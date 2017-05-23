Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Долярчику рекомендовал обратить внимание на совсем другую сферу для инвестиций однако akurt настолько ограниченный что его кругозор позволяет видеть только то что и так на виду у всех так что akurt опять пропустозвонил : ) И кстати эксперт по инвестициям который не умеет считать и у которого вымышленные друзья которые пишут по ночам от его имени здесь и которые получают гражданство США за 5 лет улетая в США по непонятно какой визе снова не смог ответить ни на один вопрос однако смог порыться в грязном белья изучая мои посты на этом форуме. Жаль ему за это никто не заплатит и даже не нальет : ) Наверное забыл ответить на вопросы потому что с возрастом память ухудшается если ее не тренировать и пить псевдоэлитный алкоголь в перерывах между перекурами... Думаю все уже убедились что akurt оказался обычным пустозвоном да не больше : )
Да, Surferlox прав - у меня ограниченный кругозор. Тут и вопросов нет.
Я не знаю, что, как и куда он советовал Долярчику вложить не меньше 100 гривен из собственных запасов, которые с трудом вытащил из Форвард-банка... И я бы, конечно, тоже вложил... Всё-таки, если человек смог себе на хлеб заработать, и делится бесплатно советами... помогает, например, пану Долярчику - это классно... Хотя и так сегодня - отличный день! Жена поджарила форель... Зовёт к столу... Иду в развалочку... Винца, что-ли, в бокал налить? Забыл вот: к Форели какое лучше вино открыть? Что посоветует Surferlox: Совиньон? Шардоне? А что, если открыть Шираз урожая 2014? Чисто для эксперимента со вкусом?
Surferlox написав:Долярчику рекомендовал обратить внимание на совсем другую сферу для инвестиций однако akurt настолько ограниченный что его кругозор позволяет видеть только то что и так на виду у всех так что akurt опять пропустозвонил : ) И кстати эксперт по инвестициям который не умеет считать и у которого вымышленные друзья которые пишут по ночам от его имени
Считать я действительно не умею. Особенно делить. Да и как тут поделишь: сегодня у Surferlox совсем трудная математическая задача: зарегистрировавшись 19 марта, наваял 41 (!!!) сообщение, и из них 13 - посвящено моей персоне. То есть 13/41 - это все мне... Блин: цифры какие-то особые... 13... 41... Вспоминаю признаки делимости на 2... не делится... на 3: не делится... на 4... не делится... на 5: не делится... Даже на 10 не делится без остатка... Что-то тут хитрое "спрятано"... Вот, блин, шутка какая... Надо найти научный подход. Рассуждаем логически: сегодня наваял целых 2 поста. Первый - о попытке вытащить бабло из ВТБ банка (я лично вытащил еще в далеком 2013 году, когда ВТБ банк кинул вкладчиков со знаменитыми "Целевыми" договорами.) Так вот, там написал 1 (одну) строчку. Пугливую. Типа "Неужто российская кошка знает, что бабло уплывет между пальцев?" Прибавляем 1 к 41 - получаем 42. На этой ветке, где ничего не смыслит о самой теме ветки - в тот же день наваял 14 строчек. Ага: прибавляем к 13 - 14 и получаем 27. Так, теперь берем калькулятор: 27/42=9/14. 9 и 14. 9 и 14. Девять и четырнадцать... Что же это? Как догадаться???
Surferlox написав:Долярчику рекомендовал обратить внимание на совсем другую сферу для инвестиций ...
Другую... другую... Ха! Вот, ларчик открылся: Евангелие от Иоанна: 1:9-14
9 Світлом правдивим був Той, Хто просвічує кожну людину, що приходить на світ. 10 Воно в світі було, і світ через Нього повстав, але світ не пізнав Його. 11 До свого Воно прибуло, та свої відцурались Його. 12 А всім, що Його прийняли, їм владу дало дітьми Божими стати, тим, що вірять у Ймення Його, 13 що не з крови, ані з пожадливости тіла, ані з пожадливости мужа, але народились від Бога.
14 І Слово сталося тілом, і перебувало між нами, повне благодаті та правди, і ми бачили славу Його, славу як Однородженого від Отця.
Теперь все стало понятно: 14 мая - особый день. Попробуйте распорядиться баблом в этот день верно. Я попробую... Открою, пожалуй, Шираз...
