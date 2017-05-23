Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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akurt написав:Ледве не забув нагадати тему гілки: "Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість!" Хто "не в темі": можу дати часнику!
Дивлюся серіал - перший сезон - Grand hotel - не можу відірватися - такі всі чемні, акуратні... Детектив. Вибачайте, ні на які запитання відповідати не буду. Для пана Долярчика, щоби не слухав дурноголових... Сигнал світлофора: червоний... Для пана Долярчика: а в мене - все зелене... Люблю той колір... То ж ВОНИ і бісяться... крюче їх, "панімаєш"...
Кажуть - що тролям відповідати - означає їх годувати. Може через деякий час вони кудсь подінуться .....
akurt написав:Ледве не забув нагадати тему гілки: "Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість!" Хто "не в темі": можу дати часнику!
Дивлюся серіал - перший сезон - Grand hotel - не можу відірватися - такі всі чемні, акуратні... Детектив. Вибачайте, ні на які запитання відповідати не буду. Для пана Долярчика, щоби не слухав дурноголових... Сигнал світлофора: червоний... Для пана Долярчика: а в мене - все зелене... Люблю той колір... То ж ВОНИ і бісяться... крюче їх, "панімаєш"...
Кажуть - що тролям відповідати - означає їх годувати. Може через деякий час вони кудсь подінуться .....
Прямо с уст снял! Молодец(умничка)-иди конфетку дам.
Востаннє редагувалось sinus в Вів 08 тра, 2018 21:02, всього редагувалось 1 раз.
kalinavalera1 написав: Кажуть - що тролям відповідати - означає їх годувати. Може через деякий час вони кудсь подінуться .....
Намазав часником навіть стійку унітаза: точно допоможе! І ще випуск води із біде - в Туреччині - всі уніитази обладанні додатоковим пристроєм від сінусів і інших вурдалаків - теж натер часником. Раптом там заховався: а там - часником намазано! Пощезне!
Пан Долярчик! Не інакше, Вас знов заблокують... Ви звернули увагу: знервованих невдах не блокують, а Вас - весь час? Варто замислитися, вірно?
Востаннє редагувалось akurt в Вів 08 тра, 2018 21:19, всього редагувалось 1 раз.
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
панеakurt ... за блокування мене - то, взагалі, ЖЕСТЬ! Особливо, на Київській гілці! - там переважно, лайном кидаються, або по декілька сторінок НЕ по темі(от як сьогодні про зарплати) триндять і їм - НІЧОГО! - а Я, нераз закину ОДИН-ДВА пости(то би стерли і все) - так ні, мене кидають в баню на сутки! Аналогічно буває і на валютній гілці..... - але, то якось залежить від дня .... напевно, хто в той день на зміні...... бо інколи - нічого, а інколи - теж за ОДНЕ-ДВА безобідних пости блокують на сутки!
Часник! Свіжий! Треба змастити ніжки крОваті, і ще - по периметру - унітаз!
P.S. Просто для того, щоби людЕ зрозуміли, на якому світі вони живуть. І що роблять по відношенню одне до одного. Їмо на пляжі неподалік моря - під соснами - смажені курячі крильця. Доречі: ніхто нічого не п"є алкогольного. Тут не прийнято. Розповідають місцеві - наші - українці - що мешкають в Анталії.
Кожному мешканцю прийшов лист від мерії Анталії. На конверті: все чин-чином: адреса, ПРІЗВИЩЕ, Ім"я!!!! У листі - пакетик із насінням. Написано приблизно таке: - Це - насіння якогось там виду сосни. Рідкісної. - Безкоштовно. - Мерія просить і пропонує посадити те насіння у горшик та поливати кожний день. - Коли проросте - мерія просить посадити у будь-якому місці, яке замайнеться. - Пройдуть роки - і - пише мерія - Ви побачите світло в кінці тунелю. У вигляді сосни-двох-трьох-чотирьох чи більше.
Ті, з ким я говорив, узяли дітей, при дітях взяли горшики, землю та посадили. Діти поливають.
Отаке... Просто, щоби пани-форумчани відчули різницю... Із збоченцями... що поруч...
Востаннє редагувалось akurt в Вів 08 тра, 2018 21:38, всього редагувалось 1 раз.
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
change_pm написав:Сама проста на мій погляд, це піти в айті тестером, а там же розвиватись - англійська, бізнес процеси, стати аналітиком і далі розвиватись, якщо мізки є. Зі старту можно мати 500 долярів, і за пару років мати до 1500 долярів в місяць. Якщо помиляюсь, то поправте. ... Он пана Кодера запитай, може щось підкаже?
Можу спробувати. Я не буду говорити, чи є така порада хорошою, або поганою.
