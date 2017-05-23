RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 84858687
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 04:12

Дружище, Temps, Вы, конечно, не угадали.
Кроме того, попались в расставленную мною ловушку:
- во-первых, горе советчик - тот, что чудом забрал свои 100 гривен сразу из трех банков: ВТБ, БМБанка и Марфинбанка - сам написал, что дал в личке Долярчику советы.
Тут не удивительно: что он еще мог посоветовать? Только какую-то глупость. А глупость и читать не нужно. И спрашивать у Долярчка не нужно. И, конечно, надо быть совсем наивным, чтобы подумать, что я - что я совсем глупый? - спрашивал о глупости у Долярчика. Не спрашивал, Вы не угадали.
- во-вторых, легко догадаться, какую именно глупость мог посоветовать инвестор со 100 гривнами в кармане: только глупую глупость.
- в-третьих, желая добавить пикантности, я, конечно же посмотрел результаты вчерашних торгов на УФБ. Там и у видел только одну замечательную сделку. На смешную сумму. Она придала правдоподобности расставленной ловушке. Примерно как кусочек сала в мышеловке: надо отрезать небольшой кусочек: 10х5 мм и насадить на крючочек так, чтобы стержень механизма мышеловки держался на самом краю мышеловки. Ждать бедную, но голодную мышку.
Кусочек сала настоящий, а выводы о доступности сала - не настоящие.

Все заметили, как горе-советчик Surferlox резко отреагировал на расставленную мною ловушку про "40 дней"? Я наслаждался его реакцией... Бедняжка подумал, что я не умею считать... А я хи-хикал и потирал руки. Я даже подсчитал, что из его 38 постов, написанных с начала регистрации аж в марте 2018 года - более 40 дней назад- 12/38 - почти одна треть - посвящены моей скромной персоне. Хи-хикаю и потираю руки: мне удалось "отвлечь на себя" парня, а то разорил бы свою семью новыми идеями.

Как видите, не надо быть Шерлоком Холмсом. Надо быть рыболовом: сделать наживку на крючке и ждать, когда червяка заглотнет кто-нибудь.
Аплодируем. Мне.

Мне очень понравилось:
  Faceless написав:
Temps написав:А не является ли Долярчик тем друганом акурта, который пишет с его компа, когда акурт гуляет с собакой? :wink:
Наверное, самое забавное предположение. Пишите ещё


Как говорил старина Вольтер, "Глупости от синуса, гринозона, кодера, темпса, ну и прочих неудачников по жизни читай, а об индексах не забывай!"
Вы не забываете? Я - нет!
Зображення
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2319
З нами з: 12.02.09
Подякував: 245 раз.
Подякували: 355 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 09:53

Публикация сделана в 4 утра. Не зря говорят:сон алкоголика крепок,но краток.)))
sinus
 
Повідомлень: 221
З нами з: 06.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 10:24

  Faceless написав:
Temps написав:
  akurt написав:Долярчик не печалится, что его опять забанили, подсчитывает бабло.
Ребята откликнулись на его слезные просьбы и дали дельные советы:
- прикупить акции Нижнеднепровского тубопрокатного завода - сегодня прошла одна сделка на сумму 25 900 гривен, доходность +0,00 процента. Отлично. Не убыток же... Я, конечно, не так сделал, у меня все - зеленое, на момент написания этой строки по одной позиции +0,8 процента за день, по второй чуть лучше - +2,20 процента за день. Эх, жаль я не послушал советчиков Долярчика...
- дали совет сбросить все криптовалюты. Это правильный совет: упали в цене все на 2-10 процентов.

А каким образом акурт знает какие советы давали Долярчику в личку?
А не является ли Долярчик тем друганом акурта, который пишет с его компа, когда акурт гуляет с собакой? :wink:
Наверное, самое забавное предположение. Пишите ещё

Вы правы. Предположение действительно забавное, с юмором, таким оно и задумывалось, о чем свидетельствует соответствующий смайлик в конце.
Но как стал меняться в лучшую сторону стиль общения Акурта при присутствии на ветке модератора!
Дружище, Temps, Вы, конечно, не угадали.
Скоро, наверное, и мелкие шалости Акурта "Глупости от синуса, гринозона, кодера, темпса, ну и прочих неудачников по жизни читай, а об индексах не забывай!" уйдут в прошлое.
Temps
 
Повідомлень: 69
З нами з: 28.11.16
Подякував: 35 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 10:40

Сподобалося на іншій гілці від львів"янки пані Lambada:
  Lambada написав:Тих б-л-я-х уже стільки, що скоро буде невигідно брати машини в салоні, бо продати їх пізніше буде просто неможливо. Ну і для ремонту - то чудово, бо ж не в шкіряному салоні возити будматеріали: звичайна мийка авто уже 190 грн коштує.


