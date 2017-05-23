Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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akurt написав:Ледве не забув нагадати тему гілки: "Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість!" Хто "не в темі": можу дати часнику!
Дивлюся серіал - перший сезон - Grand hotel - не можу відірватися - такі всі чемні, акуратні... Детектив. Вибачайте, ні на які запитання відповідати не буду. Для пана Долярчика, щоби не слухав дурноголових... Сигнал світлофора: червоний... Для пана Долярчика: а в мене - все зелене... Люблю той колір... То ж ВОНИ і бісяться... крюче їх, "панімаєш"...
Кажуть - що тролям відповідати - означає їх годувати. Може через деякий час вони кудсь подінуться .....
Прямо с уст снял! Молодец(умничка)-иди конфетку дам.
Востаннє редагувалось sinus в Вів 08 тра, 2018 21:02, всього редагувалось 1 раз.
kalinavalera1 написав: Кажуть - що тролям відповідати - означає їх годувати. Може через деякий час вони кудсь подінуться .....
Намазав часником навіть стійку унітаза: точно допоможе! І ще випуск води із біде - в Туреччині - всі уніитази обладанні додатоковим пристроєм від сінусів і інших вурдалаків - теж натер часником. Раптом там заховався: а там - часником намазано! Пощезне!
Пан Долярчик! Не інакше, Вас знов заблокують... Ви звернули увагу: знервованих невдах не блокують, а Вас - весь час? Варто замислитися, вірно?
Востаннє редагувалось akurt в Вів 08 тра, 2018 21:19, всього редагувалось 1 раз.
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
Часник! Свіжий! Треба змастити ніжки крОваті, і ще - по периметру - унітаз!
P.S. Просто для того, щоби людЕ зрозуміли, на якому світі вони живуть. І що роблять по відношенню одне до одного. Їмо на пляжі неподалік моря - під соснами - смажені курячі крильця. Доречі: ніхто нічого не п"є алкогольного. Тут не прийнято. Розповідають місцеві - наші - українці - що мешкають в Анталії.
Кожному мешканцю прийшов лист від мерії Анталії. На конверті: все чин-чином: адреса, ПРІЗВИЩЕ, Ім"я!!!! У листі - пакетик із насінням. Написано приблизно таке: - Це - насіння якогось там виду сосни. Рідкісної. - Безкоштовно. - Мерія просить і пропонує посадити те насіння у горшик та поливати кожний день. - Коли проросте - мерія просить посадити у будь-якому місці, яке замайнеться. - Пройдуть роки - і - пише мерія - Ви побачите світло в кінці тунелю. У вигляді сосни-двох-трьох-чотирьох чи більше.
Ті, з ким я говорив, узяли дітей, при дітях взяли горшики, землю та посадили. Діти поливають.
Отаке... Просто, щоби пани-форумчани відчули різницю... Із збоченцями... що поруч...
Востаннє редагувалось akurt в Вів 08 тра, 2018 21:38, всього редагувалось 1 раз.
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
change_pm написав:Сама проста на мій погляд, це піти в айті тестером, а там же розвиватись - англійська, бізнес процеси, стати аналітиком і далі розвиватись, якщо мізки є. Зі старту можно мати 500 долярів, і за пару років мати до 1500 долярів в місяць. Якщо помиляюсь, то поправте. ... Он пана Кодера запитай, може щось підкаже?
Можу спробувати. Я не буду говорити, чи є така порада хорошою, або поганою.
З одного боку, я не прихильник такого підходу. З іншого боку, за останні роки для багатьох він спрацював, і спрацював непогано. Ми в компанії дуже ретельно підбираємо кадри, шукаємо людей яких ІТ зацікавило ще в школі, які свідомо обрали ІТ-спеціальності в університетах, почали працювати на молодших курсах, і т. ін. Тому тим, хто вирішив переключитися до нас потрапити важко. Хоча... в нас є декілька співробітників, які таки перейшли з інших галузей, але, маю сказати, навички самонавчання там дуже круті, мені до них ще рости й рости. Тобто, це скоріше виключення.
Моє переконання - робота має подобатись (так вже склалося в мене в житті). До мене часто звертаються з подібним питанням (чи варто йти в ІТ), але я нікому не раджу йти в ІТ, якщо це не подобається. Це дуже динамічна сфера, де постійно потрібно вчитися. Там часто доводиться працювати по 50-70 годин на тиждень. Якщо це не надихає, то дуже скоро запал закінчиться. Так, можна отримати хороші гроші (особливо, як для України, результати опитування за грудень 2017 року), але потрібно буде і вкалувати. Теорія менеджменту каже, що фінансова мотивація діє 2-3 місяці, а далі потрібно шукати інші джерела натхнення. Тому, якщо лише за гроші, то в довгостроковій перспективі це навряд чи буде працювати.
