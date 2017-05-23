Додано: Чет 10 тра, 2018 11:21

Coder написав: Я не знаю чим займається Долярчик, тобто знаю, що він має магазин, але не знаю профілю, та і не знаю, чи подобається це йому (в нас дуже часто люди працюють, просто тому що потрібно виживати, утримувати сім'ю) . Я не знаю чим займається Долярчик, тобто знаю, що він має магазин, але не знаю профілю, та і не знаю,

Coder написав: Долярчик згадував, що його дружина працює вчителькою в школі. Якщо це їй дійсно подобається, якщо робота з дітьми - це її покликання, то для того, щоб підняти household income, є багато варіантів:



1. В нас зараз відкривається багато приватних шкіл (ThinkGlobal, Школа вільних та небайдужих, Школа дружня до дитини та ін), яким часто бракує кадрів. Зарплати там, може й не набагато, але вищі ніж в державних школах, але й вимоги також вищі. Чисто побутові умови кращі. Дітей в класі - менше (до 15-16). Є й ризики. Якщо батьки незадоволені відношенням до дітей та/або рівнем викладання, то можна втратити роботу (через скарги батьків, в класі моєї дитини за 4 роки замінили двох учителів; мої друзі, в яких дитина вчиться в іншій школі перший рік, також поскаржились, і класу замінили вчителя). Тому доведеться постійно вчитись, взнавати про нові підходи до навчання дітей (наприклад, STEM), готуватись до занять, які суттєво відрізняються від традиційних шкіл (наприклад, основи фізики, хімії діти освоюють в молодшій школі). Долярчик згадував, що його дружина працює вчителькою в школі. Якщо це їй дійсно подобається, якщо робота з дітьми - це її покликання, то для того, щоб підняти household income, є багато варіантів:1. В нас зараз відкривається багато приватних шкіл (ThinkGlobal, Школа вільних та небайдужих, Школа дружня до дитини та ін), яким часто бракує кадрів.Чисто побутові умови кращі. Дітей в класі - менше (до 15-16).. Якщо батьки незадоволені відношенням до дітей та/або рівнем викладання, то(через скарги батьків, в класі моєї дитини за 4 роки замінили двох учителів; мої друзі, в яких дитина вчиться в іншій школі перший рік, також поскаржились, і класу замінили вчителя). Тому доведеться постійно вчитись, взнавати про нові підходи до навчання дітей (наприклад, STEM), готуватись до занять, які суттєво відрізняються від традиційних шкіл (наприклад, основи фізики, хімії діти освоюють в молодшій школі).

Coder написав: 2. Гімназії (ЛАГ, Класична), ЛФМЛ - платять своїм вчителям вищі зарплати, але й потрапити туди не так просто. Це найкращі школи Львова (принаймі, за рівнем підготовки до ЗНО), і вони ще дещо дбають про свій викладцький склад (хоча відгуки частенько дуже полярні). 2. Гімназії (ЛАГ, Класична), ЛФМЛ - платять своїм вчителям вищі зарплати,Це найкращі школи Львова (принаймі, за рівнем підготовки до ЗНО), і вони ще дещо дбають про свій викладцький склад (хоча відгуки частенько дуже полярні).

Coder написав: 3. Звичайне репетиторство. Навіть, якщо Ваша дружина - вчителька молодших класів, то це може бути підготовка до вступу в гімназію (по моїй оцінці, дитина, яка в 4 класі має 12 балів з математики, без додаткової підготовки успішно написати тест з математики в ЛАГ не зможе, тому що там задачі вимагають знання матеріалу за 5-6 клас). 3. Звичайне репетиторство. Навіть, якщо Ваша дружина - вчителька молодших класів, то це може бути підготовка до вступу в гімназію (по моїй оцінці, дитина, яка в 4 класі має 12 балів з математики, без додаткової підготовки успішно написати тест з математики в ЛАГ не зможе, тому що там задачі вимагають знання матеріалу за 5-6 клас).

Coder написав: - постійно шукати і відвідувати навчальні заходи для вчителів (не під егідою МОН, а від організацій, які я згадував - EdPro, MakerSpace, Львівський кластер розвитку освіти і креативності)

і підняти рівень доходу, нехай в два рази, вже непогано, як на мене. - постійно шукати і відвідувати навчальні заходи для вчителів (не під егідою МОН, а від організацій, які я згадував - EdPro, MakerSpace, Львівський кластер розвитку освіти і креативності)і підняти рівень доходу, нехай в два рази, вже непогано, як на мене.

...мені подобалось доти, доки неусвідомив, що то НАДМІЦНА ПРИВ'ЯЗКА до місця праці, та й, взагалі, до того бізнесу! - і, начебто, працюю "сам на себе", можу приходити на роботу "коли заманеться" і робити вихідні дні - також! - АЛЕ! - якщо, Я таке буду робити, то за пару місяців - розбіжаться всі мої постійні клієнти!- на яких, в основному, і тримається мій бізнес!(що тут говорити, якщо Я, сомі спланую на один день поїхати на риболовлю, а в голові, невільно крутиться: що міг би на роботі за той день заробити 500грн(+/-), а тут ще й на риболовлю потрібно стратити гривень 300,а то й більше..... і рахуєш 500+300=800грн "умовних" треба витягти з кишені і викинути!- це можна назвати "хвороба підприємця", що все рахує/прораховуєале на неї, бачу, "хворіють" майже, усі мої друзі/знайомі підприємці!(а виділені червоним слова - золоті!)...так отото, зарплатня - ненабагато вища, а ризики втратити роботу - дуже високі!(а знайти роботу вчителя - не так вже й легко, бо роб-міць у Львівсьуих школах - мізер, або тупо НЕМА!...відповідь на це, напевно, буде та сама, що і в попередньому пункті...Дружина вчить старші класи....... - і репетиторством займається ДУЖЕ рідко!- бо в нас дитина 8р.(хлопчик) і потрібно ним займатись, а ще й "хатніми справами" - це все вимагає часу!....я зачитав ті назви дружині(бо вони мені "чужі"), а для неї це прозвучало, як слово "Анталія" для пана Акурта...і вона каже, що все це - добре, що той "EdPro" - класний і що автори це все класно придумали і т. д. і. т. п....... АЛЕ! - і тут посипалось багато "але", з яких Я зробив один висновок, що якщо б не ті "шкільні порхавки", яким по 60 з гаком років і вони тримаються за місця, як інцифалітні кліщі за шкіру, а ГОЛОВНЕ, вони БОЯТЬСЯ, навіть, ДУЖЕ БОЯТЬСЯ комп'ютерів і всього, що з ними пов'язано!!!До прикладу, встановили в школі один той "розумний екран" і кажуть, що ще декілька хочуть встановити, але за той один, потрібно заплатити ВЧИТЕЛЯМ щось по 100$ на рік і ще щось(не запам'ятав скільки) з УЧНІВ!- цього, старші вчителі, - ЗОВСІМ НЕ РОЗУМІЮТЬ! (не розуміють, за що і навіщо, їм потрібно платити ті гроші!)...отаке!...було б весело, якби не було так сумно!(с)