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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 86878889
Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 17:18

"Приямок" - под лифт.
Сверху того, что на первых фото, отлили вот такую плиту - все армированное...
Зображення
А вот это готов этаж "-1".
То, что у нас "первый" везде называется этаж "0".
Так вот это именно "-1". Как правило, в этаже "-1" - комнаты общего использования, например, тренажерный зал для жильцов. Например, в моем доме - там 2 душевых блока и миникухня даже есть.
Вот на этом фото второго здания комплекса видно, что весь этаж "-1" покоится на огромной плите на самом дне котлована.
Плита эта - двухъярусная - то есть сперва отлили плиту большего размера по площади и меньшей толщины, потом сверху отлили параллелепипед большей толщины и меньший по площади, а потом уже сверху поставили опалубку этажа "-1".
Зображення
А вот фото за 27 апреля первого корпуса:
Зображення
На сегодня стройка уже огорожена металлическими щитами - не пройдешь. На щитах - фото будущего комплекса, которые я сегодня фотографировал.

В большинстве жилых комплексов на сегодня уже запущены плавательные бассейны для жильцов:
Зображення
Самый мудрый менеджер дома - у меня - бассейн еще не заполняли, и очень мудро, последние 6 дней стоит неустойчивая облачная теплая погода - то есть солнечно, тепло, тучки, каждый день бывает даже небольшой дождик, что мне очень нравится.
То есть бассейн простаивал бы точно зря.

Сейчас одеваюсь - едем с супругой в супермаркет МЕТРО - хотим начать покупать подарки для поездки в США.
Первый подарок - это сосновый пчелиный мед. Мы такого раньше не видели и не знали, что пчелы добывают мед из сосны. Я его добавляю иногда утром в йогурт.

А еще сегодня купим фаршированных готовых улиток и белое к ним вино.
Я когда-то сам собирал и готовил улиток - посмотрю, как это сделано тут.
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 17:50

  slavek написав:Разве строительство бывает не с нуля?


Строительство бывает не "с нуля".
Пример 1: с весны 2014 года приятель продает участок в 6 соток с готовым фундаментов районе Фороса. Фундаменту лет 20. Сделан на случай Атомной войны. 6 соток. Просит 29 000 долларов, цену не опускает.

Пример 2: Другой приятель купил для зятя под "хатынку" за 50 000 долларов участок в 10 соток вблизи Окружной дороги Львова - там фундамент из ФБС и были стены (коробка) из красного кирпича.
Все это разобрали по кирпичикам, блоки ФБС вытащили, вырыли своем другой фундамент, все ФБС использовали, к кирпичу докупили такого же красного кирпича еще 20 000 штук. На сегодня зять заселился в новый 3-х этажный построенный тестем дом общей стоимостью не менее 200 000 долларов США.
"Зять любе взять"!
Сейчас - в эти дни - зять отдыхает в Карпатах. Числится на работе брата жены с зарплатой в 20 000 гривен.
Брат жены весной - как раз на 8 марта - неожиданно прилетел из другой страны - где живет с женой - и спросил у матери:
- "А почему (имя удалено) не в офисе?"
Та пожала плечами, типа не мое это дело... Оно и правильно!
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 18:38

То,что вы покупали за 50,сейчас стоит 25-в чем успех?
И не надо сейчас молчать или замыливать мой пост-я знаю цены и знаю о чем я говорю!
В связи с новыми законами Эрдогана-это видимо еще не дно!
ВЫ поэтому так страдаете?
sinus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 18:47

Moody's понизило рейтинг Турции с Ba1 до Ba2
Понижение рейтингов обусловлено двумя ключевыми факторами, отмечается в пресс-релизе Moody's.

Во-первых, это продолжающееся ослабление институциональной стабильности, проявляющееся в ухудшении эффективности монетарной политики и отсрочке реализации ключевых структурных экономических реформ.

Вторым фактором является возросший риск, связанный с потенциальными внешними шоками, с учетом крупного дефицита текущего баланса, увеличения внешнего долга и, соответственно, наличия существенных потребностей в рефинансировании на фоне повышающихся политических рисков и роста глобальных процентных ставок.
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 18:53

  greenozon написав:Moody's понизило рейтинг Турции с Ba1 до Ba2
Понижение рейтингов обусловлено двумя ключевыми факторами, отмечается в пресс-релизе Moody's.

