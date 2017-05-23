"Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість!"

Додано: Вів 08 тра, 2018 21:39

change_pm написав: Сама проста на мій погляд, це піти в айті тестером, а там же розвиватись - англійська, бізнес процеси, стати аналітиком і далі розвиватись, якщо мізки є. Зі старту можно мати 500 долярів, і за пару років мати до 1500 долярів в місяць. Якщо помиляюсь, то поправте.

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Он пана Кодера запитай, може щось підкаже?

Сама проста на мій погляд, це піти в айті тестером, а там же розвиватись - англійська, бізнес процеси, стати аналітиком і далі розвиватись, якщо мізки є. Зі старту можно мати 500 долярів, і за пару років мати до 1500 долярів в місяць. Якщо помиляюсь, то поправте....Он пана Кодера запитай, може щось підкаже?

Можу спробувати. Я не буду говорити, чи є така порада хорошою, або поганою.З одного боку, я не прихильник такого підходу. З іншого боку, за останні роки для багатьох він спрацював, і спрацював непогано. Ми в компанії дуже ретельно підбираємо кадри, шукаємо людей яких ІТ зацікавило ще в школі, які свідомо обрали ІТ-спеціальності в університетах, почали працювати на молодших курсах, і т. ін. Тому тим, хто вирішив переключитися до нас потрапити важко. Хоча... в нас є декілька співробітників, які таки перейшли з інших галузей, але, маю сказати, навички самонавчання там дуже круті, мені до них ще рости й рости. Тобто, це скоріше виключення.Моє переконання - робота має подобатись (так вже склалося в мене в житті). До мене часто звертаються з подібним питанням (чи варто йти в ІТ), але я нікому не раджу йти в ІТ, якщо це не подобається. Це дуже динамічна сфера, де постійно потрібно вчитися. Там часто доводиться працювати по 50-70 годин на тиждень. Якщо це не надихає, то дуже скоро запал закінчиться. Так, можна отримати хороші гроші (особливо, як для України,), але потрібно буде і вкалувати. Теорія менеджменту каже, що фінансова мотивація діє 2-3 місяці, а далі потрібно шукати інші джерела натхнення. Тому, якщо лише за гроші, то в довгостроковій перспективі це навряд чи буде працювати.Я не знаю чим займається Долярчик, тобто знаю, що він має магазин, але не знаю профілю, та і не знаю, чи подобається це йому (в нас дуже часто люди працюють, просто тому що потрібно виживати, утримувати сім'ю). Але розглянемо інший приклад.Долярчик згадував, що його дружина працює вчителькою в школі. Якщо це їй дійсно подобається, якщо робота з дітьми - це її покликання, то для того, щоб підняти household income, є багато варіантів:1. В нас зараз відкривається багато приватних шкіл (ThinkGlobal, Школа вільних та небайдужих, Школа дружня до дитини та ін), яким часто бракує кадрів. Зарплати там, може й не набагато, але вищі ніж в державних школах, але й вимоги також вищі. Чисто побутові умови кращі. Дітей в класі - менше (до 15-16). Є й ризики. Якщо батьки незадоволені відношенням до дітей та/або рівнем викладання, то можна втратити роботу (через скарги батьків, в класі моєї дитини за 4 роки замінили двох учителів; мої друзі, в яких дитина вчиться в іншій школі перший рік, також поскаржились, і класу замінили вчителя). Тому доведеться постійно вчитись, взнавати про нові підходи до навчання дітей (наприклад, STEM), готуватись до занять, які суттєво відрізняються від традиційних шкіл (наприклад, основи фізики, хімії діти освоюють в молодшій школі).2. Гімназії (ЛАГ, Класична), ЛФМЛ - платять своїм вчителям вищі зарплати, але й потрапити туди не так просто. Це найкращі школи Львова (принаймі, за рівнем підготовки до ЗНО), і вони ще дещо дбають про свій викладцький склад (хоча відгуки частенько дуже полярні).3. Звичайне репетиторство. Навіть, якщо Ваша дружина - вчителька молодших класів, то це може бути підготовка до вступу в гімназію (по моїй оцінці, дитина, яка в 4 класі має 12 балів з математики, без додаткової підготовки успішно написати тест з математики в ЛАГ не зможе, тому що там задачі вимагають знання матеріалу за 5-6 клас).Я зібрав цю інформацію для себе просто тому, що в нас зараз стоїть питання вибору школи для дитини. Але, як на мене, якщо людина - дійсно професіонал, то вона має постійно вчитись, цікавитись новими підходами, моніторити ринок праці і т. ін. Можна сидіти на ЗП в 5000 грн. і нарікати, що вчителі мають мізерну ЗП (я не заперечую цей факт, це дійсно так), а можна:- пройти пару співбесід для того, щоб принаймі взнати прогалини в своїх знаннях, і підтягнути ті сфери до наступних співбесід- постійно шукати і відвідувати навчальні заходи для вчителів (не під егідою МОН, а від організацій, які я згадував - EdPro, MakerSpace, Львівський кластер розвитку освіти і креативності)і підняти рівень доходу, нехай в два рази, вже непогано, як на мене.