Как Анталия подготовилась к празднику "День Европы"?



Открыли для людей часть реконструированной набережной, которая обещает быть круче, чем в Ницце. Напомню: это десятки километров пляжей и десятки километров реконструированной полосы суши между пляжами и живой застройкой по самым новым строительным проектам. Вся зона реконструкции была наглухо закрыта с Нового года забором, зайти внутрь нельзя было: ездили даже полицейские на мотоциклах. Полностью ликвидирована автодорога, которая проходила вдоль километровых знаменитых пляжей Konyaalti.

К 10 июня планируют закончить гигантскую стройку... Это видео выложили 16 января этого года - когда реконструкция только начиналась. Самому интересно было посмотреть:



А вот видео за 28 апреля - Европой тут и не пахнет. О Европе напоминает только на 7-ой - 10-ой секундах цветная круглая табличка с надписью на турецком: "Sinusov and other homeless people with unwashed feet not to let!"





А вот очень удачное видео - именно в этом месте чаще всего на море бываю я. От моей квартиры до кромки воды - 2 000 (две тысячи) метров. Рекомендую посмотреть и послушать неевропейскую музыку.

Здесь сделали только косметический ремонт: обновили плитку тротуаров и асфальт.

На 01.06 - отличное место показано: на газоне столики и стульчики - можно присесть заказать за 1,5 лиры чай (10 гривен) или за 2,5 лиры (15 гривен) "Кофе по-турецки" и наслаждаться морем. Я так и делаю обычно...

На 01.16 отлично показана дорожка к морю - обычно именно по ней я иду с собакой на поводке прямо к пляжу...

Парковка на 01.30 пока бесплатная, а вообще летом въезд будет стоить 5 лир (30 гривен) на весь день.

02.15 - лесенка, по которой я с собакой опускаюсь на морскую гальку...

02.27 - виднелась дальняя часть пляжа, на которую я обычно ухожу с собакой, чтобы не мешать людям наслаждаться морем.

02.43 - вот так просто можно прийти со своим стульчиком, разместиться на газоне со своей семьей...

03.10 - смена музыки. Показана здесь обновленная часть набережной: здесь проложили абсолютно новые велосипедные дорожки (на 04.30 - покрашены в голубой цвет по европейским нормам). Для справки: подростковый новый велосипед стоит 200 лир или 1200 гривен, шикарный взрослый с дисковыми тормозами и переключателями "Шимано" - 600 лир или 3 600 гривен. Видел какой-то супер-крутой велосипед за 1200 лир - это примерно 7 200 гривен - но это для миллионеров.

05.00 - видна перекрытая забором далее Новая набережная. Но мы проникаем и за забор...

Во время реконструкции - с января по апрель - высажено НОВЫХ 5 500 (пять тысяч пятьсот) новых деревьев. Там, где живет наш милый специалист sinus столько не высадили даже за 100 лет.

Смотрим...





Постройка набережной продолжается.



