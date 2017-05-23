Додано: Чет 10 тра, 2018 17:09

Долярчику рекомендовал обратить внимание на совсем другую сферу для инвестиций однако akurt настолько ограниченный что его кругозор позволяет видеть только то что и так на виду у всех так что akurt опять пропустозвонил : )

И кстати эксперт по инвестициям который не умеет считать и у которого вымышленные друзья которые пишут по ночам от его имени здесь и которые получают гражданство США за 5 лет улетая в США по непонятно какой визе снова не смог ответить ни на один вопрос однако смог порыться в грязном белья изучая мои посты на этом форуме. Жаль ему за это никто не заплатит и даже не нальет : )

Наверное забыл ответить на вопросы потому что с возрастом память ухудшается если ее не тренировать и пить псевдоэлитный алкоголь в перерывах между перекурами...

Думаю все уже убедились что akurt оказался обычным пустозвоном да не больше : )

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