З одного боку, я не прихильник такого підходу. З іншого боку, за останні роки для багатьох він спрацював, і спрацював непогано. Ми в компанії дуже ретельно підбираємо кадри, шукаємо людей яких ІТ зацікавило ще в школі, які свідомо обрали ІТ-спеціальності в університетах, почали працювати на молодших курсах, і т. ін. Тому тим, хто вирішив переключитися до нас потрапити важко. Хоча... в нас є декілька співробітників, які таки перейшли з інших галузей, але, маю сказати, навички самонавчання там дуже круті, мені до них ще рости й рости. Тобто, це скоріше виключення.
Моє переконання - робота має подобатись (так вже склалося в мене в житті). До мене часто звертаються з подібним питанням (чи варто йти в ІТ), але я нікому не раджу йти в ІТ, якщо це не подобається. Це дуже динамічна сфера, де постійно потрібно вчитися. Там часто доводиться працювати по 50-70 годин на тиждень. Якщо це не надихає, то дуже скоро запал закінчиться. Так, можна отримати хороші гроші (особливо, як для України, результати опитування за грудень 2017 року), але потрібно буде і вкалувати. Теорія менеджменту каже, що фінансова мотивація діє 2-3 місяці, а далі потрібно шукати інші джерела натхнення. Тому, якщо лише за гроші, то в довгостроковій перспективі це навряд чи буде працювати.
Я не знаю чим займається Долярчик, тобто знаю, що він має магазин, але не знаю профілю, та і не знаю, чи подобається це йому (в нас дуже часто люди працюють, просто тому що потрібно виживати, утримувати сім'ю). Але розглянемо інший приклад.
Долярчик згадував, що його дружина працює вчителькою в школі. Якщо це їй дійсно подобається, якщо робота з дітьми - це її покликання, то для того, щоб підняти household income, є багато варіантів:
1. В нас зараз відкривається багато приватних шкіл (ThinkGlobal, Школа вільних та небайдужих, Школа дружня до дитини та ін), яким часто бракує кадрів. Зарплати там, може й не набагато, але вищі ніж в державних школах, але й вимоги також вищі. Чисто побутові умови кращі. Дітей в класі - менше (до 15-16). Є й ризики. Якщо батьки незадоволені відношенням до дітей та/або рівнем викладання, то можна втратити роботу (через скарги батьків, в класі моєї дитини за 4 роки замінили двох учителів; мої друзі, в яких дитина вчиться в іншій школі перший рік, також поскаржились, і класу замінили вчителя). Тому доведеться постійно вчитись, взнавати про нові підходи до навчання дітей (наприклад, STEM), готуватись до занять, які суттєво відрізняються від традиційних шкіл (наприклад, основи фізики, хімії діти освоюють в молодшій школі).
2. Гімназії (ЛАГ, Класична), ЛФМЛ - платять своїм вчителям вищі зарплати, але й потрапити туди не так просто. Це найкращі школи Львова (принаймі, за рівнем підготовки до ЗНО), і вони ще дещо дбають про свій викладцький склад (хоча відгуки частенько дуже полярні).
3. Звичайне репетиторство. Навіть, якщо Ваша дружина - вчителька молодших класів, то це може бути підготовка до вступу в гімназію (по моїй оцінці, дитина, яка в 4 класі має 12 балів з математики, без додаткової підготовки успішно написати тест з математики в ЛАГ не зможе, тому що там задачі вимагають знання матеріалу за 5-6 клас).
Я зібрав цю інформацію для себе просто тому, що в нас зараз стоїть питання вибору школи для дитини. Але, як на мене, якщо людина - дійсно професіонал, то вона має постійно вчитись, цікавитись новими підходами, моніторити ринок праці і т. ін. Можна сидіти на ЗП в 5000 грн. і нарікати, що вчителі мають мізерну ЗП (я не заперечую цей факт, це дійсно так), а можна: - пройти пару співбесід для того, щоб принаймі взнати прогалини в своїх знаннях, і підтягнути ті сфери до наступних співбесід - постійно шукати і відвідувати навчальні заходи для вчителів (не під егідою МОН, а від організацій, які я згадував - EdPro, MakerSpace, Львівський кластер розвитку освіти і креативності) і підняти рівень доходу, нехай в два рази, вже непогано, як на мене.
Долярчик написав:...там, якщо мене не блокануть за правду(а я частенько люблю правду висвітлювати) то прочитайте останніх дві сторінки гілки Київської нерухомості! - поки там не потерли!
Спробую встигнути: я вже знаю, що не люблять - ой, дуже не люблять - простих звичайних людей... Під ногами горить від простих звичайних людей. Тут тільки часник допоможе: він не даремно навіть глистів виганяє!