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
Surferlox написав:Долярчику рекомендовал обратить внимание на совсем другую сферу для инвестиций однако...
здесь упоминают о другом человеке. который рекомендовал приймачку взглянуть в моменте на возможности в акциях банка "Аваль" и который за 10 минут спокойно забрал сумму под фонд в Форварде. но то таке... для того и голуби, чтобы людям на головы ср.ать... "диагноз товарища Саахова явно подтверждается" (с)
Пан Долярчик! Я не очень понял последний пост - причем в никакой строчке - но, думаю, наш уважаемый форумчанин Yuri_T, рассекретил бизнес-план по наполнению кармана баблом, который Вам прислали доброхоты. Наверное, знает, что вам писали в личке (уж не знаю, откуда). Так и действуете, 200 000 гривен - в банк?
Для развития мыслей: - за последние сутки все криптовалюты рухнули на -6,83% (Bitcoin) до - 17,05% (IOTA, Stellar). Это означает, что кто-то стал беднее на 17 процентов просто за один день. Надеюсь, Вы вовремя вышли. Слава богу, советчиков, куда инвестировать денежки, у Вас много - видите, как я их привлёк на свою ветку, аж кружат... - Если есть свободное бабло, то не стоит зевать - сегодня активно торгуются акции "Шахтоуправление Покровское". Объем торгов - 1 000 гривен. - по-прежнему актуальна пословица: "Глупости слушай, а на индексы - смотри и не зевай!"
Иду гулять с собакой и сделаю для Вас фото на тему ветки прямо с места событий: СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО ДОМА ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ ИЗ УКРАИНЫ (Строительство начало с голого участка, поросшего бурьяном, 9 марта 2018 года, текст будет позже)
Господа писатели, ученые, инвесторы, и писаки, напомню о теме ветки.
КУПУЄМО ДЛЯ СЕБЕ, А НЕ В ОРЕНДУ ЗАКОРДОННУ НЕРУХОМІСТЬ
Просьба теоретиков инвестирования во всё, что никому не нужно и не актуально, завести свои ветки и писать там ценные мысли, пришедшие с утречка в пятницу. Обязуюсь не читать.
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
Я тоже рекомендую,причем по доброму-разполовинить вашу тему на две-"Моя жизнь в Анталии" и "кто куда сейчас инвестирует". Смотреться эти ветки будут красиво,если вы туда будете правду писать, а не так,как всегда! Да, и если вам указывают на факты, а вы их не можете никак побить контраргументами и фактами, то не устраивайте на ветке срач! Тогда к вам не будет никаких нареканий! Заранее благодарен!
Мы, конечно, благодарны нашему другу sinus за ценные советы. "Когда в голове ничего нет - то самое лучшее - раздавать советы" (Карл Маркс - из письма Фридриху Энгельсу).
СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО ДОМА ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ ИЗ УКРАИНЫ (Строительство начало с голого участка, поросшего бурьяном, 9 марта 2018 года)
"Уже самый факт происхождения человека из животного царства обуславливает собой то, что человек никогда не освободится полностью от свойств, присущих животному, и, следовательно, речь может идти только о различной степени животности или человечности. " (Ф. Энгельс. «Анти-Дюринг»).
Человек - животное общественное, стадное, но любит кушать и размножаться отдельно от общества, в своей "норке". Человек без своей норки обречен всю жизнь на нищенское существование, ибо он будет копить на шалаш счастья всю свою жизнь. Где взять бабло на норку хорошую и в хорошем месте?
Вариант 1. Заработать честным трудом, работая по специальности, полученной в ПТУ, техникуме, колледже, интситуте, университете, академии.
Вариант 2. Придумать что-то типа автомобиля Tesla 3 или смартфона iPhone X. Продавать эти игрушки и наслаждаться жизнью.
