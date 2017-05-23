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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 85868788
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 17:09

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Долярчику рекомендовал обратить внимание на совсем другую сферу для инвестиций однако akurt настолько ограниченный что его кругозор позволяет видеть только то что и так на виду у всех так что akurt опять пропустозвонил : )
И кстати эксперт по инвестициям который не умеет считать и у которого вымышленные друзья которые пишут по ночам от его имени здесь и которые получают гражданство США за 5 лет улетая в США по непонятно какой визе снова не смог ответить ни на один вопрос однако смог порыться в грязном белья изучая мои посты на этом форуме. Жаль ему за это никто не заплатит и даже не нальет : )
Наверное забыл ответить на вопросы потому что с возрастом память ухудшается если ее не тренировать и пить псевдоэлитный алкоголь в перерывах между перекурами...
Думаю все уже убедились что akurt оказался обычным пустозвоном да не больше : )
Жизнь - Родине, честь - никому
Surferlox
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 18:41

Да, Surferlox прав - у меня ограниченный кругозор.
Тут и вопросов нет.

Я не знаю, что, как и куда он советовал Долярчику вложить не меньше 100 гривен из собственных запасов, которые с трудом вытащил из Форвард-банка...
И я бы, конечно, тоже вложил...
Всё-таки, если человек смог себе на хлеб заработать, и делится бесплатно советами... помогает, например, пану Долярчику - это классно...
Хотя и так сегодня - отличный день!
Жена поджарила форель... Зовёт к столу... Иду в развалочку...
Зображення
Винца, что-ли, в бокал налить? Забыл вот: к Форели какое лучше вино открыть?
Что посоветует Surferlox: Совиньон? Шардоне?
А что, если открыть Шираз урожая 2014?
Чисто для эксперимента со вкусом?

  Surferlox написав:Долярчику рекомендовал обратить внимание на совсем другую сферу для инвестиций однако akurt настолько ограниченный что его кругозор позволяет видеть только то что и так на виду у всех так что akurt опять пропустозвонил : )
И кстати эксперт по инвестициям который не умеет считать и у которого вымышленные друзья которые пишут по ночам от его имени


Считать я действительно не умею. Особенно делить.
Да и как тут поделишь: сегодня у Surferlox совсем трудная математическая задача:
зарегистрировавшись 19 марта, наваял 41 (!!!) сообщение, и из них 13 - посвящено моей персоне.
То есть 13/41 - это все мне... Блин: цифры какие-то особые... 13... 41...
Вспоминаю признаки делимости на 2... не делится... на 3: не делится... на 4... не делится... на 5: не делится... Даже на 10 не делится без остатка... Что-то тут хитрое "спрятано"...
Вот, блин, шутка какая...
Надо найти научный подход.
Рассуждаем логически: сегодня наваял целых 2 поста.
Первый - о попытке вытащить бабло из ВТБ банка (я лично вытащил еще в далеком 2013 году, когда ВТБ банк кинул вкладчиков со знаменитыми "Целевыми" договорами.)
Так вот, там написал 1 (одну) строчку. Пугливую. Типа "Неужто российская кошка знает, что бабло уплывет между пальцев?"
Прибавляем 1 к 41 - получаем 42.
На этой ветке, где ничего не смыслит о самой теме ветки - в тот же день наваял 14 строчек.
Ага: прибавляем к 13 - 14 и получаем 27.
Так, теперь берем калькулятор: 27/42=9/14.
9 и 14. 9 и 14. Девять и четырнадцать... Что же это? Как догадаться???
  Surferlox написав:Долярчику рекомендовал обратить внимание на совсем другую сферу для инвестиций ...


Другую... другую...
Ха! Вот, ларчик открылся:
Евангелие от Иоанна: 1:9-14

9 Світлом правдивим був Той, Хто просвічує кожну людину, що приходить на світ. 10 Воно в світі було, і світ через Нього повстав, але світ не пізнав Його. 11 До свого Воно прибуло, та свої відцурались Його. 12 А всім, що Його прийняли, їм владу дало дітьми Божими стати, тим, що вірять у Ймення Його, 13 що не з крови, ані з пожадливости тіла, ані з пожадливости мужа, але народились від Бога.

14 І Слово сталося тілом, і перебувало між нами, повне благодаті та правди, і ми бачили славу Його, славу як Однородженого від Отця.

Теперь все стало понятно: 14 мая - особый день. Попробуйте распорядиться баблом в этот день верно.
Я попробую...
Открою, пожалуй, Шираз...
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 09:21

  Surferlox написав:Долярчику рекомендовал обратить внимание на совсем другую сферу для инвестиций однако...

здесь упоминают о другом человеке.
который рекомендовал приймачку взглянуть в моменте на возможности в акциях банка "Аваль" и который за 10 минут спокойно забрал сумму под фонд в Форварде.
но то таке... для того и голуби, чтобы людям на головы ср.ать...
"диагноз товарища Саахова явно подтверждается" (с)
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 10:58

Пан Долярчик!
Я не очень понял последний пост - причем в никакой строчке - но, думаю, наш уважаемый форумчанин Yuri_T, рассекретил бизнес-план по наполнению кармана баблом, который Вам прислали доброхоты.
Наверное, знает, что вам писали в личке (уж не знаю, откуда).
Так и действуете, 200 000 гривен - в банк?

Для развития мыслей:
- за последние сутки все криптовалюты рухнули на -6,83% (Bitcoin) до - 17,05% (IOTA, Stellar).
Это означает, что кто-то стал беднее на 17 процентов просто за один день.
Надеюсь, Вы вовремя вышли. Слава богу, советчиков, куда инвестировать денежки, у Вас много - видите, как я их привлёк на свою ветку, аж кружат...
- Если есть свободное бабло, то не стоит зевать - сегодня активно торгуются акции "Шахтоуправление Покровское".
Зображення
Объем торгов - 1 000 гривен.
- по-прежнему актуальна пословица: "Глупости слушай, а на индексы - смотри и не зевай!"
Зображення

Иду гулять с собакой и сделаю для Вас фото на тему ветки прямо с места событий:
СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО ДОМА ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ ИЗ УКРАИНЫ
(Строительство начало с голого участка, поросшего бурьяном, 9 марта 2018 года, текст будет позже)

Господа писатели, ученые, инвесторы, и писаки, напомню о теме ветки.

КУПУЄМО ДЛЯ СЕБЕ, А НЕ В ОРЕНДУ ЗАКОРДОННУ НЕРУХОМІСТЬ

Просьба теоретиков инвестирования во всё, что никому не нужно и не актуально, завести свои ветки и писать там ценные мысли, пришедшие с утречка в пятницу.
Обязуюсь не читать.
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 11:54

Я тоже рекомендую,причем по доброму-разполовинить вашу тему на две-"Моя жизнь в Анталии" и "кто куда сейчас инвестирует". Смотреться эти ветки будут красиво,если вы туда будете правду писать, а не так,как всегда!
Да, и если вам указывают на факты, а вы их не можете никак побить контраргументами и фактами, то не устраивайте на ветке срач!
Тогда к вам не будет никаких нареканий!
Заранее благодарен!
sinus
 
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