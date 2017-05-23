Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Долярчику рекомендовал обратить внимание на совсем другую сферу для инвестиций однако akurt настолько ограниченный что его кругозор позволяет видеть только то что и так на виду у всех так что akurt опять пропустозвонил : ) И кстати эксперт по инвестициям который не умеет считать и у которого вымышленные друзья которые пишут по ночам от его имени здесь и которые получают гражданство США за 5 лет улетая в США по непонятно какой визе снова не смог ответить ни на один вопрос однако смог порыться в грязном белья изучая мои посты на этом форуме. Жаль ему за это никто не заплатит и даже не нальет : ) Наверное забыл ответить на вопросы потому что с возрастом память ухудшается если ее не тренировать и пить псевдоэлитный алкоголь в перерывах между перекурами... Думаю все уже убедились что akurt оказался обычным пустозвоном да не больше : )
Да, Surferlox прав - у меня ограниченный кругозор. Тут и вопросов нет.
Я не знаю, что, как и куда он советовал Долярчику вложить не меньше 100 гривен из собственных запасов, которые с трудом вытащил из Форвард-банка... И я бы, конечно, тоже вложил... Всё-таки, если человек смог себе на хлеб заработать, и делится бесплатно советами... помогает, например, пану Долярчику - это классно... Хотя и так сегодня - отличный день! Жена поджарила форель... Зовёт к столу... Иду в развалочку... Винца, что-ли, в бокал налить? Забыл вот: к Форели какое лучше вино открыть? Что посоветует Surferlox: Совиньон? Шардоне? А что, если открыть Шираз урожая 2014? Чисто для эксперимента со вкусом?
Surferlox написав:Долярчику рекомендовал обратить внимание на совсем другую сферу для инвестиций однако akurt настолько ограниченный что его кругозор позволяет видеть только то что и так на виду у всех так что akurt опять пропустозвонил : ) И кстати эксперт по инвестициям который не умеет считать и у которого вымышленные друзья которые пишут по ночам от его имени
Считать я действительно не умею. Особенно делить. Да и как тут поделишь: сегодня у Surferlox совсем трудная математическая задача: зарегистрировавшись 19 марта, наваял 41 (!!!) сообщение, и из них 13 - посвящено моей персоне. То есть 13/41 - это все мне... Блин: цифры какие-то особые... 13... 41... Вспоминаю признаки делимости на 2... не делится... на 3: не делится... на 4... не делится... на 5: не делится... Даже на 10 не делится без остатка... Что-то тут хитрое "спрятано"... Вот, блин, шутка какая... Надо найти научный подход. Рассуждаем логически: сегодня наваял целых 2 поста. Первый - о попытке вытащить бабло из ВТБ банка (я лично вытащил еще в далеком 2013 году, когда ВТБ банк кинул вкладчиков со знаменитыми "Целевыми" договорами.) Так вот, там написал 1 (одну) строчку. Пугливую. Типа "Неужто российская кошка знает, что бабло уплывет между пальцев?" Прибавляем 1 к 41 - получаем 42. На этой ветке, где ничего не смыслит о самой теме ветки - в тот же день наваял 14 строчек. Ага: прибавляем к 13 - 14 и получаем 27. Так, теперь берем калькулятор: 27/42=9/14. 9 и 14. 9 и 14. Девять и четырнадцать... Что же это? Как догадаться???
Surferlox написав:Долярчику рекомендовал обратить внимание на совсем другую сферу для инвестиций ...
Другую... другую... Ха! Вот, ларчик открылся: Евангелие от Иоанна: 1:9-14
9 Світлом правдивим був Той, Хто просвічує кожну людину, що приходить на світ. 10 Воно в світі було, і світ через Нього повстав, але світ не пізнав Його. 11 До свого Воно прибуло, та свої відцурались Його. 12 А всім, що Його прийняли, їм владу дало дітьми Божими стати, тим, що вірять у Ймення Його, 13 що не з крови, ані з пожадливости тіла, ані з пожадливости мужа, але народились від Бога.
14 І Слово сталося тілом, і перебувало між нами, повне благодаті та правди, і ми бачили славу Його, славу як Однородженого від Отця.
Теперь все стало понятно: 14 мая - особый день. Попробуйте распорядиться баблом в этот день верно. Я попробую... Открою, пожалуй, Шираз...
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
Surferlox написав:Долярчику рекомендовал обратить внимание на совсем другую сферу для инвестиций однако...
здесь упоминают о другом человеке. который рекомендовал приймачку взглянуть в моменте на возможности в акциях банка "Аваль" и который за 10 минут спокойно забрал сумму под фонд в Форварде. но то таке... для того и голуби, чтобы людям на головы ср.ать... "диагноз товарища Саахова явно подтверждается" (с)
Пан Долярчик! Я не очень понял последний пост - причем в никакой строчке - но, думаю, наш уважаемый форумчанин Yuri_T, рассекретил бизнес-план по наполнению кармана баблом, который Вам прислали доброхоты. Наверное, знает, что вам писали в личке (уж не знаю, откуда). Так и действуете, 200 000 гривен - в банк?
Для развития мыслей: - за последние сутки все криптовалюты рухнули на -6,83% (Bitcoin) до - 17,05% (IOTA, Stellar). Это означает, что кто-то стал беднее на 17 процентов просто за один день. Надеюсь, Вы вовремя вышли. Слава богу, советчиков, куда инвестировать денежки, у Вас много - видите, как я их привлёк на свою ветку, аж кружат... - Если есть свободное бабло, то не стоит зевать - сегодня активно торгуются акции "Шахтоуправление Покровское". Объем торгов - 1 000 гривен. - по-прежнему актуальна пословица: "Глупости слушай, а на индексы - смотри и не зевай!"
Иду гулять с собакой и сделаю для Вас фото на тему ветки прямо с места событий: СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО ДОМА ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ ИЗ УКРАИНЫ (Строительство начало с голого участка, поросшего бурьяном, 9 марта 2018 года, текст будет позже)
Господа писатели, ученые, инвесторы, и писаки, напомню о теме ветки.
КУПУЄМО ДЛЯ СЕБЕ, А НЕ В ОРЕНДУ ЗАКОРДОННУ НЕРУХОМІСТЬ
Просьба теоретиков инвестирования во всё, что никому не нужно и не актуально, завести свои ветки и писать там ценные мысли, пришедшие с утречка в пятницу. Обязуюсь не читать.
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
Я тоже рекомендую,причем по доброму-разполовинить вашу тему на две-"Моя жизнь в Анталии" и "кто куда сейчас инвестирует". Смотреться эти ветки будут красиво,если вы туда будете правду писать, а не так,как всегда! Да, и если вам указывают на факты, а вы их не можете никак побить контраргументами и фактами, то не устраивайте на ветке срач! Тогда к вам не будет никаких нареканий! Заранее благодарен!