Вариант 3. Продать старое ненужное дерьмо в виде квартиры, доставшийся по наследству или купленной за большие деньги в 2007 или в 2008 годах. Навскидку посмотрел, чем торгуют сегодня, например, (случайный выбор) в Днепре: - 1-к в центре на Набережной! Высотный кирпичный дом. Ремонт, мебель, техника. 10 этаж, площадь 40 м2. Стоимость: 45 000 $ (тут риелтор, конечно, ошибся: это не стоимость - Карл Маркс бы очень обиделся, а "хотелки". Реально сейчас в Днепре даже за 4-х к квартиру на Набережной в кирпичном престижном здании, где раньше были кассы Аэрофлота, не дают такие деньги, а не то, что за эту прелесть с обоями в цветочек: - Продам 2-к сталинку в центре. Закрытый двор, ремонт, мебель, техника. Стоимость: 55 000 $ - Квартира на Нагорке! Новый ремонт, мебель. АВТОНОМКА. Стоимость: 63 000 $
Итак, в кармане от 45 000 до 63 000 долларов, вырученных за "прэлесть" с жутким китайским шкафчиком под умывальником. За 156 долларов покупаем авиабилет рейса "Запорожье-Анталия" (вылет лучше делать в воскресенье, удобнее стыковки) и смотрим, как строится новый дом. Вот такой: Ход его строительства я наблюдаю каждый день, проходя мимо с собакой. На что я обратил внимание: - начато строительство с абсолютного "нуля" - голый горизонтальный участок земли примерно в 40 соток, очень сильно вытянутый в длину. - начал работу экскаватор, который аккурат после празднования 8 Марта вырыл за 1 день огромный котлован. - на следующий день - второй... На третий день ужа начала работу бригада - максимум 15 человек - все парни лет 25-35, которые начали делать опалубку и блоки из арматуры для подушки на дне котлована. Подушка очень мощная, заливка бетоном шла непрерывным методом.
А вот вчера уж завозили очередную партию керамических блоков на стены - выгружали их с грузовика автокраном прямо на этажи... И вот на сегодня уже готов последний этаж первого дома комплекса из двух домов. Вот он же, со стороны готового фундамента второго дома. Ну а вот каким будет этот корпус: Какие там будут квартиры? 3 типа: - квартиры "1+1" - по нашему "двушка" - это одна спальня+кухня-студия с французским балконом и обычным балконом. - квартиры "2+1" - по нашему "трешка" - это две спальни+кухня-студия с французским балконом и обычным балконом. - "дуплексы" - это двухуровневые квартиры, типа "3+1" - верхняя часть квартиры расположена в мансарде и имеет, как правило, огромные балконы на крыше. Смотрим планировки квартир: Это "1+1": Это "2+1": Второй этаж дуплекса:
Забегая наперед, скажу, что именно на сегодня ничего Вы не купите в моем микрорайоне: либо все раскуплено, либо еще не закончено строительством (сейчас строится примерно 3 новых дома, места больше уже нет). Сейчас можно купить по нормальной, чтобы не сказать дешевой цене в соседнем микрорайоне под названием "Желтая речка". Там есть достоинства (низкая цена, новые проекты и новые дома), и есть огромные недостатки. Достоинства - близость к морю и горам. Недостатки: там расположен комплекс очистных сооружений целого района города. Кстати, комплекс такой огромный и такой современный, что его видно со спутника. Что-то я не встречал такого комплекса ни во Львове, ни в Днепре....
Думаю, что весь комплекс из двух домов с бассейном сдадут в сентябре... Напоминаю: квартиры продаются/сдаются по "европейскому стандарту" - то есть с полным дизайнерским ремонтом и частично с мебелью (в кухне и прихожей, иногда в гостиной).
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 11 тра, 2018 13:40, всього редагувалось 2 разів.
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
akurt написав:Да, Surferlox прав - у меня ограниченный кругозор. Тут и вопросов нет.
Я не знаю, что, как и куда он советовал Долярчику вложить не меньше 100 гривен из собственных запасов, которые с трудом вытащил из Форвард-банка... И я бы, конечно, тоже вложил... Всё-таки, если человек смог себе на хлеб заработать, и делится бесплатно советами... помогает, например, пану Долярчику - это классно... Хотя и так сегодня - отличный день! Жена поджарила форель... Зовёт к столу... Иду в развалочку... Винца, что-ли, в бокал налить? Забыл вот: к Форели какое лучше вино открыть? Что посоветует Surferlox: Совиньон? Шардоне? А что, если открыть Шираз урожая 2014? Чисто для эксперимента со вкусом? ...
Шираз вино хорошее, но открывать его к рыбе... тем более турецкий шираз, который уж слишком терпкий - фи. Тут идеально подойдёт рислинг, только обязательно мозельский и никакой иной. На крайняк можно взять пино гриджо. У нас в метро сейчас продают рислинг 2016 года за 140 грн бутылка, если брать сразу 6 то по 120, а у вас в турции есть такое?
