Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:Долярчик не печалится, что его опять забанили, подсчитывает бабло. Ребята откликнулись на его слезные просьбы и дали дельные советы: - прикупить акции Нижнеднепровского тубопрокатного завода - сегодня прошла одна сделка на сумму 25 900 гривен, доходность +0,00 процента. Отлично. Не убыток же... Я, конечно, не так сделал, у меня все - зеленое, на момент написания этой строки по одной позиции +0,8 процента за день, по второй чуть лучше - +2,20 процента за день. Эх, жаль я не послушал советчиков Долярчика... - дали совет сбросить все криптовалюты. Это правильный совет: упали в цене все на 2-10 процентов.
А каким образом акурт знает какие советы давали Долярчику в личку? А не является ли Долярчик тем друганом акурта, который пишет с его компа, когда акурт гуляет с собакой?
Наверное, самое забавное предположение. Пишите ещё
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