P.S. Пан Долярчик! Мені повезло: прочитав і там ще Вас не заблокували. Краще б не читав. Там люде такі смішні речі пишуть, що я і не розумію... Ну вже така в мене вдача...
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
akurt написав:Вівторок - найкращий день боротися із вурдалаками і знеровованими невдахами. Як це робити?
Дуже просто. 1. Визначити знерованого: лається, мичить, по темі гілки нічого не може сказати, не може зрозуміти, навіщо він взагалі тут щось пише, бо питанням зовсім не володіє, інколи бризкається отрутою, розказує про "педикульоз", "ольгінських тролів", всілякі інші дурниці, і лізе, лізе, і лізе із порадами. Головне: від голоду вдає із себе страшенно мудрого. Не менше, ніж на 4 200 гривень на місяць. 2. Подивитися на те, що знервований так і не може відповісти на ті запитння, що сам поставив. Потираємо руки, тому що він вдало попав у розставлений для нього капкан і скоро панство прочитає епохальний роман у листах (готується). 3. Зранку ідемо на ринок та купуємо часник. Відомо, що дольку часника якщо надкусити та покласни у кишеню, то можна позбутися від пристріту збоченція. Треба тільки молодий часник. О! Цей - класний! 3 ліри - то 19 гривень. Але ні, думаю, цей малуватий - не потягне. Знервованих багато та бардзо моцні. Беру ось цей: 5 лір - але для доброї справи - не жалко і 31 гривню. Беремо саме зв"язку часнику: знає кожна відьма та кожен відьмак: зв'язка часнику, підвішена біля ліжка, відлякує не тільки відьмаків, але й вампірів! Більше того: Якщо натерти ніжки ліжка, то це відлякує від змій!
Читаємо чітко вголос заклинання: "Exorcizo te, immundissime spiritus, omnis incursio adversarii, omne phantasma, omnis legio, in nomine Domini nostri Jesu Christi eradicare, et effugare ab hoc plasmate Dei. Ipse tibi imperat, qui te de supernis caelorum in inferiora terrae demergi praecepit. Ipse tibi imperat, qui mari, ventis, et tempestatibus impersvit. Audi ergo, et time, satana, inimice fidei, hostis generis humani, mortis adductor, vitae raptor, justitiae declinator, malorum radix, fomes vitiorum, seductor hominum, proditor gentium, incitator invidiae, origo avaritiae, causa discordiae, excitator dolorum: quid stas, et resistis, cum scias. Amen."
Тут важливий момент, якщо Ви читаєте вголос і чітко, але люди навкруги чують таку диявольщину, як записано нижче, то вигнання пристріту вурдалаків відбувається вірно: "Форуми, коментарі під новинами заполонили akurt’и які й далі тиражують те, що ми й без того бачимо в житті і на екранах ТВ щодня, забиваючи ефір полотнами чорнухи, які погрібають під собою будь-які позитивні новини. В їх арсеналі безліч прийомів - маніпуляція, гіперболізація, висмикування тверджень з контексту, підміна понять і т. ін. З ними майже неможливо конструктивно спілкуватися, тому що їх задача зробити вкид в інформаційний простір, для того, щоб вплинути на емоції людей, які сприймають все, що читають на віру, особливо від шанованого експерта, який "завжди правий". Коли зустрічається людина, яка всю інформацію сприймає критично, і аргументовано заперечує, там підключаються інші прийоми - підмінити тему, нахамити, або просто проігнорувати питання." Чули? Супер! Знеровованого невдаху виявлено і скоро від почне ссихатися.
Супер! Ідемо по базарю далі. Думаємо, що купити, щоб почати здорове життя? Тут нам допоможе все зрозуміти сьогодняшній мій діалог із приятелем із Дніпра (відбувся після вже відвідин базарю): - Только вернулись с рынка накупили в полную машину всего, в том числе клубнику, дыни, зелень, черешню, апельсины, грейпфруты, брокколи! Три раза ходили в авто чтобы занести все в квартиру, а сейчас поедем на лесной пляж! - Я хочу на рынок в Анталии! - А-ха-ха... лучше в АТБ! - Уже был.. это ужас! - Я вам подслащу пилюлю! Ловите дыньки - 3 лиры каждая или 19 гривен штука! - А я так дыньку и не купил... - Ловите 2. Я взял 4 - не жалко! - А помидоры купил? - А как же! - У нас помидоры сейчас никчемные... - А у нас "кчемные"...
Так, мені потрібні ще абрикоси...
Справа в тому, що якщо засунути руки в кишені, в кожній руці тримати по одній абрикосині, і скрутити "фігу", то підступи ворогів не буде здійснено!
