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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 83848586
Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 14:22

Ай, красава наша умная, ай, какие умные мысли... Хоть на Стамбул согласился... Это хорошо, - мне приятно, заставляю хоть-как-то мыслить...

Как Анталия подготовилась к празднику "День Европы"?

Открыли для людей часть реконструированной набережной, которая обещает быть круче, чем в Ницце. Напомню: это десятки километров пляжей и десятки километров реконструированной полосы суши между пляжами и живой застройкой по самым новым строительным проектам. Вся зона реконструкции была наглухо закрыта с Нового года забором, зайти внутрь нельзя было: ездили даже полицейские на мотоциклах. Полностью ликвидирована автодорога, которая проходила вдоль километровых знаменитых пляжей Konyaalti.
К 10 июня планируют закончить гигантскую стройку... Это видео выложили 16 января этого года - когда реконструкция только начиналась. Самому интересно было посмотреть:

А вот видео за 28 апреля - Европой тут и не пахнет. О Европе напоминает только на 7-ой - 10-ой секундах цветная круглая табличка с надписью на турецком: "Sinusov and other homeless people with unwashed feet not to let!"


А вот очень удачное видео - именно в этом месте чаще всего на море бываю я. От моей квартиры до кромки воды - 2 000 (две тысячи) метров. Рекомендую посмотреть и послушать неевропейскую музыку.
Здесь сделали только косметический ремонт: обновили плитку тротуаров и асфальт.
На 01.06 - отличное место показано: на газоне столики и стульчики - можно присесть заказать за 1,5 лиры чай (10 гривен) или за 2,5 лиры (15 гривен) "Кофе по-турецки" и наслаждаться морем. Я так и делаю обычно...
На 01.16 отлично показана дорожка к морю - обычно именно по ней я иду с собакой на поводке прямо к пляжу...
Парковка на 01.30 пока бесплатная, а вообще летом въезд будет стоить 5 лир (30 гривен) на весь день.
02.15 - лесенка, по которой я с собакой опускаюсь на морскую гальку...
02.27 - виднелась дальняя часть пляжа, на которую я обычно ухожу с собакой, чтобы не мешать людям наслаждаться морем.
02.43 - вот так просто можно прийти со своим стульчиком, разместиться на газоне со своей семьей...
03.10 - смена музыки. Показана здесь обновленная часть набережной: здесь проложили абсолютно новые велосипедные дорожки (на 04.30 - покрашены в голубой цвет по европейским нормам). Для справки: подростковый новый велосипед стоит 200 лир или 1200 гривен, шикарный взрослый с дисковыми тормозами и переключателями "Шимано" - 600 лир или 3 600 гривен. Видел какой-то супер-крутой велосипед за 1200 лир - это примерно 7 200 гривен - но это для миллионеров.
05.00 - видна перекрытая забором далее Новая набережная. Но мы проникаем и за забор...
Во время реконструкции - с января по апрель - высажено НОВЫХ 5 500 (пять тысяч пятьсот) новых деревьев. Там, где живет наш милый специалист sinus столько не высадили даже за 100 лет.
Смотрим...


Постройка набережной продолжается.

Ну вот Вам - как раз на тему ветки!
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 14:56

увага всім свідомим
труко-екс-українці зомбують ваші мізки турецьким барахлом день і ніч

пильнуємо і остерігаємось зарази!
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 15:14

  greenozon написав:увага всім свідомим
труко-екс-українці зомбують ваші мізки турецьким барахлом день і ніч

пильнуємо і остерігаємось зарази!
:mrgreen:

Вообще-то это я его рассмотрел и выцепил со Львовской ветки-сам и добью!
Здесь более опасны клоны и поросль-вот тут уж дело за вами!
Вы никогда не задумывались, что Долярчик или олигофрен или с той же песочницы?
Я думаю о втором!
sinus
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 15:51

  akurt написав:Во время реконструкции - с января по апрель - высажено НОВЫХ 5 500 (пять тысяч пятьсот) новых деревьев. Там, где живет наш милый специалист sinus столько не высадили даже за 100 лет.

Продолжу на ложь и провокации - правду и факты.
Допустим форумчанин sinus живет в Киеве.
В Киеве в 2017 году высажено более 12 тыс. деревьев и восстановлено 120 парков и скверов
http://abcnews.com.ua/ru/news/v-kieve-v ... -derevev-i
Только за весну 2017 года - С начала года в Киеве высажены 15 тысяч деревьев и кустов
https://bigkiev.com.ua/content/s-nachal ... v-i-kustov
Допустим форумчанин sinus живет в Днепре.
За апрель-май этого года в Днепре будет высажено 4 500 молодых саженцев деревьев ценных пород
https://gorod.dp.ua/news/144510
Допустим форумчанин sinus живет во Львове.
Около 6 тысяч деревьев в этом году будут однозначно высажены, ведь посадка зеленых насаждений еще продолжается
https://lviv.depo.ua/rus/lviv/sadoviy-p ... 1129684961
Допустим форумчанин sinus живет в Одессе.
В 2017 году в Одессе высажено 1094 дерева и 1547 кустов.
http://omr.gov.ua/ru/news/102764/
Хватит. Все и так ясно.
Temps
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 16:11

  Temps написав:Допустим форумчанин sinus живет в Киеве.
В Киеве в 2017 году высажено более 12 тыс. деревьев и восстановлено 120 парков и скверов
http://abcnews.com.ua/ru/news/v-kieve-v ... -derevev-i
Только за весну 2017 года - С начала года в Киеве высажены 15 тысяч деревьев и кустов


Ну почему это все не в моем районе. У меня кроме как в апреле посрезали деревья до уровня 1.5м или вообще под корень никакой новой растительности не вижу.
back in USSR
slavek
 
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