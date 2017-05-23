Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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akurt написав:Ну, за Сюрферлокса - парниша зерегился на этом форуме 18 марта этого года и делает первые шаги на публичном поприще... Конечно, не понимает, что форум сделан так, что автоматически заменяются некоторые слова звездочками... Но это прийдет с опытом... Всего-то 40 дней, как зарегился... Как раз через 40 дней поминают рюмашкой... Естественно, начал с обвинений и метаний дерьмом...
Surferlox написав:Я на больных людей не обижаюсь - сделал Вам замечание и указал Вам Ваше место и баста. (примечание мое: я чуть со стула не опал: ОНО сделало мне замечание... Ой, ржу нимагу...) Когда человек допустим мочиться не в положенном месте - обижаться на него бессмысленно. А вот замечание сделать будет более действенно...особенно если еще другие люди обратят на это внимание. Если не доходит - ладошкой по лицу чтобы доходчивость слов повысить и в то же время не травмировать шелудивого пса. Так и я с Вами. Справедливости я нигде не просил. Никакие части тела мне Ваши не интересны. (...) Своими россказнями (примечание моё: !!!!!!) здесь Вы скорее напоминаете недалеких девиц возраста 18-25 лет с их "он меня на такой машине покатал", "он так с квадроцикла упал прикольно", "у него такие часы", "он столько Курвуазье Х.О выпил", "у него цепочка такой толщины", "у него столько друзей прокуроров" и т п...
Мы, конечно, не удивляемся: За Сюрфлокса! Интересно, парниша сможет ответить хоть на один вопрос Долярчика? Пока отвечает вопросом на вопрос...
Господин Сюрферлокс, просим, просим, просим... Анализировать шоколад Вас, конечно, никто не просил... Что-то по делу - просили. Просим. Не роняйте свое реноме гуру.
А Вы сможете ответить на вопросы? 1. По какой визе въехал на территорию США Ваш приятель профессор? 2. Каким образом он стал гражданином США за 5 лет? 3. Где я написал что мне интересна длина ваших ног? Сможете подкрепить цитатой или останетесь пустозвоном в глазах окружающих? 4. Друзей Ваших не оскорблял. Жену тоже. Сможете подтвердить мои слова цитатами или снова пропустозвонились? : ) Друзей своих Вы оскорбили сами назвав их друганами. 5. Почему Вы считаете допустимым оскорблять других участников форума? Безнаказанность? 6. С Вашего аккаунта на форуме пишут другие люди? Если да то кто? 7. Как у Вас получилось с 19 марта по 5 мая 40 дней? Считать умеете? Может 45 дней? Кстати вижу Вы последовали моему совету и не стали шоколадный продукт употреблять с коньяком. Перешли на виски. Чивас? Мне сложно понять людей которые пьют блендед виски когда вокруг множество односолодовых виски. Хотя если человек не может позволить себе односолодовый виски то блендед как Чивас тоже сойдет. P.s. Долярчику я отправил личное сообщение в котором коснулся вопроса инвестирования.
Как видим akurt который всячески пытается создать образ успешного мужчины (рисуя в своей выдуманной жизни атрибуты успешного человека и упоминая статусные вещи и зацикливаясь на дорогих по его мнению вещах) не смог ответить на вопросы в частности и за свои слова в целом. Кто еще доверяет пустозвону? : ) Элитные одеколоны за 85 евро, разбавленный виски как апогей успешности и упоминания своих стопятьсот друзей из разных уголков планеты вот он опыт финансового гуру (который не может посчитать кол-во дней в диапазоне с 19 марта по 5 мая) оказавшегося на задворках жизни из-за несчастной украинской власти : )
Для слухняного akurt: 1. У форумі бажані: 1.1. Знання предмета розмови, 1.2. Гарне почуття гумору, 1.3. Уміння вести бесіду, 1.4. Красивий виклад своїх думок.
Для знервованого голодом невдахи Surferlox, який не знає, куди інвестувати 100 гривень - все надбання родини, які забрав із російського ВТБ-банка, російського БМ-банка та нібито неросійського Марфінбанка (зареєструвався на форумі 19.03.2018 - молоденьке безвусе дитя - відразу у понеділок, коли, засунувши у правий карман мештів руку, намацав саме дороге, що в нього є: довгу товстеньку гладеньку місцями шорсткувату збуджуючу купюру в 100 гривень):
2. У форумі ДУЖЕ не бажані: 2.1. Оverquoting - цитування листа співрозмовника за межами необхідного для розуміння змісту Вашого листа.
Думаю, може перекинути йому на картку гривень 50 на комплексний обід? Буде краще та жвавіше поради роздавати... Як раз вчора було поповнення моїх карток десь на 17 000 гривень...
Так, чим займетеся у середу? Пропоную скоштувати стейк із рибки, я щойно "виловив":
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
На тему форума: "Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість!"
Навіщо люде те роблять? Перша і головна відповідь: щоби покращити рівень життя своєї родини. Сьогодні - свято: День Європи.
Щороку 9 травня у деяких європейських країнах, і в першу чергу - в країнах Європейського союзу (ЄС), на офіційному рівні відзначається День Європи (Europe Day). Цей день був заснований з метою більш тісного залучення громадян європейських країн в процес інтеграції, а також покликаний підвищити рівень знаень громадян держав-членів ЄС і людей в іншому світі про переваги такої організації, як Євросоюз.
Як в Турції відмічають це свято? Як реалізувати мету "більш тісного залучення громадян європейських країн в процес інтеграції"?
Сьогодні для Вас - на честь свята - ексклюзивна екскурсія в рошташоване просто за рогом моєї вулиці Дитяче містечко. Такі містечка зістрічаються у мікрорайонах дуже часто, вони різні за архітектурою та наповненням, і із волейбольними майданчиками, і із парковими скульптурами, а головним є таке: - вони утримуються за рахунок Бюджету міста. - вони повністю безкоштовні. - вони красиві та охайні. - оскільки тут молодь не п"є пива, а нормальні чоловіки не п"ють горілки, то тут ви не зустрінете смітника із пляшками, кульками, недокуреними цигарками та використаними презервативами, зав"язаними на вузол. Нічого такого немає. Прогуляємося? Як раз зараз - з ранку - робітники мерії приводять до свята - День Європи - профілактику. Гуляємо! Бігова дорожка по периметру - не дуже довга, ле приємна - майже гумова, м"яка... Встановелно і генератор, і сонячні батареї - взагалі освітлення працює всю ніч... Як бачите - ніхто не розкурочив... Так, ну що, треба трохе м"язі потренувати? Вперед! Урни для сміття всі чистенькі... Ну і ось - до Дня Європи - робітники мерії працюють!
Із Днем Європи Вас!
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"