Во-первых, это продолжающееся ослабление институциональной стабильности, проявляющееся в ухудшении эффективности монетарной политики и отсрочке реализации ключевых структурных экономических реформ.

Вторым фактором является возросший риск, связанный с потенциальными внешними шоками, с учетом крупного дефицита текущего баланса, увеличения внешнего долга и, соответственно, наличия существенных потребностей в рефинансировании на фоне повышающихся политических рисков и роста глобальных процентных ставок.

Это все известно, а также известно то, что Акурт пишет всегда о том,от чего хочет избавиться!))
Сбитый лет
чик!
Был специально в Хурме-россияне не вкладывают,кому строят не понятно-если сильно знать урецкий, то новострой можно взять за 20 и на рыбку потом хватит и на Чивас, только никому не надо!
Реально инвесторы турки,которые в шоке от дешевизны!
Инвесторов -0.
И то ли ещё будет!
Акурт встрял и надолго...
sinus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 19:21

  Temps написав:
  akurt написав:Во время реконструкции - с января по апрель - высажено НОВЫХ 5 500 (пять тысяч пятьсот) новых деревьев. Там, где живет наш милый специалист sinus столько не высадили даже за 100 лет.

Продолжу на ложь и провокации - правду и факты.
Допустим форумчанин sinus живет в Киеве.
В Киеве в 2017 году высажено более 12 тыс. деревьев и восстановлено 120 парков и скверов
http://abcnews.com.ua/ru/news/v-kieve-v ... -derevev-i
Только за весну 2017 года - С начала года в Киеве высажены 15 тысяч деревьев и кустов
https://bigkiev.com.ua/content/s-nachal ... v-i-kustov
Допустим форумчанин sinus живет в Днепре.
За апрель-май этого года в Днепре будет высажено 4 500 молодых саженцев деревьев ценных пород
https://gorod.dp.ua/news/144510
Допустим форумчанин sinus живет во Львове.
Около 6 тысяч деревьев в этом году будут однозначно высажены, ведь посадка зеленых насаждений еще продолжается
https://lviv.depo.ua/rus/lviv/sadoviy-p ... 1129684961
Допустим форумчанин sinus живет в Одессе.
В 2017 году в Одессе высажено 1094 дерева и 1547 кустов.
http://omr.gov.ua/ru/news/102764/
Хватит. Все и так ясно.
половину можна сразу списать на усущку,утруску,грызунов.
dimson
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 19:30

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Хлопаки!
...та вас тут почитати, то завтра до нас турки просто хлинуть з того "турецького занепаду"!
Інша річ, Україна! - Цвіте і пахне......... корупція!- дороги - шик і блєск! - маршрутки(крім тих нових, типу 1а чи 46) - чистесенькі, зовсім неіржаві!
-продовжувати ще? :D

...ах так, зовсім забув, що треба тут писати побільше хорошого....
- ну, то за останні роки помітив реальних ТРИ покращення, це: 1) трамвай на Сихів(хоч нерозумію, чому його не сполучити з ЖД вокзалом і ще пустити по Замарстинівській?), 2) встановлення/облаштування громадських зупинок, 3) укладання бруківкою багатьох тротуарів/дворів
...ніби,все! :roll:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 20:01

Долярчик, не звертайте уваги.
Сидять - один у Жмерінці, другий - в Нікополі. Вишукують дурниці. Що ще робити у "хрущику" та в дворі наче після атомної війни?

Ми проти них маємо козирі.

Козир 1. Просто вулична сценка.
Зображення
- Це що таке?
- Це - ровери.
- А гирі прив"язані до колес?
- Ні!
- А замками все прикуто до брами?
- Ні!
- А вкрадуть?
- Аніже! І на думку нікому не спаде!
- А в Києві серез білого дня на очах у охорони вкрали сьогодні ровер юриста Найєма?
- Вкрали!
- А знайдуть?
- Аніже! І шукати не будуть!

