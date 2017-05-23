Surferlox написав:

akurt написав: Ну, за Сюрферлокса - парниша зерегился на этом форуме 18 марта этого года и делает первые шаги на публичном поприще...

Конечно, не понимает, что форум сделан так, что автоматически заменяются некоторые слова звездочками... Но это прийдет с опытом...

Всего-то 40 дней, как зарегился...

Как раз через 40 дней поминают рюмашкой...

Естественно, начал с обвинений и метаний дерьмом...

Surferlox написав: Я на больных людей не обижаюсь - сделал Вам замечание и указал Вам Ваше место и баста. (примечание мое: я чуть со стула не опал: ОНО сделало мне замечание... Ой, ржу нимагу...)

Когда человек допустим мочиться не в положенном месте - обижаться на него бессмысленно. А вот замечание сделать будет более действенно...особенно если еще другие люди обратят на это внимание. Если не доходит - ладошкой по лицу чтобы доходчивость слов повысить и в то же время не травмировать шелудивого пса. Так и я с Вами. Справедливости я нигде не просил.

Никакие части тела мне Ваши не интересны.

(...)

Своими россказнями (примечание моё: !!!!!!) здесь Вы скорее напоминаете недалеких девиц возраста 18-25 лет с их "он меня на такой машине покатал", "он так с квадроцикла упал прикольно", "у него такие часы", "он столько Курвуазье Х.О выпил", "у него цепочка такой толщины", "у него столько друзей прокуроров" и т п...

- сделал(примечание мое: я чуть со стула не опал: ОНО сделало мне замечание... Ой, ржу нимагу...)Когда человек допустим мочиться не в положенном месте - обижаться на него бессмысленно. А вот...особенно если еще другие люди обратят на это внимание. Если не доходит -доходчивость слов повысить и в то же времяТак и я с Вами. Справедливости я нигде не просил.(...)Своими(примечание моё: !!!!!!) здесь Вы скорее напоминаетевозраста 18-25 лет с их "он меня на такой машине покатал", "он так с квадроцикла упал прикольно", "у него такие часы", "он столько Курвуазье Х.О выпил", "у него цепочка такой толщины", "у него столько друзей прокуроров" и т п...

Мы, конечно, не удивляемся: За Сюрфлокса!



Интересно, парниша сможет ответить хоть на один вопрос Долярчика?

Пока отвечает вопросом на вопрос...



Господин Сюрферлокс, просим, просим, просим...

Анализировать шоколад Вас, конечно, никто не просил... Что-то по делу - просили.

Просим.

Не роняйте свое реноме гуру. Ну, за- парниша зерегился на этом форуме 18 марта этого года и делает первые шаги на публичном поприще...Конечно, не понимает, что форум сделан так, что автоматически заменяются некоторые слова звездочками... Но это прийдет с опытом...Всего-то 40 дней, как зарегился...Как раз через 40 дней поминают рюмашкой...Естественно, начал с обвинений и метаний дерьмом...Мы, конечно, не удивляемся: ЗаГосподинАнализировать шоколад Вас, конечно, никто не просил... Что-то по делу - просили.Просим.

А Вы сможете ответить на вопросы?1. По какой визе въехал на территорию США Ваш приятель профессор?2. Каким образом он стал гражданином США за 5 лет?3. Где я написал что мне интересна длина ваших ног? Сможете подкрепить цитатой или останетесь пустозвоном в глазах окружающих?4. Друзей Ваших не оскорблял. Жену тоже. Сможете подтвердить мои слова цитатами или снова пропустозвонились? : ) Друзей своих Вы оскорбили сами назвав их друганами.5. Почему Вы считаете допустимым оскорблять других участников форума? Безнаказанность?6. С Вашего аккаунта на форуме пишут другие люди? Если да то кто?7. Как у Вас получилось с 19 марта по 5 мая 40 дней? Считать умеете? Может 45 дней?Кстати вижу Вы последовали моему совету и не стали шоколадный продукт употреблять с коньяком. Перешли на виски. Чивас? Мне сложно понять людей которые пьют блендед виски когда вокруг множество односолодовых виски. Хотя если человек не может позволить себе односолодовый виски то блендед как Чивас тоже сойдет.P.s. Долярчику я отправил личное сообщение в котором коснулся вопроса инвестирования.