Рад за советы. Спасибо. Конечно, я к рыбе открываю или Совиньон, или Шардоне. Вчера было у меня кроме них - наполовину открытая бутылочка Шираза - причем, очень дорогого, серия не "Классик", а "Премиум" - в холодильнике - холодное - для оригинальности попробовал именно его. И Вас обманули: он вовсе не терпкий. Что интересно: серия "Классик" - обычное сухое вино, а вот "Премиум" - аж густым кажется, если бы было сладкое - можно подумать, что это что-то типа крымских десертных густых вин типа "Портвейн южнобережный" или "Мускат". Необычное вино. Сухое, но ощущение, что густое... БЕЗУСЛОВНО, мне и в голову не приходило искать в Турции "Рислинг" (кстати, ни разу не встречал именно "Рислинг") или "Мозельское" - никогда такого не делаю. - В Италии пью исключительно итальянское Prosecco. Исключительно его: заезжаю в супермаркет Carreffour - беру с витрины все подряд виды по 1-2 бутылки (старт цены - 3,5 евро, таких беру 2 бутылочки, а вот если 7-9 евро - то из жлобства беру по одной). Так вот, обычно возвращаюсь с лыжни в районе Копмителло-ди-Фасса в любимый городок Soraga в любимый отель Malder, где я - постоянный желанный клиент и единственный - из Украины - примерно в 15-00, принимаю душ и сразу открываю бутылочку Prosecco. Выбираю по настроению и по цвету этикетки. Закусываю сыром с плесенью, как правило - Горгонзола сливочный. Обожаю этот вкус. После лыжни - лучшего не придумаешь! Рекомендую! - во Франции пью только французские вина и только Bordeaux. - в США пью толко и исключительно калифорнийские вина. Обычно прямо на винодельнях (там проводятся дегустации для всех желающих.) - в Польше, Словакии, Румынии пью только пиво. В Румынии все же приятно удивили румынские вина. - в Греции - только греческие вина (рекомендую: старт цены 3,5 евро - очень классные!) - в Индии пью только индийский ром. - на Гавайях - ТОЛЬКО гавайское пиво бельгийского типа или чисто гавайское. Иногда - ром. Черный. - в Эстонии любимый напиток - ликер "Vana Tallinn" - по глоточку - он имеет крепость 40%!!! - им впервые меня - студента - угостили прямо в Таллине студенты не эстонские, а из Литвы. - в Украине стараюсь пить только коньяк и только "Закарпатский". Тот компот, который продают под видом вина - вызывает у меня лично боль в печени. Если вина - то только украинских производителей - Шабо, например, игристое. Брют, как правило. Когда даже в приличном магазине увидите, например, "итальянские" или "американское" вина - обратите внимание на штрих-код производителя - если "40" - Германия - то знайте: это "итальянское" вино или это "американское" вино разлили в своем цехе два предприимчивых еврея из Львова, которые выехали в Германию. Я такие не покупаю.
Потому здесь у меня правило: ТОЛЬКО ТУРЕЦКИЕ ВИНА. Красные и белые. Сухие. Кстати, они имеют крепость выше принятой у нас - не "10-12 %", а всегда "13,5-14 %". Один раз нечаянно попалась бутылка сладкого. Вообще-то ничего, но лучше сухие. Выбор - огромный. Диапазон цен - от 15 лир (90 гривен) до 45 и выше лир (примерно 250 гривен, это обычно - или турецкие какие-то особые, или французские, но на витрины с французскими или там еще какими даже не смотрю: для меня это вопрос принципиальный). Рекомендую ОЧЕНЬ_ОЧЕНЬ на отдыхе в Турции покупать ТОЛЬКО вина. Дело в том, что Коран запрещает употреблять спиртные напитки, но вино делать не запрещает. Потому и речи не может быть о подделке! Нет смысла: покупатель вина - самый редкий покупатель в магазине. Даже самое дешевое вино - это 100% вино и 100% из винограда. И пиво, и рака неоправданно дороги (75-140 лир) из-за высоких на них налогов. На всякий случай - хотя я это писал - в июне в Калифорнию буду везти как презенты - турецкие вина. Устроим дегустацию. Но я уверен: турецкие не посрамятся перед калифорнийскими!
P.S. Почти все криптовалюты упали за сегодня на 20%! Держите ухо востро!
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"