Про мийку авто в Анталії.
Автомийки є на кожній АЗС.
Всі мийки - самообслуговування. Можливо, є і ручна мийка, але поки що не зустрічав та не користувався. Є напівавтоматичні - скажу нижче.
Всі авто їздіть дуже чисті, тому що автомийка - то дуже ДЕШЕВА забава.
- місць для мийки на кожній АЗС дуже багато - приблизно 5-8.
- стояїть автомати без оператора.
- кидаєш 2 монети - по 1 лірі (6 гривень, тобто всього 12 гривень) - включається піна, яке тече без жлобства так довго, що вже не знаєш, що ще піною обробити.
- коли піна починає стікати - включаєш воду під тиском (монета 1 ліра = 6 гривень). Часто бачу, що місцеві автовласники піною не обробляють - машина майже чіста, та працюють тільки пістолетом з водою під тиском - всього за 1 ліру.
- вода під тиском подається 4 хвилини - мій позашляховик вимагає не більше 3-х хвилин на обробку водою. То вже 1 хвилину вже ллю просто із жлобства (то я, щоби пана sinus трохи попестити так пишу).
- на деяких АЗС прямо під відкритим небом є Механічні мийки - як арка, із щітками, арка рухається повз автомобіля.
Підсумок:
- просто помити авто водою пістолетом під тиском - 1 ліра (6 гривень).
- обробити піною + помити водою: 2 ліри+1 ліра = 3 ліри, або 18-20 гривень. Теоретично за 20 гривень я у Львові встигав помити авто на Науковій за "Сільпо" але там було треба як спортсмену швидко бігати.
- обробити піною+помити в механічній мийці: 2 ліри+2 ліри= 4 ліри або 25 гривень.
Для порівнняня: для турка 1-2 ліри - то просто копійки: чай в ресторації - 1,5 ліри, кава в ресторації 2-2,5 ліри.
Вчора заправлявся на British petroleum, так працівник АЗС - такий приємний дядько - помив мені всі вікна на авто, потім пропонував БЕЗКОШТОВНО чай. Я подивився: перед входом в будівлю АЗС дійсно стояв столик, там щось на гатунок самовару, чай, цукор, ложки - все було. Я відмовився просто так. Але дядькові подякував - розплатився то я карткою українського банка в гривні, засунув руку у кишеню - там 1 ліра "бовтається" - то я йому віддав. Дядько подякував. Дрібничка, а приємно...

Для адекватного читача:
-переказ SWIFT із турецького банка на дуже-дуже закордонний банк пройшов вдало і без питань. Десь 2 доби.
- сьогодні - просто зараз - зроблю другий транш. Гроші повинні працювати!
Або, як казав Вольтер, читаючи дурниці від пана sinus:
"Celui qui ne prend pas de risques - il ne boit pas de champagne!"
("Кто не рискует - тот не пьёт шампанского!")
А вот имеющий рыцарское звание сэр Уинстон Черчиль говорил не так:
"He who risks nothing, gains nothing!"
Обратите внимание на слово, выделенное жирным шрифтом.
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2319
З нами з: 12.02.09
Подякував: 245 раз.
Подякували: 355 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 84858687
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Bolt, chuk_72, Эгоист і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 224, 225, 226
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
2259 161108
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 тра, 2018 18:57
fis
Нерухомість у Львові 1 ... 279, 280, 281
Anonymous » Чет 12 лют, 2009 16:58
2808 393387
Переглянути останнє повідомлення
Нед 22 кві, 2018 19:58
Долярчик
Зниження цін на нерухомість поділило потенційних продавців н 1 ... 8, 9, 10
R2 » Вів 23 тра, 2017 07:25
95 17176
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 лют, 2018 14:36
alisamaxzin

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.