Я не знаю чим займається Долярчик, тобто знаю, що він має магазин, але не знаю профілю, та і не знаю, чи подобається це йому (в нас дуже часто люди працюють, просто тому що потрібно виживати, утримувати сім'ю). Але розглянемо інший приклад.
Долярчик згадував, що його дружина працює вчителькою в школі. Якщо це їй дійсно подобається, якщо робота з дітьми - це її покликання, то для того, щоб підняти household income, є багато варіантів:
1. В нас зараз відкривається багато приватних шкіл (ThinkGlobal, Школа вільних та небайдужих, Школа дружня до дитини та ін), яким часто бракує кадрів. Зарплати там, може й не набагато, але вищі ніж в державних школах, але й вимоги також вищі. Чисто побутові умови кращі. Дітей в класі - менше (до 15-16). Є й ризики. Якщо батьки незадоволені відношенням до дітей та/або рівнем викладання, то можна втратити роботу (через скарги батьків, в класі моєї дитини за 4 роки замінили двох учителів; мої друзі, в яких дитина вчиться в іншій школі перший рік, також поскаржились, і класу замінили вчителя). Тому доведеться постійно вчитись, взнавати про нові підходи до навчання дітей (наприклад, STEM), готуватись до занять, які суттєво відрізняються від традиційних шкіл (наприклад, основи фізики, хімії діти освоюють в молодшій школі).
2. Гімназії (ЛАГ, Класична), ЛФМЛ - платять своїм вчителям вищі зарплати, але й потрапити туди не так просто. Це найкращі школи Львова (принаймі, за рівнем підготовки до ЗНО), і вони ще дещо дбають про свій викладцький склад (хоча відгуки частенько дуже полярні).
3. Звичайне репетиторство. Навіть, якщо Ваша дружина - вчителька молодших класів, то це може бути підготовка до вступу в гімназію (по моїй оцінці, дитина, яка в 4 класі має 12 балів з математики, без додаткової підготовки успішно написати тест з математики в ЛАГ не зможе, тому що там задачі вимагають знання матеріалу за 5-6 клас).
Я зібрав цю інформацію для себе просто тому, що в нас зараз стоїть питання вибору школи для дитини. Але, як на мене, якщо людина - дійсно професіонал, то вона має постійно вчитись, цікавитись новими підходами, моніторити ринок праці і т. ін. Можна сидіти на ЗП в 5000 грн. і нарікати, що вчителі мають мізерну ЗП (я не заперечую цей факт, це дійсно так), а можна: - пройти пару співбесід для того, щоб принаймі взнати прогалини в своїх знаннях, і підтягнути ті сфери до наступних співбесід - постійно шукати і відвідувати навчальні заходи для вчителів (не під егідою МОН, а від організацій, які я згадував - EdPro, MakerSpace, Львівський кластер розвитку освіти і креативності) і підняти рівень доходу, нехай в два рази, вже непогано, як на мене.
Долярчик написав:...там, якщо мене не блокануть за правду(а я частенько люблю правду висвітлювати) то прочитайте останніх дві сторінки гілки Київської нерухомості! - поки там не потерли!
Спробую встигнути: я вже знаю, що не люблять - ой, дуже не люблять - простих звичайних людей... Під ногами горить від простих звичайних людей. Тут тільки часник допоможе: він не даремно навіть глистів виганяє!
P.S. Пан Долярчик! Мені повезло: прочитав і там ще Вас не заблокували. Краще б не читав. Там люде такі смішні речі пишуть, що я і не розумію... Ну вже така в мене вдача...
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
akurt написав:Вівторок - найкращий день боротися із вурдалаками і знеровованими невдахами. Як це робити?
Дуже просто. 1. Визначити знерованого: лається, мичить, по темі гілки нічого не може сказати, не може зрозуміти, навіщо він взагалі тут щось пише, бо питанням зовсім не володіє, інколи бризкається отрутою, розказує про "педикульоз", "ольгінських тролів", всілякі інші дурниці, і лізе, лізе, і лізе із порадами. Головне: від голоду вдає із себе страшенно мудрого. Не менше, ніж на 4 200 гривень на місяць. 2. Подивитися на те, що знервований так і не може відповісти на ті запитння, що сам поставив. Потираємо руки, тому що він вдало попав у розставлений для нього капкан і скоро панство прочитає епохальний роман у листах (готується). 3. Зранку ідемо на ринок та купуємо часник. Відомо, що дольку часника якщо надкусити та покласни у кишеню, то можна позбутися від пристріту збоченція. Треба тільки молодий часник. О! Цей - класний! 3 ліри - то 19 гривень. Але ні, думаю, цей малуватий - не потягне. Знервованих багато та бардзо моцні. Беру ось цей: 5 лір - але для доброї справи - не жалко і 31 гривню. Беремо саме зв"язку часнику: знає кожна відьма та кожен відьмак: зв'язка часнику, підвішена біля ліжка, відлякує не тільки відьмаків, але й вампірів! Більше того: Якщо натерти ніжки ліжка, то це відлякує від змій!