Так... вже вечір... життя стає прекрасним... все гаразд, можна зробити паузу... Викурити цигарку... або "папіроску"...
Все готово! Знервовані невдахи завмерли, бо я підніс до неба часничину... Треба тепер дивитися на часник та голосно говорити:
"Christum Dominum vias tuas perdere? Illum metue, qui in Isaac immolatus est, in joseph venumdatus, in sgno occisus, in homine cruci- fixus, deinde inferni triumphator fuit. Sequentes cruces fiant in fronte obsessi. Recede ergo in nomine Patris et Filii, et Spiritus Sancti: da locum Spiritui Sancto, per hoc signum sanctae Cruci Jesu Christi Domini nostri: Qui cum Patre et eodem Spiritu Sancto vivit et regnat Deus, Per omnia saecula saeculorum. Et cum spiritu tuo. Amen."
Тихенько! Чуєте, як з нього виходить зло? Бормоче:
" 6. С Вашего аккаунта на форуме пишут другие люди? Если да то кто? 7. Как у Вас получилось с 19 марта по 5 мая 40 дней? Считать умеете? Может 45 дней? Кстати вижу Вы последовали моему совету и не стали шоколадный продукт употреблять с коньяком. Перешли на виски. Чивас? Мне сложно понять людей которые пьют блендед виски когда вокруг множество односолодовых виски. Хотя если человек не может позволить себе односолодовый виски то блендед как Чивас тоже сойдет. P.s. Долярчику я отправил личное сообщение в котором коснулся вопроса инвестирования." (Боже, яке вумне! Не смійтеся, бо злякаєте знервованого невдаху! Тільки я можу сміятися: "інвЄстор" ледве-ледве витяг із БМБанка, Марфінбанка та ВТБ банка всі-всі збереження - всі 100 гривень, інвестує, сердешний... Так! Тихо, не сміятися!)
Все! Справу зроблено! Перехрестимося! Гуляємо у самого синього моря!
P.S. Часник - і навіть цибулю - якою бризкали руки, відбиваючись від знероваваних невдах, треба обов"язково спалити, бо повЕрнуться... Чують запах їжі...
P.P.S. Оскільки пан Долярчик, звісно, не захоче сказати, скоростався він вже суттєвими порадами про "інвестиції" (ha-ha-ha), а мене "жаба" почала давити, що він заробить від порад більше, аніж я, то я зробив наступне: - зробив SWIFT переказ за межі Туреччини з турецького банку. - доповідаю про ліміт: 50 000 лір на добу, або прилизно 12 000 долярів. - доповідаю про валюту переказу: долари США. - метод відправлення: сидячі на дивані із філіжанкою кави, просто з інет-банкінгу. - доповідаю про комісію: 50 (п"ятдесят) лір або приблизно 12 долярів незалежно від суми переказу. - чекаю відповідь із-за кордону про отримання. Напрям інвестицій узгоджено. Ну ось, такий важливий вівторок!
I'll see you later!
ледве-ледве витяг із БМБанка, Марфінбанка та ВТБ банка всі-всі збереження - всі 100 гривень Откуда у Вас информация о том что у меня есть деньги в указанных банках? Вы сможете доказать свои слова что у меня там 100 гривен? Или вы снова будете пустозвонить? : ) Вам известна сумма моих сбережений инвестиций? Огласите. Кстати открою Вам секрет...выкуривая сигареты и употребляя регулярно дешевый бренди и разбавленный виски Вы свое здоровье ухудшаете. И чеснок не поможет : ) Все равно что идиоты которые пьют алкоголь и запивают фрэшем : ) и думают что это здоровый образ жизни : ) Между прочим сегодня бегал в парке. Делаю это регулярно. Вы наверное в день ходите меньше чем я бегаю за 1 час но в Вашем возрасте это нормально : ) Начните со скандинавской ходьбы - это полезно пожилым людям как Вы : ) Кстати Вы Долярчику посоветовали как и во что инвестировать? : ) Или Вы только флудите рассказывая о том что Вы хотите купить на базаре чтобы покушать?
Долярчик написав:akurt Жаба Вас дусити - не буде, бо Я НЕ скористався порадою, яку мені кинули у ПП (бо там теж треба все вивчати і розумітись в тому) А Я, наразі, як Ви знаєте, щось шукаю "попроще"! або, щось цікавіше, щоб мені було ЦІКАВО тим займатись! (ох, і закидають мене тапками, що Я такий перебірливий порадами! )
Если не разбираться и ничего не делать - деньги сами липнуть к рукам не будут : ) Под лежачий камень вода не течет. Чудес не бывает. Можно начинать с малого. Волшебную пилюлю никто не подарит и даже не продаст : ) Там где попроще главное держать ухо востро дабы не потерять все.