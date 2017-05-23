Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Дружище, Temps, Вы, конечно, не угадали. Кроме того, попались в расставленную мною ловушку: - во-первых, горе советчик - тот, что чудом забрал свои 100 гривен сразу из трех банков: ВТБ, БМБанка и Марфинбанка - сам написал, что дал в личке Долярчику советы. Тут не удивительно: что он еще мог посоветовать? Только какую-то глупость. А глупость и читать не нужно. И спрашивать у Долярчка не нужно. И, конечно, надо быть совсем наивным, чтобы подумать, что я - что я совсем глупый? - спрашивал о глупости у Долярчика. Не спрашивал, Вы не угадали. - во-вторых, легко догадаться, какую именно глупость мог посоветовать инвестор со 100 гривнами в кармане: только глупую глупость. - в-третьих, желая добавить пикантности, я, конечно же посмотрел результаты вчерашних торгов на УФБ. Там и у видел только одну замечательную сделку. На смешную сумму. Она придала правдоподобности расставленной ловушке. Примерно как кусочек сала в мышеловке: надо отрезать небольшой кусочек: 10х5 мм и насадить на крючочек так, чтобы стержень механизма мышеловки держался на самом краю мышеловки. Ждать бедную, но голодную мышку. Кусочек сала настоящий, а выводы о доступности сала - не настоящие.
Все заметили, как горе-советчик Surferlox резко отреагировал на расставленную мною ловушку про "40 дней"? Я наслаждался его реакцией... Бедняжка подумал, что я не умею считать... А я хи-хикал и потирал руки. Я даже подсчитал, что из его 38 постов, написанных с начала регистрации аж в марте 2018 года - более 40 дней назад- 12/38 - почти одна треть - посвящены моей скромной персоне. Хи-хикаю и потираю руки: мне удалось "отвлечь на себя" парня, а то разорил бы свою семью новыми идеями.
Как видите, не надо быть Шерлоком Холмсом. Надо быть рыболовом: сделать наживку на крючке и ждать, когда червяка заглотнет кто-нибудь. Аплодируем. Мне.
Мне очень понравилось:
Faceless написав:
Temps написав:А не является ли Долярчик тем друганом акурта, который пишет с его компа, когда акурт гуляет с собакой?
Наверное, самое забавное предположение. Пишите ещё
Как говорил старина Вольтер, "Глупости от синуса, гринозона, кодера, темпса, ну и прочих неудачников по жизни читай, а об индексах не забывай!" Вы не забываете? Я - нет!
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
akurt написав:Долярчик не печалится, что его опять забанили, подсчитывает бабло. Ребята откликнулись на его слезные просьбы и дали дельные советы: - прикупить акции Нижнеднепровского тубопрокатного завода - сегодня прошла одна сделка на сумму 25 900 гривен, доходность +0,00 процента. Отлично. Не убыток же... Я, конечно, не так сделал, у меня все - зеленое, на момент написания этой строки по одной позиции +0,8 процента за день, по второй чуть лучше - +2,20 процента за день. Эх, жаль я не послушал советчиков Долярчика... - дали совет сбросить все криптовалюты. Это правильный совет: упали в цене все на 2-10 процентов.
А каким образом акурт знает какие советы давали Долярчику в личку? А не является ли Долярчик тем друганом акурта, который пишет с его компа, когда акурт гуляет с собакой?
Наверное, самое забавное предположение. Пишите ещё
Вы правы. Предположение действительно забавное, с юмором, таким оно и задумывалось, о чем свидетельствует соответствующий смайлик в конце. Но как стал меняться в лучшую сторону стиль общения Акурта при присутствии на ветке модератора! Дружище, Temps, Вы, конечно, не угадали. Скоро, наверное, и мелкие шалости Акурта "Глупости от синуса, гринозона, кодера, темпса, ну и прочих неудачников по жизни читай, а об индексах не забывай!" уйдут в прошлое.
Сподобалося на іншій гілці від львів"янки пані Lambada:
Lambada написав:Тих б-л-я-х уже стільки, що скоро буде невигідно брати машини в салоні, бо продати їх пізніше буде просто неможливо. Ну і для ремонту - то чудово, бо ж не в шкіряному салоні возити будматеріали: звичайна мийка авто уже 190 грн коштує.
Про мийку авто в Анталії. Автомийки є на кожній АЗС. Всі мийки - самообслуговування. Можливо, є і ручна мийка, але поки що не зустрічав та не користувався. Є напівавтоматичні - скажу нижче. Всі авто їздіть дуже чисті, тому що автомийка - то дуже ДЕШЕВА забава. - місць для мийки на кожній АЗС дуже багато - приблизно 5-8. - стояїть автомати без оператора. - кидаєш 2 монети - по 1 лірі (6 гривень, тобто всього 12 гривень) - включається піна, яке тече без жлобства так довго, що вже не знаєш, що ще піною обробити. - коли піна починає стікати - включаєш воду під тиском (монета 1 ліра = 6 гривень). Часто бачу, що місцеві автовласники піною не обробляють - машина майже чіста, та працюють тільки пістолетом з водою під тиском - всього за 1 ліру. - вода під тиском подається 4 хвилини - мій позашляховик вимагає не більше 3-х хвилин на обробку водою. То вже 1 хвилину вже ллю просто із жлобства (то я, щоби пана sinus трохи попестити так пишу). - на деяких АЗС прямо під відкритим небом є Механічні мийки - як арка, із щітками, арка рухається повз автомобіля. Підсумок: - просто помити авто водою пістолетом під тиском - 1 ліра (6 гривень). - обробити піною + помити водою: 2 ліри+1 ліра = 3 ліри, або 18-20 гривень. Теоретично за 20 гривень я у Львові встигав помити авто на Науковій за "Сільпо" але там було треба як спортсмену швидко бігати. - обробити піною+помити в механічній мийці: 2 ліри+2 ліри= 4 ліри або 25 гривень. Для порівнняня: для турка 1-2 ліри - то просто копійки: чай в ресторації - 1,5 ліри, кава в ресторації 2-2,5 ліри. Вчора заправлявся на British petroleum, так працівник АЗС - такий приємний дядько - помив мені всі вікна на авто, потім пропонував БЕЗКОШТОВНО чай. Я подивився: перед входом в будівлю АЗС дійсно стояв столик, там щось на гатунок самовару, чай, цукор, ложки - все було. Я відмовився просто так. Але дядькові подякував - розплатився то я карткою українського банка в гривні, засунув руку у кишеню - там 1 ліра "бовтається" - то я йому віддав. Дядько подякував. Дрібничка, а приємно...
Для адекватного читача: -переказ SWIFT із турецького банка на дуже-дуже закордонний банк пройшов вдало і без питань. Десь 2 доби. - сьогодні - просто зараз - зроблю другий транш. Гроші повинні працювати! Або, як казав Вольтер, читаючи дурниці від пана sinus: "Celui qui ne prend pas de risques - il ne boit pas de champagne!" ("Кто не рискует - тот не пьёт шампанского!") А вот имеющий рыцарское звание сэр Уинстон Черчиль говорил не так: "He who risks nothing, gains nothing!" Обратите внимание на слово, выделенное жирным шрифтом.
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"