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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 86878889
Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 17:18

"Приямок" - под лифт.
Сверху того, что на первых фото, отлили вот такую плиту - все армированное...
Зображення
А вот это готов этаж "-1".
То, что у нас "первый" везде называется этаж "0".
Так вот это именно "-1". Как правило, в этаже "-1" - комнаты общего использования, например, тренажерный зал для жильцов. Например, в моем доме - там 2 душевых блока и миникухня даже есть.
Вот на этом фото второго здания комплекса видно, что весь этаж "-1" покоится на огромной плите на самом дне котлована.
Плита эта - двухъярусная - то есть сперва отлили плиту большего размера по площади и меньшей толщины, потом сверху отлили параллелепипед большей толщины и меньший по площади, а потом уже сверху поставили опалубку этажа "-1".
Зображення
А вот фото за 27 апреля первого корпуса:
Зображення
На сегодня стройка уже огорожена металлическими щитами - не пройдешь. На щитах - фото будущего комплекса, которые я сегодня фотографировал.

В большинстве жилых комплексов на сегодня уже запущены плавательные бассейны для жильцов:
Зображення
Самый мудрый менеджер дома - у меня - бассейн еще не заполняли, и очень мудро, последние 6 дней стоит неустойчивая облачная теплая погода - то есть солнечно, тепло, тучки, каждый день бывает даже небольшой дождик, что мне очень нравится.
То есть бассейн простаивал бы точно зря.

Сейчас одеваюсь - едем с супругой в супермаркет МЕТРО - хотим начать покупать подарки для поездки в США.
Первый подарок - это сосновый пчелиный мед. Мы такого раньше не видели и не знали, что пчелы добывают мед из сосны. Я его добавляю иногда утром в йогурт.

А еще сегодня купим фаршированных готовых улиток и белое к ним вино.
Я когда-то сам собирал и готовил улиток - посмотрю, как это сделано тут.
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 17:50

  slavek написав:Разве строительство бывает не с нуля?


Строительство бывает не "с нуля".
Пример 1: с весны 2014 года приятель продает участок в 6 соток с готовым фундаментов районе Фороса. Фундаменту лет 20. Сделан на случай Атомной войны. 6 соток. Просит 29 000 долларов, цену не опускает.

Пример 2: Другой приятель купил для зятя под "хатынку" за 50 000 долларов участок в 10 соток вблизи Окружной дороги Львова - там фундамент из ФБС и были стены (коробка) из красного кирпича.
Все это разобрали по кирпичикам, блоки ФБС вытащили, вырыли своем другой фундамент, все ФБС использовали, к кирпичу докупили такого же красного кирпича еще 20 000 штук. На сегодня зять заселился в новый 3-х этажный построенный тестем дом общей стоимостью не менее 200 000 долларов США.
"Зять любе взять"!
Сейчас - в эти дни - зять отдыхает в Карпатах. Числится на работе брата жены с зарплатой в 20 000 гривен.
Брат жены весной - как раз на 8 марта - неожиданно прилетел из другой страны - где живет с женой - и спросил у матери:
- "А почему (имя удалено) не в офисе?"
Та пожала плечами, типа не мое это дело... Оно и правильно!
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 18:38

То,что вы покупали за 50,сейчас стоит 25-в чем успех?
И не надо сейчас молчать или замыливать мой пост-я знаю цены и знаю о чем я говорю!
В связи с новыми законами Эрдогана-это видимо еще не дно!
ВЫ поэтому так страдаете?
sinus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 18:47

Moody's понизило рейтинг Турции с Ba1 до Ba2
Понижение рейтингов обусловлено двумя ключевыми факторами, отмечается в пресс-релизе Moody's.

Во-первых, это продолжающееся ослабление институциональной стабильности, проявляющееся в ухудшении эффективности монетарной политики и отсрочке реализации ключевых структурных экономических реформ.

Вторым фактором является возросший риск, связанный с потенциальными внешними шоками, с учетом крупного дефицита текущего баланса, увеличения внешнего долга и, соответственно, наличия существенных потребностей в рефинансировании на фоне повышающихся политических рисков и роста глобальных процентных ставок.
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 18:53

  greenozon написав:Moody's понизило рейтинг Турции с Ba1 до Ba2
Понижение рейтингов обусловлено двумя ключевыми факторами, отмечается в пресс-релизе Moody's.

Во-первых, это продолжающееся ослабление институциональной стабильности, проявляющееся в ухудшении эффективности монетарной политики и отсрочке реализации ключевых структурных экономических реформ.

Вторым фактором является возросший риск, связанный с потенциальными внешними шоками, с учетом крупного дефицита текущего баланса, увеличения внешнего долга и, соответственно, наличия существенных потребностей в рефинансировании на фоне повышающихся политических рисков и роста глобальных процентных ставок.

Это все известно, а также известно то, что Акурт пишет всегда о том,от чего хочет избавиться!))
Сбитый лет
чик!
Был специально в Хурме-россияне не вкладывают,кому строят не понятно-если сильно знать урецкий, то новострой можно взять за 20 и на рыбку потом хватит и на Чивас, только никому не надо!
Реально инвесторы турки,которые в шоке от дешевизны!
Инвесторов -0.
И то ли ещё будет!
Акурт встрял и надолго...
sinus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 19:21

  Temps написав:
  akurt написав:Во время реконструкции - с января по апрель - высажено НОВЫХ 5 500 (пять тысяч пятьсот) новых деревьев. Там, где живет наш милый специалист sinus столько не высадили даже за 100 лет.

Продолжу на ложь и провокации - правду и факты.
Допустим форумчанин sinus живет в Киеве.
В Киеве в 2017 году высажено более 12 тыс. деревьев и восстановлено 120 парков и скверов
http://abcnews.com.ua/ru/news/v-kieve-v ... -derevev-i
Только за весну 2017 года - С начала года в Киеве высажены 15 тысяч деревьев и кустов
https://bigkiev.com.ua/content/s-nachal ... v-i-kustov
Допустим форумчанин sinus живет в Днепре.
За апрель-май этого года в Днепре будет высажено 4 500 молодых саженцев деревьев ценных пород
https://gorod.dp.ua/news/144510
Допустим форумчанин sinus живет во Львове.
Около 6 тысяч деревьев в этом году будут однозначно высажены, ведь посадка зеленых насаждений еще продолжается
https://lviv.depo.ua/rus/lviv/sadoviy-p ... 1129684961
Допустим форумчанин sinus живет в Одессе.
В 2017 году в Одессе высажено 1094 дерева и 1547 кустов.
http://omr.gov.ua/ru/news/102764/
Хватит. Все и так ясно.
половину можна сразу списать на усущку,утруску,грызунов.
dimson
 
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