Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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akurt написав:Ледве не забув нагадати тему гілки: "Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість!" Хто "не в темі": можу дати часнику!
Дивлюся серіал - перший сезон - Grand hotel - не можу відірватися - такі всі чемні, акуратні... Детектив. Вибачайте, ні на які запитання відповідати не буду. Для пана Долярчика, щоби не слухав дурноголових... Сигнал світлофора: червоний... Для пана Долярчика: а в мене - все зелене... Люблю той колір... То ж ВОНИ і бісяться... крюче їх, "панімаєш"...
Кажуть - що тролям відповідати - означає їх годувати. Може через деякий час вони кудсь подінуться .....
akurt написав:Ледве не забув нагадати тему гілки: "Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість!" Хто "не в темі": можу дати часнику!
Дивлюся серіал - перший сезон - Grand hotel - не можу відірватися - такі всі чемні, акуратні... Детектив. Вибачайте, ні на які запитання відповідати не буду. Для пана Долярчика, щоби не слухав дурноголових... Сигнал світлофора: червоний... Для пана Долярчика: а в мене - все зелене... Люблю той колір... То ж ВОНИ і бісяться... крюче їх, "панімаєш"...
Кажуть - що тролям відповідати - означає їх годувати. Може через деякий час вони кудсь подінуться .....
Прямо с уст снял! Молодец(умничка)-иди конфетку дам.
Востаннє редагувалось sinus в Вів 08 тра, 2018 21:02, всього редагувалось 1 раз.
kalinavalera1 написав: Кажуть - що тролям відповідати - означає їх годувати. Може через деякий час вони кудсь подінуться .....
Намазав часником навіть стійку унітаза: точно допоможе! І ще випуск води із біде - в Туреччині - всі уніитази обладанні додатоковим пристроєм від сінусів і інших вурдалаків - теж натер часником. Раптом там заховався: а там - часником намазано! Пощезне!
Пан Долярчик! Не інакше, Вас знов заблокують... Ви звернули увагу: знервованих невдах не блокують, а Вас - весь час? Варто замислитися, вірно?
Востаннє редагувалось akurt в Вів 08 тра, 2018 21:19, всього редагувалось 1 раз.
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
панеakurt ... за блокування мене - то, взагалі, ЖЕСТЬ! Особливо, на Київській гілці! - там переважно, лайном кидаються, або по декілька сторінок НЕ по темі(от як сьогодні про зарплати) триндять і їм - НІЧОГО! - а Я, нераз закину ОДИН-ДВА пости(то би стерли і все) - так ні, мене кидають в баню на сутки! Аналогічно буває і на валютній гілці..... - але, то якось залежить від дня .... напевно, хто в той день на зміні...... бо інколи - нічого, а інколи - теж за ОДНЕ-ДВА безобідних пости блокують на сутки!
Часник! Свіжий! Треба змастити ніжки крОваті, і ще - по периметру - унітаз!
P.S. Просто для того, щоби людЕ зрозуміли, на якому світі вони живуть. І що роблять по відношенню одне до одного. Їмо на пляжі неподалік моря - під соснами - смажені курячі крильця. Доречі: ніхто нічого не п"є алкогольного. Тут не прийнято. Розповідають місцеві - наші - українці - що мешкають в Анталії.
Кожному мешканцю прийшов лист від мерії Анталії. На конверті: все чин-чином: адреса, ПРІЗВИЩЕ, Ім"я!!!! У листі - пакетик із насінням. Написано приблизно таке: - Це - насіння якогось там виду сосни. Рідкісної. - Безкоштовно. - Мерія просить і пропонує посадити те насіння у горшик та поливати кожний день. - Коли проросте - мерія просить посадити у будь-якому місці, яке замайнеться. - Пройдуть роки - і - пише мерія - Ви побачите світло в кінці тунелю. У вигляді сосни-двох-трьох-чотирьох чи більше.
Ті, з ким я говорив, узяли дітей, при дітях взяли горшики, землю та посадили. Діти поливають.
Отаке... Просто, щоби пани-форумчани відчули різницю... Із збоченцями... що поруч...
Востаннє редагувалось akurt в Вів 08 тра, 2018 21:38, всього редагувалось 1 раз.
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
change_pm написав:Сама проста на мій погляд, це піти в айті тестером, а там же розвиватись - англійська, бізнес процеси, стати аналітиком і далі розвиватись, якщо мізки є. Зі старту можно мати 500 долярів, і за пару років мати до 1500 долярів в місяць. Якщо помиляюсь, то поправте. ... Он пана Кодера запитай, може щось підкаже?
Можу спробувати. Я не буду говорити, чи є така порада хорошою, або поганою.
З одного боку, я не прихильник такого підходу. З іншого боку, за останні роки для багатьох він спрацював, і спрацював непогано. Ми в компанії дуже ретельно підбираємо кадри, шукаємо людей яких ІТ зацікавило ще в школі, які свідомо обрали ІТ-спеціальності в університетах, почали працювати на молодших курсах, і т. ін. Тому тим, хто вирішив переключитися до нас потрапити важко. Хоча... в нас є декілька співробітників, які таки перейшли з інших галузей, але, маю сказати, навички самонавчання там дуже круті, мені до них ще рости й рости. Тобто, це скоріше виключення.