Читаємо чітко вголос заклинання: "Exorcizo te, immundissime spiritus, omnis incursio adversarii, omne phantasma, omnis legio, in nomine Domini nostri Jesu Christi eradicare, et effugare ab hoc plasmate Dei. Ipse tibi imperat, qui te de supernis caelorum in inferiora terrae demergi praecepit. Ipse tibi imperat, qui mari, ventis, et tempestatibus impersvit. Audi ergo, et time, satana, inimice fidei, hostis generis humani, mortis adductor, vitae raptor, justitiae declinator, malorum radix, fomes vitiorum, seductor hominum, proditor gentium, incitator invidiae, origo avaritiae, causa discordiae, excitator dolorum: quid stas, et resistis, cum scias. Amen."
Тут важливий момент, якщо Ви читаєте вголос і чітко, але люди навкруги чують таку диявольщину, як записано нижче, то вигнання пристріту вурдалаків відбувається вірно: "Форуми, коментарі під новинами заполонили akurt’и які й далі тиражують те, що ми й без того бачимо в житті і на екранах ТВ щодня, забиваючи ефір полотнами чорнухи, які погрібають під собою будь-які позитивні новини. В їх арсеналі безліч прийомів - маніпуляція, гіперболізація, висмикування тверджень з контексту, підміна понять і т. ін. З ними майже неможливо конструктивно спілкуватися, тому що їх задача зробити вкид в інформаційний простір, для того, щоб вплинути на емоції людей, які сприймають все, що читають на віру, особливо від шанованого експерта, який "завжди правий". Коли зустрічається людина, яка всю інформацію сприймає критично, і аргументовано заперечує, там підключаються інші прийоми - підмінити тему, нахамити, або просто проігнорувати питання." Чули? Супер! Знеровованого невдаху виявлено і скоро від почне ссихатися.
Супер! Ідемо по базарю далі. Думаємо, що купити, щоб почати здорове життя? Тут нам допоможе все зрозуміти сьогодняшній мій діалог із приятелем із Дніпра (відбувся після вже відвідин базарю): - Только вернулись с рынка накупили в полную машину всего, в том числе клубнику, дыни, зелень, черешню, апельсины, грейпфруты, брокколи! Три раза ходили в авто чтобы занести все в квартиру, а сейчас поедем на лесной пляж! - Я хочу на рынок в Анталии! - А-ха-ха... лучше в АТБ! - Уже был.. это ужас! - Я вам подслащу пилюлю! Ловите дыньки - 3 лиры каждая или 19 гривен штука! - А я так дыньку и не купил... - Ловите 2. Я взял 4 - не жалко! - А помидоры купил? - А как же! - У нас помидоры сейчас никчемные... - А у нас "кчемные"...
Так, мені потрібні ще абрикоси...
Справа в тому, що якщо засунути руки в кишені, в кожній руці тримати по одній абрикосині, і скрутити "фігу", то підступи ворогів не буде здійснено!
Так... вже вечір... життя стає прекрасним... все гаразд, можна зробити паузу... Викурити цигарку... або "папіроску"...
Все готово! Знервовані невдахи завмерли, бо я підніс до неба часничину... Треба тепер дивитися на часник та голосно говорити:
"Christum Dominum vias tuas perdere? Illum metue, qui in Isaac immolatus est, in joseph venumdatus, in sgno occisus, in homine cruci- fixus, deinde inferni triumphator fuit. Sequentes cruces fiant in fronte obsessi. Recede ergo in nomine Patris et Filii, et Spiritus Sancti: da locum Spiritui Sancto, per hoc signum sanctae Cruci Jesu Christi Domini nostri: Qui cum Patre et eodem Spiritu Sancto vivit et regnat Deus, Per omnia saecula saeculorum. Et cum spiritu tuo. Amen."
