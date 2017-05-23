Додано: Чет 10 тра, 2018 04:12

Кусочек сала настоящий, а выводы о доступности сала - не настоящие.

Faceless написав: Temps написав: А не является ли Долярчик тем друганом акурта, который пишет с его компа, когда акурт гуляет с собакой? А не является ли Долярчик тем друганом акурта, который пишет с его компа, когда акурт гуляет с собакой? Наверное, самое забавное предположение. Пишите ещё Пишите ещё

Дружище,, Вы, конечно, не угадали.Кроме того, попались в расставленную мною ловушку:- во-первых, горе советчик - тот, что чудом забрал свои 100 гривен сразу из трех банков: ВТБ, БМБанка и Марфинбанка - сам написал, что дал в личкеу советы.Тут не удивительно: что он еще мог посоветовать? Только какую-то глупость. А глупость и читать не нужно. И спрашивать у Долярчка не нужно. И, конечно, надо быть совсем наивным, чтобы подумать, что я - что я совсем глупый? - спрашивал о глупости у Долярчика. Не спрашивал, Вы не угадали.- во-вторых, легко догадаться, какую именно глупость мог посоветовать инвестор со 100 гривнами в кармане: только глупую глупость.- в-третьих, желая добавить пикантности, я, конечно же посмотрел результаты вчерашних торгов на УФБ. Там и у видел только одну замечательную сделку. На смешную сумму. Она придала правдоподобности расставленной ловушке. Примерно как кусочек сала в мышеловке: надо отрезать небольшой кусочек: 10х5 мм и насадить на крючочек так, чтобы стержень механизма мышеловки держался на самом краю мышеловки. Ждать бедную, но голодную мышку.Все заметили, как горе-советчикрезко отреагировал на расставленную мною ловушку про "40 дней"? Я наслаждался его реакцией... Бедняжка подумал, что я не умею считать... А я хи-хикал и потирал руки. Я даже подсчитал, что из его 38 постов, написанных с начала регистрации аж в марте 2018 года - более 40 дней назад-- почти одна треть - посвящены моей скромной персоне. Хи-хикаю и потираю руки: мне удалось "отвлечь на себя" парня, а то разорил бы свою семью новыми идеями.Как видите, не надо быть Шерлоком Холмсом. Надо быть рыболовом: сделать наживку на крючке и ждать, когда червяка заглотнет кто-нибудь.Аплодируем. Мне.Мне очень понравилось:Как говорил старина Вольтер, "Глупости от синуса, гринозона, кодера, темпса, ну и прочих неудачников по жизни читай, а об индексах не забывай!"Вы не забываете? Я - нет!