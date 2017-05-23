Дружище, Temps
, Вы, конечно, не угадали.
Кроме того, попались в расставленную мною ловушку:
- во-первых, горе советчик - тот, что чудом забрал свои 100 гривен сразу из трех банков: ВТБ, БМБанка и Марфинбанка - сам написал, что дал в личке Долярчик
у советы.
Тут не удивительно: что он еще мог посоветовать? Только какую-то глупость. А глупость и читать не нужно. И спрашивать у Долярчка не нужно. И, конечно, надо быть совсем наивным, чтобы подумать, что я - что я совсем глупый? - спрашивал о глупости у Долярчика. Не спрашивал, Вы не угадали.
- во-вторых, легко догадаться, какую именно глупость мог посоветовать инвестор со 100 гривнами в кармане: только глупую глупость.
- в-третьих, желая добавить пикантности, я, конечно же посмотрел результаты вчерашних торгов на УФБ. Там и у видел только одну замечательную сделку. На смешную сумму. Она придала правдоподобности расставленной ловушке. Примерно как кусочек сала в мышеловке: надо отрезать небольшой кусочек: 10х5 мм и насадить на крючочек так, чтобы стержень механизма мышеловки держался на самом краю мышеловки. Ждать бедную, но голодную мышку. Кусочек сала настоящий, а выводы о доступности сала - не настоящие.
Все заметили, как горе-советчик Surferlox
резко отреагировал на расставленную мною ловушку про "40 дней
"? Я наслаждался его реакцией... Бедняжка подумал, что я не умею считать... А я хи-хикал и потирал руки.
Как видите, не надо быть Шерлоком Холмсом. Надо быть рыболовом: сделать наживку на крючке и ждать, когда червяка заглотнет кто-нибудь.
Аплодируем. Мне.
Мне очень понравилось:
Faceless написав: Temps написав:
А не является ли Долярчик тем друганом акурта, который пишет с его компа, когда акурт гуляет с собакой?
Наверное, самое забавное предположение. Пишите ещё