Тихенько! Чуєте, як з нього виходить зло? Бормоче:
" 6. С Вашего аккаунта на форуме пишут другие люди? Если да то кто? 7. Как у Вас получилось с 19 марта по 5 мая 40 дней? Считать умеете? Может 45 дней? Кстати вижу Вы последовали моему совету и не стали шоколадный продукт употреблять с коньяком. Перешли на виски. Чивас? Мне сложно понять людей которые пьют блендед виски когда вокруг множество односолодовых виски. Хотя если человек не может позволить себе односолодовый виски то блендед как Чивас тоже сойдет. P.s. Долярчику я отправил личное сообщение в котором коснулся вопроса инвестирования." (Боже, яке вумне! Не смійтеся, бо злякаєте знервованого невдаху! Тільки я можу сміятися: "інвЄстор" ледве-ледве витяг із БМБанка, Марфінбанка та ВТБ банка всі-всі збереження - всі 100 гривень, інвестує, сердешний... Так! Тихо, не сміятися!)
Все! Справу зроблено! Перехрестимося! Гуляємо у самого синього моря!
P.S. Часник - і навіть цибулю - якою бризкали руки, відбиваючись від знероваваних невдах, треба обов"язково спалити, бо повЕрнуться... Чують запах їжі...
P.P.S. Оскільки пан Долярчик, звісно, не захоче сказати, скоростався він вже суттєвими порадами про "інвестиції" (ha-ha-ha), а мене "жаба" почала давити, що він заробить від порад більше, аніж я, то я зробив наступне: - зробив SWIFT переказ за межі Туреччини з турецького банку. - доповідаю про ліміт: 50 000 лір на добу, або прилизно 12 000 долярів. - доповідаю про валюту переказу: долари США. - метод відправлення: сидячі на дивані із філіжанкою кави, просто з інет-банкінгу. - доповідаю про комісію: 50 (п"ятдесят) лір або приблизно 12 долярів незалежно від суми переказу. - чекаю відповідь із-за кордону про отримання. Напрям інвестицій узгоджено. Ну ось, такий важливий вівторок!
I'll see you later!
ледве-ледве витяг із БМБанка, Марфінбанка та ВТБ банка всі-всі збереження - всі 100 гривень Откуда у Вас информация о том что у меня есть деньги в указанных банках? Вы сможете доказать свои слова что у меня там 100 гривен? Или вы снова будете пустозвонить? : ) Вам известна сумма моих сбережений инвестиций? Огласите. Кстати открою Вам секрет...выкуривая сигареты и употребляя регулярно дешевый бренди и разбавленный виски Вы свое здоровье ухудшаете. И чеснок не поможет : ) Все равно что идиоты которые пьют алкоголь и запивают фрэшем : ) и думают что это здоровый образ жизни : ) Между прочим сегодня бегал в парке. Делаю это регулярно. Вы наверное в день ходите меньше чем я бегаю за 1 час но в Вашем возрасте это нормально : ) Начните со скандинавской ходьбы - это полезно пожилым людям как Вы : ) Кстати Вы Долярчику посоветовали как и во что инвестировать? : ) Или Вы только флудите рассказывая о том что Вы хотите купить на базаре чтобы покушать?
Долярчик написав:akurt Жаба Вас дусити - не буде, бо Я НЕ скористався порадою, яку мені кинули у ПП (бо там теж треба все вивчати і розумітись в тому) А Я, наразі, як Ви знаєте, щось шукаю "попроще"! або, щось цікавіше, щоб мені було ЦІКАВО тим займатись! (ох, і закидають мене тапками, що Я такий перебірливий порадами! )
Если не разбираться и ничего не делать - деньги сами липнуть к рукам не будут : ) Под лежачий камень вода не течет. Чудес не бывает. Можно начинать с малого. Волшебную пилюлю никто не подарит и даже не продаст : ) Там где попроще главное держать ухо востро дабы не потерять все.
akurt написав:Ну, за Сюрферлокса - парниша зерегился на этом форуме 18 марта этого года и делает первые шаги на публичном поприще... Конечно, не понимает, что форум сделан так, что автоматически заменяются некоторые слова звездочками... Но это прийдет с опытом... Всего-то 40 дней, как зарегился... Как раз через 40 дней поминают рюмашкой... Естественно, начал с обвинений и метаний дерьмом...
Surferlox написав:Я на больных людей не обижаюсь - сделал Вам замечание и указал Вам Ваше место и баста. (примечание мое: я чуть со стула не опал: ОНО сделало мне замечание... Ой, ржу нимагу...) Когда человек допустим мочиться не в положенном месте - обижаться на него бессмысленно. А вот замечание сделать будет более действенно...особенно если еще другие люди обратят на это внимание. Если не доходит - ладошкой по лицу чтобы доходчивость слов повысить и в то же время не травмировать шелудивого пса. Так и я с Вами. Справедливости я нигде не просил. Никакие части тела мне Ваши не интересны. (...) Своими россказнями (примечание моё: !!!!!!) здесь Вы скорее напоминаете недалеких девиц возраста 18-25 лет с их "он меня на такой машине покатал", "он так с квадроцикла упал прикольно", "у него такие часы", "он столько Курвуазье Х.О выпил", "у него цепочка такой толщины", "у него столько друзей прокуроров" и т п...
