Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Дружище, Temps, Вы, конечно, не угадали. Кроме того, попались в расставленную мною ловушку: - во-первых, горе советчик - тот, что чудом забрал свои 100 гривен сразу из трех банков: ВТБ, БМБанка и Марфинбанка - сам написал, что дал в личке Долярчику советы. Тут не удивительно: что он еще мог посоветовать? Только какую-то глупость. А глупость и читать не нужно. И спрашивать у Долярчка не нужно. И, конечно, надо быть совсем наивным, чтобы подумать, что я - что я совсем глупый? - спрашивал о глупости у Долярчика. Не спрашивал, Вы не угадали. - во-вторых, легко догадаться, какую именно глупость мог посоветовать инвестор со 100 гривнами в кармане: только глупую глупость. - в-третьих, желая добавить пикантности, я, конечно же посмотрел результаты вчерашних торгов на УФБ. Там и у видел только одну замечательную сделку. На смешную сумму. Она придала правдоподобности расставленной ловушке. Примерно как кусочек сала в мышеловке: надо отрезать небольшой кусочек: 10х5 мм и насадить на крючочек так, чтобы стержень механизма мышеловки держался на самом краю мышеловки. Ждать бедную, но голодную мышку. Кусочек сала настоящий, а выводы о доступности сала - не настоящие.
Все заметили, как горе-советчик Surferlox резко отреагировал на расставленную мною ловушку про "40 дней"? Я наслаждался его реакцией... Бедняжка подумал, что я не умею считать... А я хи-хикал и потирал руки. Я даже подсчитал, что из его 38 постов, написанных с начала регистрации аж в марте 2018 года - более 40 дней назад- 12/38 - почти одна треть - посвящены моей скромной персоне. Хи-хикаю и потираю руки: мне удалось "отвлечь на себя" парня, а то разорил бы свою семью новыми идеями.
Как видите, не надо быть Шерлоком Холмсом. Надо быть рыболовом: сделать наживку на крючке и ждать, когда червяка заглотнет кто-нибудь. Аплодируем. Мне.
Мне очень понравилось:
Faceless написав:
Temps написав:А не является ли Долярчик тем друганом акурта, который пишет с его компа, когда акурт гуляет с собакой?
Наверное, самое забавное предположение. Пишите ещё
Как говорил старина Вольтер, "Глупости от синуса, гринозона, кодера, темпса, ну и прочих неудачников по жизни читай, а об индексах не забывай!" Вы не забываете? Я - нет!
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
akurt написав:Долярчик не печалится, что его опять забанили, подсчитывает бабло. Ребята откликнулись на его слезные просьбы и дали дельные советы: - прикупить акции Нижнеднепровского тубопрокатного завода - сегодня прошла одна сделка на сумму 25 900 гривен, доходность +0,00 процента. Отлично. Не убыток же... Я, конечно, не так сделал, у меня все - зеленое, на момент написания этой строки по одной позиции +0,8 процента за день, по второй чуть лучше - +2,20 процента за день. Эх, жаль я не послушал советчиков Долярчика... - дали совет сбросить все криптовалюты. Это правильный совет: упали в цене все на 2-10 процентов.
А каким образом акурт знает какие советы давали Долярчику в личку? А не является ли Долярчик тем друганом акурта, который пишет с его компа, когда акурт гуляет с собакой?
Наверное, самое забавное предположение. Пишите ещё
Вы правы. Предположение действительно забавное, с юмором, таким оно и задумывалось, о чем свидетельствует соответствующий смайлик в конце. Но как стал меняться в лучшую сторону стиль общения Акурта при присутствии на ветке модератора! Дружище, Temps, Вы, конечно, не угадали. Скоро, наверное, и мелкие шалости Акурта "Глупости от синуса, гринозона, кодера, темпса, ну и прочих неудачников по жизни читай, а об индексах не забывай!" уйдут в прошлое.
Сподобалося на іншій гілці від львів"янки пані Lambada:
Lambada написав:Тих б-л-я-х уже стільки, що скоро буде невигідно брати машини в салоні, бо продати їх пізніше буде просто неможливо. Ну і для ремонту - то чудово, бо ж не в шкіряному салоні возити будматеріали: звичайна мийка авто уже 190 грн коштує.
