Додано: П'ят 11 тра, 2018 17:18

"Приямок" - под лифт.Сверху того, что на первых фото, отлили вот такую плиту - все армированное...А вот это готов этаж "".То, что у нас "первый" везде называется этаж "0".Так вот это именно "-1". Как правило, в этаже "-1" - комнаты общего использования, например, тренажерный зал для жильцов. Например, в моем доме - там 2 душевых блока и миникухня даже есть.Вот на этом фото второго здания комплекса видно, что весь этаж "-1" покоится на огромной плите на самом дне котлована.Плита эта - двухъярусная - то есть сперва отлили плиту большего размера по площади и меньшей толщины, потом сверху отлили параллелепипед большей толщины и меньший по площади, а потом уже сверху поставили опалубку этажа "-1".А вот фото за 27 апреля первого корпуса:На сегодня стройка уже огорожена металлическими щитами - не пройдешь. На щитах - фото будущего комплекса, которые я сегодня фотографировал.В большинстве жилых комплексов на сегодня уже запущены плавательные бассейны для жильцов:Самый мудрый менеджер дома - у меня - бассейн еще не заполняли, и очень мудро, последние 6 дней стоит неустойчивая облачная теплая погода - то есть солнечно, тепло, тучки, каждый день бывает даже небольшой дождик, что мне очень нравится.То есть бассейн простаивал бы точно зря.Сейчас одеваюсь - едем с супругой в супермаркет МЕТРО - хотим начать покупать подарки для поездки в США.Первый подарок - это сосновый пчелиный мед. Мы такого раньше не видели и не знали, что пчелы добывают мед из сосны. Я его добавляю иногда утром в йогурт.А еще сегодня купим фаршированных готовых улиток и белое к ним вино.Я когда-то сам собирал и готовил улиток - посмотрю, как это сделано тут.