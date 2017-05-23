Додано: П'ят 11 тра, 2018 13:30

не стоимость

именно на сегодня ничего Вы не купите в моем микрорайоне:

дешевой

Мы, конечно, благодарны нашему другуза ценные советы."Когда в голове ничего нет - то самое лучшее - раздавать советы" (Карл Маркс - из письма Фридриху Энгельсу).(Строительство начало с голого участка, поросшего бурьяном, 9 марта 2018 года)"Уже самый факт происхождения человека из животного царства обуславливает собой то, что человек никогда не освободится полностью от свойств, присущих животному, и, следовательно, речь может идти только о различной степени животности или человечности. " (Ф. Энгельс. «Анти-Дюринг»).Человек - животное общественное, стадное, но любит кушать и размножаться отдельно от общества, в своей "норке".Человек без своей норки обречен всю жизнь на нищенское существование, ибо он будет копить навсю свою жизнь.Где взять бабло на норку хорошую и в хорошем месте?Вариант 1. Заработать честным трудом, работая по специальности, полученной в ПТУ, техникуме, колледже, интситуте, университете, академии.Вариант 2. Придумать что-то типа автомобиля Tesla 3 или смартфона iPhone X. Продавать эти игрушки и наслаждаться жизнью.Вариант 3. Продать старое ненужное дерьмо в виде квартиры, доставшийся по наследству или купленной за большие деньги в 2007 или в 2008 годах. Навскидку посмотрел, чем торгуют сегодня, например, (случайный выбор) в Днепре:в центре на Набережной! Высотный кирпичный дом. Ремонт, мебель, техника. 10 этаж, площадь 40 м2. Стоимость:(тут риелтор, конечно, ошибся: это- Карл Маркс бы очень обиделся, а "хотелки". Реально сейчас в Днепре даже за 4-х к квартиру на Набережной в кирпичном престижном здании, где раньше были кассы Аэрофлота, не дают такие деньги, а не то, что за эту прелесть с обоями в цветочек:- Продам 2-к сталинку в центре. Закрытый двор, ремонт, мебель, техника.Стоимость:- Квартира на Нагорке! Новый ремонт, мебель. АВТОНОМКА. Стоимость:Итак, в кармане от 45 000 до 63 000 долларов, вырученных за "прэлесть" с жутким китайским шкафчиком под умывальником.За 156 долларов покупаем авиабилет рейса "Запорожье-Анталия" (вылет лучше делать в воскресенье, удобнее стыковки) и смотрим, как строится новый дом.Вот такой:Ход его строительства я наблюдаю каждый день, проходя мимо с собакой.На что я обратил внимание:- начато строительство с абсолютного "нуля" - голый горизонтальный участок земли примерно в 40 соток, очень сильно вытянутый в длину.- начал работу экскаватор, который аккурат после празднования 8 Марта вырыл за 1 день огромный котлован.- на следующий день - второй...На третий день ужа начала работу бригада - максимум 15 человек - все парни лет 25-35, которые начали делать опалубку и блоки из арматуры для подушки на дне котлована.Подушка очень мощная, заливка бетоном шла непрерывным методом.А вот вчера уж завозили очередную партию керамических блоков на стены - выгружали их с грузовика автокраном прямо на этажи...И вот на сегодня уже готов последний этаж первого дома комплекса из двух домов.Вот он же, со стороны готового фундамента второго дома.Ну а вот каким будет этот корпус:Какие там будут квартиры?3 типа:- квартиры "1+1" - по нашему "двушка" - это одна спальня+кухня-студия с французским балконом и обычным балконом.- квартиры "2+1" - по нашему "трешка" - это две спальни+кухня-студия с французским балконом и обычным балконом.- "дуплексы" - это двухуровневые квартиры, типа "3+1" - верхняя часть квартиры расположена в мансарде и имеет, как правило, огромные балконы на крыше.Смотрим планировки квартир:Это "1+1":Это "2+1":Второй этаж дуплекса:Забегая наперед, скажу, чтолибо все раскуплено, либо еще не закончено строительством (сейчас строится примерно 3 новых дома, места больше уже нет). Сейчас можно купить по нормальной, чтобы не сказатьцене в соседнем микрорайоне под названием "Желтая речка". Там есть достоинства (низкая цена, новые проекты и новые дома), и есть огромные недостатки. Достоинства - близость к морю и горам. Недостатки: там расположен комплекс очистных сооружений целого района города. Кстати, комплекс такой огромный и такой современный, что его видно со спутника. Что-то я не встречал такого комплекса ни во Львове, ни в Днепре....Думаю, что весь комплекс из двух домов с бассейном сдадут в сентябре... Напоминаю: квартиры продаются/сдаются по "европейскому стандарту" - то есть с полным дизайнерским ремонтом и частично с мебелью (в кухне и прихожей, иногда в гостиной).