Про мийку авто в Анталії. Автомийки є на кожній АЗС. Всі мийки - самообслуговування. Можливо, є і ручна мийка, але поки що не зустрічав та не користувався. Є напівавтоматичні - скажу нижче. Всі авто їздіть дуже чисті, тому що автомийка - то дуже ДЕШЕВА забава. - місць для мийки на кожній АЗС дуже багато - приблизно 5-8. - стояїть автомати без оператора. - кидаєш 2 монети - по 1 лірі (6 гривень, тобто всього 12 гривень) - включається піна, яке тече без жлобства так довго, що вже не знаєш, що ще піною обробити. - коли піна починає стікати - включаєш воду під тиском (монета 1 ліра = 6 гривень). Часто бачу, що місцеві автовласники піною не обробляють - машина майже чіста, та працюють тільки пістолетом з водою під тиском - всього за 1 ліру. - вода під тиском подається 4 хвилини - мій позашляховик вимагає не більше 3-х хвилин на обробку водою. То вже 1 хвилину вже ллю просто із жлобства (то я, щоби пана sinus трохи попестити так пишу). - на деяких АЗС прямо під відкритим небом є Механічні мийки - як арка, із щітками, арка рухається повз автомобіля. Підсумок: - просто помити авто водою пістолетом під тиском - 1 ліра (6 гривень). - обробити піною + помити водою: 2 ліри+1 ліра = 3 ліри, або 18-20 гривень. Теоретично за 20 гривень я у Львові встигав помити авто на Науковій за "Сільпо" але там було треба як спортсмену швидко бігати. - обробити піною+помити в механічній мийці: 2 ліри+2 ліри= 4 ліри або 25 гривень. Для порівнняня: для турка 1-2 ліри - то просто копійки: чай в ресторації - 1,5 ліри, кава в ресторації 2-2,5 ліри. Вчора заправлявся на British petroleum, так працівник АЗС - такий приємний дядько - помив мені всі вікна на авто, потім пропонував БЕЗКОШТОВНО чай. Я подивився: перед входом в будівлю АЗС дійсно стояв столик, там щось на гатунок самовару, чай, цукор, ложки - все було. Я відмовився просто так. Але дядькові подякував - розплатився то я карткою українського банка в гривні, засунув руку у кишеню - там 1 ліра "бовтається" - то я йому віддав. Дядько подякував. Дрібничка, а приємно...
Для адекватного читача: -переказ SWIFT із турецького банка на дуже-дуже закордонний банк пройшов вдало і без питань. Десь 2 доби. - сьогодні - просто зараз - зроблю другий транш. Гроші повинні працювати! Або, як казав Вольтер, читаючи дурниці від пана sinus: "Celui qui ne prend pas de risques - il ne boit pas de champagne!" ("Кто не рискует - тот не пьёт шампанского!") А вот имеющий рыцарское звание сэр Уинстон Черчиль говорил не так: "He who risks nothing, gains nothing!" Обратите внимание на слово, выделенное жирным шрифтом.
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
Coder написав:Я не знаю чим займається Долярчик, тобто знаю, що він має магазин, але не знаю профілю, та і не знаю, чи подобається це йому(в нас дуже часто люди працюють, просто тому що потрібно виживати, утримувати сім'ю).
...мені подобалось доти, доки неусвідомив, що то НАДМІЦНА ПРИВ'ЯЗКА до місця праці, та й, взагалі, до того бізнесу! - і, начебто, працюю "сам на себе", можу приходити на роботу "коли заманеться" і робити вихідні дні - також! - АЛЕ! - якщо, Я таке буду робити, то за пару місяців - розбіжаться всі мої постійні клієнти!- на яких, в основному, і тримається мій бізнес!(що тут говорити, якщо Я, сомі спланую на один день поїхати на риболовлю, а в голові, невільно крутиться: що міг би на роботі за той день заробити 500грн(+/-), а тут ще й на риболовлю потрібно стратити гривень 300,а то й більше..... і рахуєш 500+300=800грн "умовних" треба витягти з кишені і викинути! - це можна назвати "хвороба підприємця", що все рахує/прораховує але на неї, бачу, "хворіють" майже, усі мої друзі/знайомі підприємці! (а виділені червоним слова - золоті!)
Coder написав:Долярчик згадував, що його дружина працює вчителькою в школі. Якщо це їй дійсно подобається, якщо робота з дітьми - це її покликання, то для того, щоб підняти household income, є багато варіантів:
1. В нас зараз відкривається багато приватних шкіл (ThinkGlobal, Школа вільних та небайдужих, Школа дружня до дитини та ін), яким часто бракує кадрів. Зарплати там, може й не набагато, але вищі ніж в державних школах, але й вимоги також вищі. Чисто побутові умови кращі. Дітей в класі - менше (до 15-16). Є й ризики. Якщо батьки незадоволені відношенням до дітей та/або рівнем викладання, то можна втратити роботу (через скарги батьків, в класі моєї дитини за 4 роки замінили двох учителів; мої друзі, в яких дитина вчиться в іншій школі перший рік, також поскаржились, і класу замінили вчителя). Тому доведеться постійно вчитись, взнавати про нові підходи до навчання дітей (наприклад, STEM), готуватись до занять, які суттєво відрізняються від традиційних шкіл (наприклад, основи фізики, хімії діти освоюють в молодшій школі).
...так отото, зарплатня - ненабагато вища, а ризики втратити роботу - дуже високі!(а знайти роботу вчителя - не так вже й легко, бо роб-міць у Львівсьуих школах - мізер, або тупо НЕМА!
Coder написав:2. Гімназії (ЛАГ, Класична), ЛФМЛ - платять своїм вчителям вищі зарплати, але й потрапити туди не так просто. Це найкращі школи Львова (принаймі, за рівнем підготовки до ЗНО), і вони ще дещо дбають про свій викладцький склад (хоча відгуки частенько дуже полярні).
