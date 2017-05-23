Додано: Чет 10 тра, 2018 18:41

Surferlox написав: Долярчику рекомендовал обратить внимание на совсем другую сферу для инвестиций однако akurt настолько ограниченный что его кругозор позволяет видеть только то что и так на виду у всех так что akurt опять пропустозвонил : )

И кстати эксперт по инвестициям который не умеет считать и у которого вымышленные друзья которые пишут по ночам от его имени Долярчикуоднако akurt настолько ограниченный что его кругозор позволяет видеть толькотак что akurt: )И кстати эксперт по инвестициям которыйи у которого вымышленные друзья которые пишут по ночам от его имени

Так вот, там написал 1 (одну) строчку.

Surferlox написав: Долярчику рекомендовал обратить внимание на совсем другую сферу для инвестиций ... Долярчику...

Да,прав - у меня ограниченный кругозор.Тут и вопросов нет.Я не знаю, что, как и куда он советовалу вложить не меньше 100 гривен из собственных запасов, которые с трудом вытащил из Форвард-банка...И я бы, конечно, тоже вложил...Всё-таки, если человек смог себе на хлеб заработать, и делится бесплатно советами... помогает, например, пану- это классно...Хотя и так сегодня - отличный день!Жена поджарила форель... Зовёт к столу... Иду в развалочку...Винца, что-ли, в бокал налить? Забыл вот: к Форели какое лучше вино открыть?Что посоветует: Совиньон? Шардоне?А что, если открыть Шираз урожая 2014?Чисто для эксперимента со вкусом?Считать я действительно не умею. Особенно делить.Да и как тут поделишь: сегодня усовсем трудная математическая задача:зарегистрировавшись 19 марта, наваял 41 (!!!) сообщение, и из них 13 - посвящено моей персоне.То есть 13/41 - это все мне... Блин: цифры какие-то особые... 13... 41...Вспоминаю признаки делимости на 2... не делится... на 3: не делится... на 4... не делится... на 5: не делится... Даже на 10 не делится без остатка... Что-то тут хитрое "спрятано"...Вот, блин, шутка какая...Надо найти научный подход.Рассуждаем логически: сегодня наваял целых 2 поста.Первый - о попытке вытащить бабло из ВТБ банка (я лично вытащил еще в далеком 2013 году, когда ВТБ банк кинул вкладчиков со знаменитыми "Целевыми" договорами.)Пугливую. Типа "Неужто российская кошка знает, что бабло уплывет между пальцев?"Прибавляем 1 к 41 - получаем 42.На этой ветке, где ничего не смыслит о самой теме ветки - в тот же день наваял 14 строчек.Ага: прибавляем к 13 - 14 и получаем 27.Так, теперь берем калькулятор: 27/42=9/14.9 и 14. 9 и 14. Девять и четырнадцать... Что же это? Как догадаться???Другую... другую...Ха! Вот, ларчик открылся:Евангелие от Иоанна: 1:Світлом правдивим був Той, Хто просвічує кожну людину, що приходить на світ. 10 Воно в світі було, і світ через Нього повстав, але світ не пізнав Його. 11 До свого Воно прибуло, та свої відцурались Його. 12 А всім, що Його прийняли, їм владу дало дітьми Божими стати, тим, що вірять у Ймення Його, 13 що не з крови, ані з пожадливости тіла, ані з пожадливости мужа, але народились від Бога.І Слово сталося тілом, і перебувало між нами, повне благодаті та правди, і ми бачили славу Його, славу як Однородженого від Отця.Теперь все стало понятно: 14 мая - особый день. Попробуйте распорядиться баблом в этот день верно.Я попробую...Открою, пожалуй, Шираз...