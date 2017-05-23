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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 85868788
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 17:09

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Долярчику рекомендовал обратить внимание на совсем другую сферу для инвестиций однако akurt настолько ограниченный что его кругозор позволяет видеть только то что и так на виду у всех так что akurt опять пропустозвонил : )
И кстати эксперт по инвестициям который не умеет считать и у которого вымышленные друзья которые пишут по ночам от его имени здесь и которые получают гражданство США за 5 лет улетая в США по непонятно какой визе снова не смог ответить ни на один вопрос однако смог порыться в грязном белья изучая мои посты на этом форуме. Жаль ему за это никто не заплатит и даже не нальет : )
Наверное забыл ответить на вопросы потому что с возрастом память ухудшается если ее не тренировать и пить псевдоэлитный алкоголь в перерывах между перекурами...
Думаю все уже убедились что akurt оказался обычным пустозвоном да не больше : )
Жизнь - Родине, честь - никому
Surferlox
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 18:41

Да, Surferlox прав - у меня ограниченный кругозор.
Тут и вопросов нет.

Я не знаю, что, как и куда он советовал Долярчику вложить не меньше 100 гривен из собственных запасов, которые с трудом вытащил из Форвард-банка...
Но я бы, конечно, так не делал.
Всё-таки, если человек не смог себе на хлеб заработать, и делится бесплатно советами... как-то не это... не того...
Ну а так сегодня - отличный день!
Я сегодня малёхо бабла срубил... не гривневого... Ну как малёхо... не малёхо...
Зображення
Жена поджарила форель... Зовёт к столу... Иду в развалочку...
Зображення
Винца, что-ли, в бокал налить? Забыл вот: к Форели какое лучше вино открыть?
Что посоветует Surferlox : Совиньон? Шардоне?
А что , если открыть Шираз урожая 2014?
Чисто для эксперимента со вкусом?
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
akurt
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  #<1 ... 85868788
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