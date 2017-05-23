Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
"Приямок" - под лифт. Сверху того, что на первых фото, отлили вот такую плиту - все армированное... А вот это готов этаж "-1". То, что у нас "первый" везде называется этаж "0". Так вот это именно "-1". Как правило, в этаже "-1" - комнаты общего использования, например, тренажерный зал для жильцов. Например, в моем доме - там 2 душевых блока и миникухня даже есть. Вот на этом фото второго здания комплекса видно, что весь этаж "-1" покоится на огромной плите на самом дне котлована. Плита эта - двухъярусная - то есть сперва отлили плиту большего размера по площади и меньшей толщины, потом сверху отлили параллелепипед большей толщины и меньший по площади, а потом уже сверху поставили опалубку этажа "-1". А вот фото за 27 апреля первого корпуса: На сегодня стройка уже огорожена металлическими щитами - не пройдешь. На щитах - фото будущего комплекса, которые я сегодня фотографировал.
В большинстве жилых комплексов на сегодня уже запущены плавательные бассейны для жильцов: Самый мудрый менеджер дома - у меня - бассейн еще не заполняли, и очень мудро, последние 6 дней стоит неустойчивая облачная теплая погода - то есть солнечно, тепло, тучки, каждый день бывает даже небольшой дождик, что мне очень нравится. То есть бассейн простаивал бы точно зря.
Сейчас одеваюсь - едем с супругой в супермаркет МЕТРО - хотим начать покупать подарки для поездки в США. Первый подарок - это сосновый пчелиный мед. Мы такого раньше не видели и не знали, что пчелы добывают мед из сосны. Я его добавляю иногда утром в йогурт.
А еще сегодня купим фаршированных готовых улиток и белое к ним вино. Я когда-то сам собирал и готовил улиток - посмотрю, как это сделано тут.
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
slavek написав:Разве строительство бывает не с нуля?
Строительство бывает не "с нуля". Пример 1: с весны 2014 года приятель продает участок в 6 соток с готовым фундаментов районе Фороса. Фундаменту лет 20. Сделан на случай Атомной войны. 6 соток. Просит 29 000 долларов, цену не опускает.
Пример 2: Другой приятель купил для зятя под "хатынку" за 50 000 долларов участок в 10 соток вблизи Окружной дороги Львова - там фундамент из ФБС и были стены (коробка) из красного кирпича. Все это разобрали по кирпичикам, блоки ФБС вытащили, вырыли своем другой фундамент, все ФБС использовали, к кирпичу докупили такого же красного кирпича еще 20 000 штук. На сегодня зять заселился в новый 3-х этажный построенный тестем дом общей стоимостью не менее 200 000 долларов США. "Зять любе взять"! Сейчас - в эти дни - зять отдыхает в Карпатах. Числится на работе брата жены с зарплатой в 20 000 гривен. Брат жены весной - как раз на 8 марта - неожиданно прилетел из другой страны - где живет с женой - и спросил у матери: - "А почему (имя удалено) не в офисе?" Та пожала плечами, типа не мое это дело... Оно и правильно!
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
То,что вы покупали за 50,сейчас стоит 25-в чем успех? И не надо сейчас молчать или замыливать мой пост-я знаю цены и знаю о чем я говорю! В связи с новыми законами Эрдогана-это видимо еще не дно! ВЫ поэтому так страдаете?
Moody's понизило рейтинг Турции с Ba1 до Ba2 Понижение рейтингов обусловлено двумя ключевыми факторами, отмечается в пресс-релизе Moody's.
Во-первых, это продолжающееся ослабление институциональной стабильности, проявляющееся в ухудшении эффективности монетарной политики и отсрочке реализации ключевых структурных экономических реформ.
Вторым фактором является возросший риск, связанный с потенциальными внешними шоками, с учетом крупного дефицита текущего баланса, увеличения внешнего долга и, соответственно, наличия существенных потребностей в рефинансировании на фоне повышающихся политических рисков и роста глобальных процентных ставок.
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greenozon написав:Moody's понизило рейтинг Турции с Ba1 до Ba2 Понижение рейтингов обусловлено двумя ключевыми факторами, отмечается в пресс-релизе Moody's.
Во-первых, это продолжающееся ослабление институциональной стабильности, проявляющееся в ухудшении эффективности монетарной политики и отсрочке реализации ключевых структурных экономических реформ.
Вторым фактором является возросший риск, связанный с потенциальными внешними шоками, с учетом крупного дефицита текущего баланса, увеличения внешнего долга и, соответственно, наличия существенных потребностей в рефинансировании на фоне повышающихся политических рисков и роста глобальных процентных ставок.
Это все известно, а также известно то, что Акурт пишет всегда о том,от чего хочет избавиться!)) Сбитый лет чик! Был специально в Хурме-россияне не вкладывают,кому строят не понятно-если сильно знать урецкий, то новострой можно взять за 20 и на рыбку потом хватит и на Чивас, только никому не надо! Реально инвесторы турки,которые в шоке от дешевизны! Инвесторов -0. И то ли ещё будет! Акурт встрял и надолго...