...відповідь на це, напевно, буде та сама, що і в попередньому пункті...
Coder написав:3. Звичайне репетиторство. Навіть, якщо Ваша дружина - вчителька молодших класів, то це може бути підготовка до вступу в гімназію (по моїй оцінці, дитина, яка в 4 класі має 12 балів з математики, без додаткової підготовки успішно написати тест з математики в ЛАГ не зможе, тому що там задачі вимагають знання матеріалу за 5-6 клас).
Дружина вчить старші класи....... - і репетиторством займається ДУЖЕ рідко!- бо в нас дитина 8р.(хлопчик) і потрібно ним займатись, а ще й "хатніми справами" - це все вимагає часу!
Coder написав:- постійно шукати і відвідувати навчальні заходи для вчителів (не під егідою МОН, а від організацій, які я згадував - EdPro, MakerSpace, Львівський кластер розвитку освіти і креативності) і підняти рівень доходу, нехай в два рази, вже непогано, як на мене.
....я зачитав ті назви дружині(бо вони мені "чужі"), а для неї це прозвучало, як слово "Анталія" для пана Акурта ...і вона каже, що все це - добре, що той "EdPro" - класний і що автори це все класно придумали і т. д. і. т. п....... АЛЕ! - і тут посипалось багато "але", з яких Я зробив один висновок, що якщо б не ті "шкільні порхавки" , яким по 60 з гаком років і вони тримаються за місця, як інцифалітні кліщі за шкіру, а ГОЛОВНЕ, вони БОЯТЬСЯ, навіть, ДУЖЕ БОЯТЬСЯ комп'ютерів і всього, що з ними пов'язано!!! До прикладу, встановили в школі один той "розумний екран" і кажуть, що ще декілька хочуть встановити, але за той один, потрібно заплатити ВЧИТЕЛЯМ щось по 100$ на рік і ще щось(не запам'ятав скільки) з УЧНІВ! - цього, старші вчителі, - ЗОВСІМ НЕ РОЗУМІЮТЬ! (не розуміють, за що і навіщо, їм потрібно платити ті гроші!)
...отаке! ...було б весело, якби не було так сумно!(с)
Ото ж... пан Долярчик. Тому те - що робите, то добре. Найкращий варіант, щоби жінка не працювала. Моя, наприклад, не працює вже дуже давно: з того часу як із посади Головного бухгалтера пішла у Декретну відпустку.
Все, що треба - беріть до уваги: англійська мова+ математика. І ніяких репетиторів. Те, що НЕ ЗАРОБИТЬ Ваша жінка, повернеться - живими грошима - просто пізніше: якщо дитина здасть екзамен із мови TOEFL на 100+ (із 120) балів - стипендія від майже всіх університетів 20 000$ Нежартую: 20 000$ на 4 роки навчання до Баклавра. Саме смішне відбудеться як раз дуже скоро - через 9 років: Ваш син та син пана Coder будуть вибирати вищі... Ну дуже інтересно зазирнути у майбутньє... Але дочекаємося. Таким чином, пан Долярчик, запам"ятайте дуже ретельно: англійська мова+ математика.
P.S. Дуже приємно, що пан Temps знову помилився: цього разу щодо впливу модератора на мене. Ніхто і ніяк не впливав, мені, по-перше, дуже сподобалася фраза модератора. По-друге - в тому абзаці, що Вам так сподобався, спочатку був ЗОВСІМ інший текст. Я відредагував, бо дуже в мене хороший настрій весь час. Переказ SWIFT новий пройшов вже, комісія не змінилася (сума змінилася): так само 50 лір, або менше 12 долярів. Дрібничка, а приємно.
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
akurt написав:Ото ж... пан Долярчик. Тому те - що робите, то добре. Найкращий варіант, щоби жінка не працювала. Моя, наприклад, не працює вже дуже давно: з того часу як із посади Головного бухгалтера пішла у Декретну відпустку.
Все, що треба - беріть до уваги: англійська мова+ математика. І ніяких репетиторів. Те, що НЕ ЗАРОБИТЬ Ваша жінка, повернеться - живими грошима - просто пізніше: якщо дитина здасть екзамен із мови TOEFL на 100+ (із 120) балів - стипендія від майже всіх університетів 20 000$ Нежартую: 20 000$ на 4 роки навчання до Баклавра. Саме смішне відбудеться як раз дуже скоро - через 9 років: Ваш син та син пана Coder будуть вибирати вищі... Ну дуже інтересно зазирнути у майбутньє... Але дочекаємося. Таким чином, пан Долярчик, запам"ятайте дуже ретельно: англійська мова+ математика
...якраз англійська і математика йому легко йде!(письмо трохи хромає) ... а ще, похвалюсь, що мій синочок, за пів року тренувань по шахах отримав четвертий розряд!(потрібно було набрати 5 очок/перемог із 9-ти, а він 6-ть партій переміг, 2 нічії і одна поразка!)