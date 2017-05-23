RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 84858687
Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 23:35

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Temps написав:
  akurt написав:Долярчик не печалится, что его опять забанили, подсчитывает бабло.
Ребята откликнулись на его слезные просьбы и дали дельные советы:
- прикупить акции Нижнеднепровского тубопрокатного завода - сегодня прошла одна сделка на сумму 25 900 гривен, доходность +0,00 процента. Отлично. Не убыток же... Я, конечно, не так сделал, у меня все - зеленое, на момент написания этой строки по одной позиции +0,8 процента за день, по второй чуть лучше - +2,20 процента за день. Эх, жаль я не послушал советчиков Долярчика...
- дали совет сбросить все криптовалюты. Это правильный совет: упали в цене все на 2-10 процентов.

А каким образом акурт знает какие советы давали Долярчику в личку?
А не является ли Долярчик тем друганом акурта, который пишет с его компа, когда акурт гуляет с собакой? :wink:
Наверное, самое забавное предположение. Пишите ещё
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 20603
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1070 раз.
Подякували: 4578 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 04:12

Дружище, Temps, Вы, конечно, не угадали.
Кроме того, попались в расставленную мною ловушку:
- во-первых, горе советчик - тот, что чудом забрал свои 100 гривен сразу из трех банков: ВТБ, БМБанка и Марфинбанка - сам написал, что дал в личке Долярчику советы.
Тут не удивительно: что он еще мог посоветовать? Только какую-то глупость. А глупость и читать не нужно. И спрашивать у Долярчка не нужно. И, конечно, надо быть совсем наивным, чтобы подумать, что я - что я совсем глупый? - спрашивал о глупости у Долярчика. Не спрашивал, Вы не угадали.
- во-вторых, легко догадаться, какую именно глупость мог посоветовать инвестор со 100 гривнами в кармане: только глупую глупость.
- в-третьих, желая добавить пикантности, я, конечно же посмотрел результаты вчерашних торгов на УФБ. Там и у видел только одну замечательную сделку. На смешную сумму. Она придала правдоподобности расставленной ловушке. Примерно как кусочек сала в мышеловке: надо отрезать небольшой кусочек: 10х5 мм и насадить на крючочек так, чтобы стержень механизма мышеловки держался на самом краю мышеловки. Ждать бедную, но голодную мышку.
Кусочек сала настоящий, а выводы о доступности сала - не настоящие.

Все заметили, как горе-советчик Surferlox резко отреагировал на расставленную мною ловушку про "40 дней"? Я наслаждался его реакцией... Бедняжка подумал, что я не умею считать... А я хи-хикал и потирал руки.

Как видите, не надо быть Шерлоком Холмсом. Надо быть рыболовом: сделать наживку на крючке и ждать, когда червяка заглотнет кто-нибудь.
Аплодируем. Мне.

Мне очень понравилось:
  Faceless написав:
Temps написав:А не является ли Долярчик тем друганом акурта, который пишет с его компа, когда акурт гуляет с собакой? :wink:
Наверное, самое забавное предположение. Пишите ещё
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2318
З нами з: 12.02.09
Подякував: 245 раз.
Подякували: 346 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 84858687
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 224, 225, 226
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
2259 161038
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 тра, 2018 18:57
fis
Нерухомість у Львові 1 ... 279, 280, 281
Anonymous » Чет 12 лют, 2009 16:58
2808 393354
Переглянути останнє повідомлення
Нед 22 кві, 2018 19:58
Долярчик
Зниження цін на нерухомість поділило потенційних продавців н 1 ... 8, 9, 10
R2 » Вів 23 тра, 2017 07:25
95 17174
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 лют, 2018 14:36
alisamaxzin

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.