Хлопаки! ...та вас тут почитати, то завтра до нас турки просто хлинуть з того "турецького занепаду"! Інша річ, Україна! - Цвіте і пахне......... корупція!- дороги - шик і блєск! - маршрутки(крім тих нових, типу 1а чи 46) - чистесенькі, зовсім неіржаві! -продовжувати ще?
...ах так, зовсім забув, що треба тут писати побільше хорошого.... - ну, то за останні роки помітив реальних ТРИ покращення, це: 1) трамвай на Сихів(хоч нерозумію, чому його не сполучити з ЖД вокзалом і ще пустити по Замарстинівській?), 2) встановлення/облаштування громадських зупинок, 3) укладання бруківкою багатьох тротуарів/дворів ...ніби,все!
Долярчик, не звертайте уваги. Сидять - один у Жмерінці, другий - в Нікополі. Вишукують дурниці. Що ще робити у "хрущику" та в дворі наче після атомної війни?
Ми проти них маємо козирі.
Козир 1. Просто вулична сценка. - Це що таке? - Це - ровери. - А гирі прив"язані до колес? - Ні! - А замками все прикуто до брами? - Ні! - А вкрадуть? - Аніже! І на думку нікому не спаде! - А в Києві серез білого дня на очах у охорони вкрали сьогодні ровер юриста Найєма? - Вкрали! - А знайдуть? - Аніже! І шукати не будуть!
Козир 2. Що там в Україні укріпилося, крім кішківника та продуктів життєдіяльності? - Гривня! - А як це вплинуло на вартість пального в Україні? - Подорожчало саме сьогодні! - А де в світі пальне позавчора подешевшало? - В Турції! - А кому теперь те пальне дешевше купувати за гривню на карті (банк сьогодні списує ліри по 6,05, а ще тиждень тому - по 6,55 гривні за ліру.)? - Нам! - От і добре!
Козир 3. А по якій ціні сьогодні аrurt купив величеньку форель масою в 0,950 кг? - По 20 лир кіло, або 120 гривень. - А за скільки грошей йому її обпатрали та зробили чисте філе? - Безкоштовно! - Ото ж той воно!
Козир 4 (битий). - Як аrurt лоханувся позавчора? - Не купив упаковку равликів фаршированих за 12,99 ліри! - А за скільки сьогодні купив? - За 14,99 ліри. - На скільки він прогавив щастя? - На 14,99-12,99=2 ліри або на 12 гривень. - Получається, кожен равлик аrurt "у обійшовся на 1 (одну) гривню дорожче? - Так! - А скільки коштує один готовий до вживання равлик, фарширований вершковим маслом? - ((14,99/6,25)х26,25)/12= 5,24 гривні. А по якій ціні таких же равликів пани куплять у кафе на Друкарській у Львові? - По 52,40 гривні за равлика! - Так їх одурять рівно в 10 разів? - Так і є! В десять разів одурять! - На скільки сьогодні кинули знавця економіки в Україні на ім"я greenozon? - На 120 гривень: ковбаса без м"яса та молоко без молока. Овоці присохші, фрукти побризкані хімією. - Що можна купити до равликів на 120 гривень? - Пляшку сухого вина із Золотою медаллю "Совіньон" врожаю 2016! - Равликів - в студію! Вино із Золотой медаллю 2016 року - в студію! Наказую: - Вино відкоркувати! - Є відкоркувати! - Равликів відкрити! - Є відкрити! - Равликів розігріти 1 хвилину у пічі СВЧ та наслолджжуватися ароматом та смаком! - Є насолоджуватися!
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
Равлики,рыбка,море и кораблики-это все супер! На ту разницу, за которую ты купил квартиру в Анталии и за сколько ты её сейчас можешь продать-я лет 10 в Анталии могу равликов есть и плавать на корабликах! )))
Долярчик написав:Хлопаки! ...та вас тут почитати, то завтра до нас турки просто хлинуть з того "турецького занепаду"! Інша річ, Україна! - Цвіте і пахне......... корупція!- дороги - шик і блєск! - маршрутки(крім тих нових, типу 1а чи 46) - чистесенькі, зовсім неіржаві! -продовжувати ще?
...ах так, зовсім забув, що треба тут писати побільше хорошого.... - ну, то за останні роки помітив реальних ТРИ покращення, це: 1) трамвай на Сихів(хоч нерозумію, чому його не сполучити з ЖД вокзалом і ще пустити по Замарстинівській?), 2) встановлення/облаштування громадських зупинок, 3) укладання бруківкою багатьох тротуарів/дворів ...ніби,все!
Я же говорил, что ты Троль! То,что ты сейчас написал называется манипулирование сознанием! Почему? Во-первых-турки и так тут всё время проводят-дешёвый секс туризм! Во-вторых-то о чем пишет Акурт,никак к нам не применимо, у нас лучше,приезжай в Харьков -прозреешь! В третьих-все отрицательные стороны жизни в Турции, а их очень и очень много, не описываются в тексте! Была бы это хорошая страна, там бы уже все жили! А так, кто на купил ся там жилья для себя, как и в Болгарии хотят продать, а некому! Так,что лучше тебя Долярчик назвать тролем, потому что я ни когда не поверю,что ты всего этого не знал!