Козир 2. Що там в Україні укріпилося, крім кішківника та продуктів життєдіяльності?
- Гривня!
- А як це вплинуло на вартість пального в Україні?
- Подорожчало саме сьогодні!
- А де в світі пальне позавчора подешевшало?
- В Турції!
- А кому теперь те пальне дешевше купувати за гривню на карті (банк сьогодні списує ліри по 6,05, а ще тиждень тому - по 6,55 гривні за ліру.)?
- Нам!
- От і добре!

Козир 3.
А по якій ціні сьогодні аrurt купив величеньку форель масою в 0,950 кг?
- По 20 лир кіло, або 120 гривень.
- А за скільки грошей йому її обпатрали та зробили чисте філе?
- Безкоштовно!
- Ото ж той воно!

Козир 4 (битий).
- Як аrurt лоханувся позавчора?
- Не купив упаковку равликів фаршированих за 12,99 ліри!
- А за скільки сьогодні купив?
- За 14,99 ліри.
- На скільки він прогавив щастя?
- На 14,99-12,99=2 ліри або на 12 гривень.
- Получається, кожен равлик аrurt "у обійшовся на 1 (одну) гривню дорожче?
- Так!
- А скільки коштує один готовий до вживання равлик, фарширований вершковим маслом?
- ((14,99/6,25)х26,25)/12= 5,24 гривні.
А по якій ціні таких же равликів пани куплять у кафе на Друкарській у Львові?
- По 52,40 гривні за равлика!
- Так їх одурять рівно в 10 разів?
- Так і є! В десять разів одурять!
- На скільки сьогодні кинули знавця економіки в Україні на ім"я greenozon?
- На 120 гривень: ковбаса без м"яса та молоко без молока. Овоці присохші, фрукти побризкані хімією.
- Що можна купити до равликів на 120 гривень?
- Пляшку сухого вина із Золотою медаллю "Совіньон" врожаю 2016!
- Равликів - в студію! Вино із Золотой медаллю 2016 року - в студію!
Зображення
Наказую:
- Вино відкоркувати!
- Є відкоркувати!
- Равликів відкрити!
- Є відкрити!
Зображення
- Равликів розігріти 1 хвилину у пічі СВЧ та наслолджжуватися ароматом та смаком!
- Є насолоджуватися!
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 20:16

Равлики,рыбка,море и кораблики-это все супер!
На ту разницу, за которую ты купил квартиру в Анталии и за сколько ты её сейчас можешь продать-я лет 10 в Анталии могу равликов есть и плавать на корабликах! )))
sinus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 20:25

  Долярчик написав:Хлопаки!
...та вас тут почитати, то завтра до нас турки просто хлинуть з того "турецького занепаду"!
Інша річ, Україна! - Цвіте і пахне......... корупція!- дороги - шик і блєск! - маршрутки(крім тих нових, типу 1а чи 46) - чистесенькі, зовсім неіржаві!
-продовжувати ще? :D

...ах так, зовсім забув, що треба тут писати побільше хорошого....
- ну, то за останні роки помітив реальних ТРИ покращення, це: 1) трамвай на Сихів(хоч нерозумію, чому його не сполучити з ЖД вокзалом і ще пустити по Замарстинівській?), 2) встановлення/облаштування громадських зупинок, 3) укладання бруківкою багатьох тротуарів/дворів
...ніби,все! :roll:

Я же говорил, что ты Троль!
То,что ты сейчас написал называется манипулирование сознанием!
Почему?
Во-первых-турки и так тут всё время проводят-дешёвый секс туризм!
Во-вторых-то о чем пишет Акурт,никак к нам не применимо, у нас лучше,приезжай в Харьков -прозреешь!
В третьих-все отрицательные стороны жизни в Турции, а их очень и очень много, не описываются в тексте! Была бы это хорошая страна, там бы уже все жили!
А так, кто на купил ся там жилья для себя, как и в Болгарии хотят продать, а некому!
Так,что лучше тебя Долярчик назвать тролем, потому что я ни когда не поверю,что ты всего этого не знал!
sinus
 
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