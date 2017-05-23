Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ай, красава наша умная, ай, какие умные мысли... Хоть на Стамбул согласился... Это хорошо, - мне приятно, заставляю хоть-как-то мыслить...
Как Анталия подготовилась к празднику "День Европы"?
Открыли для людей часть реконструированной набережной, которая обещает быть круче, чем в Ницце. Напомню: это десятки километров пляжей и десятки километров реконструированной полосы суши между пляжами и живой застройкой по самым новым строительным проектам. Вся зона реконструкции была наглухо закрыта с Нового года забором, зайти внутрь нельзя было: ездили даже полицейские на мотоциклах. Полностью ликвидирована автодорога, которая проходила вдоль километровых знаменитых пляжей Konyaalti. К 10 июня планируют закончить гигантскую стройку... Это видео выложили 16 января этого года - когда реконструкция только начиналась. Самому интересно было посмотреть:
А вот видео за 28 апреля - Европой тут и не пахнет. О Европе напоминает только на 7-ой - 10-ой секундах цветная круглая табличка с надписью на турецком: "Sinusov and other homeless people with unwashed feet not to let!"
А вот очень удачное видео - именно в этом месте чаще всего на море бываю я. От моей квартиры до кромки воды - 2 000 (две тысячи) метров. Рекомендую посмотреть и послушать неевропейскую музыку. Здесь сделали только косметический ремонт: обновили плитку тротуаров и асфальт. На 01.06 - отличное место показано: на газоне столики и стульчики - можно присесть заказать за 1,5 лиры чай (10 гривен) или за 2,5 лиры (15 гривен) "Кофе по-турецки" и наслаждаться морем. Я так и делаю обычно... На 01.16 отлично показана дорожка к морю - обычно именно по ней я иду с собакой на поводке прямо к пляжу... Парковка на 01.30 пока бесплатная, а вообще летом въезд будет стоить 5 лир (30 гривен) на весь день. 02.15 - лесенка, по которой я с собакой опускаюсь на морскую гальку... 02.27 - виднелась дальняя часть пляжа, на которую я обычно ухожу с собакой, чтобы не мешать людям наслаждаться морем. 02.43 - вот так просто можно прийти со своим стульчиком, разместиться на газоне со своей семьей... 03.10 - смена музыки. Показана здесь обновленная часть набережной: здесь проложили абсолютно новые велосипедные дорожки (на 04.30 - покрашены в голубой цвет по европейским нормам). Для справки: подростковый новый велосипед стоит 200 лир или 1200 гривен, шикарный взрослый с дисковыми тормозами и переключателями "Шимано" - 600 лир или 3 600 гривен. Видел какой-то супер-крутой велосипед за 1200 лир - это примерно 7 200 гривен - но это для миллионеров. 05.00 - видна перекрытая забором далее Новая набережная. Но мы проникаем и за забор... Во время реконструкции - с января по апрель - высажено НОВЫХ 5 500 (пять тысяч пятьсот) новых деревьев. Там, где живет наш милый специалист sinus столько не высадили даже за 100 лет. Смотрим...
Постройка набережной продолжается.
Ну вот Вам - как раз на тему ветки!
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
greenozon написав:увага всім свідомим труко-екс-українці зомбують ваші мізки турецьким барахлом день і ніч
пильнуємо і остерігаємось зарази!
Вообще-то это я его рассмотрел и выцепил со Львовской ветки-сам и добью! Здесь более опасны клоны и поросль-вот тут уж дело за вами! Вы никогда не задумывались, что Долярчик или олигофрен или с той же песочницы? Я думаю о втором!
Temps написав:Допустим форумчанин sinus живет в Киеве. В Киеве в 2017 году высажено более 12 тыс. деревьев и восстановлено 120 парков и скверов http://abcnews.com.ua/ru/news/v-kieve-v ... -derevev-i Только за весну 2017 года - С начала года в Киеве высажены 15 тысяч деревьев и кустов
Ну почему это все не в моем районе. У меня кроме как в апреле посрезали деревья до уровня 1.5м или вообще под корень никакой новой растительности не вижу.
slavek написав:Ну почему это все не в моем районе. У меня кроме как в апреле посрезали деревья до уровня 1.5м или вообще под корень никакой новой растительности не вижу.
Навіщо чекати від когось? Чому б самостійно не реалізувати проект з озеленення? Якщо у Вас ОСББ, то щодо подвір'я я проблем взагалі не бачу. Якщо це не прибудинкова територія, то це трішки складніше.
Такі проекти періодично реалізовують у Львові. Приклад, одного з них - озеленення вулиці Городоцької (як все починалось). В когось виникає ідея, ця людина збирає ініціативну групу, ідея проходить валідацію в Facebook. Якщо підтримка достатня, то на тому ж Facebook оголошується збір коштів (на звичайну картку одного з ініціаторів проекту). Тобто працює так званий механізм crowdfunding. Кошти перераховують звичайні львів'яни (50, 100, 200, 1000 гривень)
До речі, такого плану проекти у Львові не завжди пов'язані з озелененням.
Інший проект (з точки зору мене-водія, найкорисніший) це встановлення світлодіодного освітлення SWARCO на пішоходному переході. Вночі різниця між старим (радянським освітленням) і сучасним - небо і земля. Експериментальний перехід отримав хороші відгуки, і у Львові стало з'являтися все більше і більше світлодіодних ліхтарів, вже за кошти міського бюджету. зараз таких переходів вже більше 150. Плюс в стратегії розвитку міста до 2020 року є план модернізувати 50% пішоходних переходів у Львові.