Мы, конечно, не удивляемся: За Сюрфлокса! Интересно, парниша сможет ответить хоть на один вопрос Долярчика? Пока отвечает вопросом на вопрос...
Господин Сюрферлокс, просим, просим, просим... Анализировать шоколад Вас, конечно, никто не просил... Что-то по делу - просили. Просим. Не роняйте свое реноме гуру.
А Вы сможете ответить на вопросы? 1. По какой визе въехал на территорию США Ваш приятель профессор? 2. Каким образом он стал гражданином США за 5 лет? 3. Где я написал что мне интересна длина ваших ног? Сможете подкрепить цитатой или останетесь пустозвоном в глазах окружающих? 4. Друзей Ваших не оскорблял. Жену тоже. Сможете подтвердить мои слова цитатами или снова пропустозвонились? : ) Друзей своих Вы оскорбили сами назвав их друганами. 5. Почему Вы считаете допустимым оскорблять других участников форума? Безнаказанность? 6. С Вашего аккаунта на форуме пишут другие люди? Если да то кто? 7. Как у Вас получилось с 19 марта по 5 мая 40 дней? Считать умеете? Может 45 дней? Кстати вижу Вы последовали моему совету и не стали шоколадный продукт употреблять с коньяком. Перешли на виски. Чивас? Мне сложно понять людей которые пьют блендед виски когда вокруг множество односолодовых виски. Хотя если человек не может позволить себе односолодовый виски то блендед как Чивас тоже сойдет. P.s. Долярчику я отправил личное сообщение в котором коснулся вопроса инвестирования.
Как видим akurt который всячески пытается создать образ успешного мужчины (рисуя в своей выдуманной жизни атрибуты успешного человека и упоминая статусные вещи и зацикливаясь на дорогих по его мнению вещах) не смог ответить на вопросы в частности и за свои слова в целом. Кто еще доверяет пустозвону? : ) Элитные одеколоны за 85 евро, разбавленный виски как апогей успешности и упоминания своих стопятьсот друзей из разных уголков планеты вот он опыт финансового гуру (который не может посчитать кол-во дней в диапазоне с 19 марта по 5 мая) оказавшегося на задворках жизни из-за несчастной украинской власти : )
На тему форума: "Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість!"
Навіщо люде те роблять? Перша і головна відповідь: щоби покращити рівень життя своєї родини. Сьогодні - свято: День Європи.
Щороку 9 травня у деяких європейських країнах, і в першу чергу - в країнах Європейського союзу (ЄС), на офіційному рівні відзначається День Європи (Europe Day). Цей день був заснований з метою більш тісного залучення громадян європейських країн в процес інтеграції, а також покликаний підвищити рівень знаень громадян держав-членів ЄС і людей в іншому світі про переваги такої організації, як Євросоюз.
Як в Турції відмічають це свято? Як реалізувати мету "більш тісного залучення громадян європейських країн в процес інтеграції"?
Сьогодні для Вас - на честь свята - ексклюзивна екскурсія в рошташоване просто за рогом моєї вулиці Дитяче містечко. Такі містечка зістрічаються у мікрорайонах дуже часто, вони різні за архітектурою та наповненням, і із волейбольними майданчиками, і із парковими скульптурами, а головним є таке: - вони утримуються за рахунок Бюджету міста. - вони повністю безкоштовні. - вони красиві та охайні. - оскільки тут молодь не п"є пива, а нормальні чоловіки не п"ють горілки, то тут ви не зустрінете смітника із пляшками, кульками, недокуреними цигарками та використаними презервативами, зав"язаними на вузол. Нічого такого немає. Прогуляємося? Як раз зараз - з ранку - робітники мерії приводять до свята - День Європи - профілактику. Гуляємо! Бігова дорожка по периметру - не дуже довга, ле приємна - майже гумова, м"яка... Встановелно і генератор, і сонячні батареї - взагалі освітлення працює всю ніч... Як бачите - ніхто не розкурочив... Так, ну що, треба трохе м"язі потренувати? Вперед! Урни для сміття всі чистенькі... Ну і ось - до Дня Європи - робітники мерії працюють!
Із Днем Європи Вас!
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"