знаєте, щось шукаю "попроще"! або, щось цікавіше, щоб мені було ЦІКАВО тим займатись! (ох, і закидають мене тапками, що Я такий перебірливий порадами! )