Моє переконання - робота має подобатись (так вже склалося в мене в житті). До мене часто звертаються з подібним питанням (чи варто йти в ІТ), але я нікому не раджу йти в ІТ, якщо це не подобається. Це дуже динамічна сфера, де постійно потрібно вчитися. Там часто доводиться працювати по 50-70 годин на тиждень. Якщо це не надихає, то дуже скоро запал закінчиться. Так, можна отримати хороші гроші (особливо, як для України, результати опитування за грудень 2017 року), але потрібно буде і вкалувати. Теорія менеджменту каже, що фінансова мотивація діє 2-3 місяці, а далі потрібно шукати інші джерела натхнення. Тому, якщо лише за гроші, то в довгостроковій перспективі це навряд чи буде працювати.
Я не знаю чим займається Долярчик, тобто знаю, що він має магазин, але не знаю профілю, та і не знаю, чи подобається це йому (в нас дуже часто люди працюють, просто тому що потрібно виживати, утримувати сім'ю). Але розглянемо інший приклад.
Долярчик згадував, що його дружина працює вчителькою в школі. Якщо це їй дійсно подобається, якщо робота з дітьми - це її покликання, то для того, щоб підняти household income, є багато варіантів:
1. В нас зараз відкривається багато приватних шкіл (ThinkGlobal, Школа вільних та небайдужих, Школа дружня до дитини та ін), яким часто бракує кадрів. Зарплати там, може й не набагато, але вищі ніж в державних школах, але й вимоги також вищі. Чисто побутові умови кращі. Дітей в класі - менше (до 15-16). Є й ризики. Якщо батьки незадоволені відношенням до дітей та/або рівнем викладання, то можна втратити роботу (через скарги батьків, в класі моєї дитини за 4 роки замінили двох учителів; мої друзі, в яких дитина вчиться в іншій школі перший рік, також поскаржились, і класу замінили вчителя). Тому доведеться постійно вчитись, взнавати про нові підходи до навчання дітей (наприклад, STEM), готуватись до занять, які суттєво відрізняються від традиційних шкіл (наприклад, основи фізики, хімії діти освоюють в молодшій школі).
2. Гімназії (ЛАГ, Класична), ЛФМЛ - платять своїм вчителям вищі зарплати, але й потрапити туди не так просто. Це найкращі школи Львова (принаймі, за рівнем підготовки до ЗНО), і вони ще дещо дбають про свій викладцький склад (хоча відгуки частенько дуже полярні).
3. Звичайне репетиторство. Навіть, якщо Ваша дружина - вчителька молодших класів, то це може бути підготовка до вступу в гімназію (по моїй оцінці, дитина, яка в 4 класі має 12 балів з математики, без додаткової підготовки успішно написати тест з математики в ЛАГ не зможе, тому що там задачі вимагають знання матеріалу за 5-6 клас).
Я зібрав цю інформацію для себе просто тому, що в нас зараз стоїть питання вибору школи для дитини. Але, як на мене, якщо людина - дійсно професіонал, то вона має постійно вчитись, цікавитись новими підходами, моніторити ринок праці і т. ін. Можна сидіти на ЗП в 5000 грн. і нарікати, що вчителі мають мізерну ЗП (я не заперечую цей факт, це дійсно так), а можна: - пройти пару співбесід для того, щоб принаймі взнати прогалини в своїх знаннях, і підтягнути ті сфери до наступних співбесід - постійно шукати і відвідувати навчальні заходи для вчителів (не під егідою МОН, а від організацій, які я згадував - EdPro, MakerSpace, Львівський кластер розвитку освіти і креативності) і підняти рівень доходу, нехай в два рази, вже непогано, як на мене.
Спробую встигнути: я вже знаю, що не люблять - ой, дуже не люблять - простих звичайних людей... Під ногами горить від простих звичайних людей. Тут тільки часник допоможе: він не даремно навіть глистів виганяє!
P.S. Пан Долярчик! Мені повезло: прочитав і там ще Вас не заблокували. Краще б не читав. Враження, що відвідав Обласний психоневрологічний диспансер в Ігрені (ці під Дніпром). Один раз там був - перехрещуся - знайомий хлопець-аспірант викинувся серед білого дня із туалета 4-го поверху будинка одного із Національних університетів. Не на смерть, але все на світі собі поламав. Таких - як я дізнався - укладають у Психдиспансер на лікування; зараз живе (я сподіваюсь) в окупованій росіянами Горлівці.
У нас тут ще й НОРМАЛЬНА гілка. Десь чотири-п"ять хлопців, які не знають, як заробити на їжу ввечері, і які не мають відношення до теми гілки і все. Голодним чоловіку ( в смислі "мужчінє") лягати спати - то не добре. Ви ж по Coder'у бачите. Такі смішні речі копіює із своїх "лехцій":
"Це дуже динамічна сфера, де постійно потрібно вчитися. Там часто доводиться працювати по 50-70 годин на тиждень. Якщо це не надихає, то дуже скоро запал закінчиться. Так, можна отримати хороші гроші (особливо, як для України, результати опитування за грудень 2017 року), але потрібно буде і вкалувати."
Це при тому, що випускники Львівської політехніки за тим фахом, про який пише невдаха, і із якими я спілкуюся майже щодня - надаючи РЕАЛЬНІ поради, що треба самостійно вчити - зараз мешкають в Ужгороді: - Отримують 500 долярів на місяць (У Долярчика стільки продавець отримує). - Платять за кімнату в Ужгороді 100 долярів на місяць + комуналь. На прожиття залишається 500-100-комуналь=пшик.
А голодне все пише та пише... Чомусь - мабуть справи зовсім кепські - на цій гілці - аж смішно... Хотів Долярчику свої леХції вумні продати...
Перехрестимося. Слава Богу. Я вже було налякався... А у нас ще й гілка непогана...
А так, взагалі: часник. Тільки часник. Допомагає навіть від глистів.
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"