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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 83848586
Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 23:18

  Surferlox написав:
  akurt написав:Ну, за Сюрферлокса - парниша зерегился на этом форуме 18 марта этого года и делает первые шаги на публичном поприще...
Конечно, не понимает, что форум сделан так, что автоматически заменяются некоторые слова звездочками... Но это прийдет с опытом...
Всего-то 40 дней, как зарегился...
Как раз через 40 дней поминают рюмашкой...
Естественно, начал с обвинений и метаний дерьмом...
  Surferlox написав:Я на больных людей не обижаюсь - сделал Вам замечание и указал Вам Ваше место и баста. (примечание мое: я чуть со стула не опал: ОНО сделало мне замечание... Ой, ржу нимагу...)
Когда человек допустим мочиться не в положенном месте - обижаться на него бессмысленно. А вот замечание сделать будет более действенно...особенно если еще другие люди обратят на это внимание. Если не доходит - ладошкой по лицу чтобы доходчивость слов повысить и в то же время не травмировать шелудивого пса. Так и я с Вами. Справедливости я нигде не просил.
Никакие части тела мне Ваши не интересны.
(...)
Своими россказнями (примечание моё: !!!!!!) здесь Вы скорее напоминаете недалеких девиц возраста 18-25 лет с их "он меня на такой машине покатал", "он так с квадроцикла упал прикольно", "у него такие часы", "он столько Курвуазье Х.О выпил", "у него цепочка такой толщины", "у него столько друзей прокуроров" и т п...

Мы, конечно, не удивляемся: За Сюрфлокса!
Зображення
Интересно, парниша сможет ответить хоть на один вопрос Долярчика?
Пока отвечает вопросом на вопрос...

Господин Сюрферлокс, просим, просим, просим...
Анализировать шоколад Вас, конечно, никто не просил... Что-то по делу - просили.
Просим.
Не роняйте свое реноме гуру.
А Вы сможете ответить на вопросы?
1. По какой визе въехал на территорию США Ваш приятель профессор?
2. Каким образом он стал гражданином США за 5 лет?
3. Где я написал что мне интересна длина ваших ног? Сможете подкрепить цитатой или останетесь пустозвоном в глазах окружающих?
4. Друзей Ваших не оскорблял. Жену тоже. Сможете подтвердить мои слова цитатами или снова пропустозвонились? : ) Друзей своих Вы оскорбили сами назвав их друганами.
5. Почему Вы считаете допустимым оскорблять других участников форума? Безнаказанность?
6. С Вашего аккаунта на форуме пишут другие люди? Если да то кто?
7. Как у Вас получилось с 19 марта по 5 мая 40 дней? Считать умеете? Может 45 дней?
Кстати вижу Вы последовали моему совету и не стали шоколадный продукт употреблять с коньяком. Перешли на виски. Чивас? Мне сложно понять людей которые пьют блендед виски когда вокруг множество односолодовых виски. Хотя если человек не может позволить себе односолодовый виски то блендед как Чивас тоже сойдет.
P.s. Долярчику я отправил личное сообщение в котором коснулся вопроса инвестирования.
Как видим akurt который всячески пытается создать образ успешного мужчины (рисуя в своей выдуманной жизни атрибуты успешного человека и упоминая статусные вещи и зацикливаясь на дорогих по его мнению вещах) не смог ответить на вопросы в частности и за свои слова в целом. Кто еще доверяет пустозвону? : )
Элитные одеколоны за 85 евро, разбавленный виски как апогей успешности и упоминания своих стопятьсот друзей из разных уголков планеты вот он опыт финансового гуру (который не может посчитать кол-во дней в диапазоне с 19 марта по 5 мая) оказавшегося на задворках жизни из-за несчастной украинской власти : )
Жизнь - Родине, честь - никому
Surferlox
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