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ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 88899091>
Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 20:43

sinus'y - за самую большую активность на этой ветке и за то, что распознал - от голода и безденежья - троля по имени "Долярчик", за отсутствие секса в Харькове - приз - в студию!
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Востаннє редагувалось akurt в П'ят 11 тра, 2018 20:51, всього редагувалось 1 раз.
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 20:50

  slavek написав:Разве строительство бывает не с нуля?


  akurt написав:Строительство бывает не "с нуля".Пример 1: с весны 2014 года приятель продает участок в 6 соток с готовым фундаментов районе Фороса. Фундаменту лет 20. Сделан на случай Атомной войны. 6 соток. Просит 29 000 долларов, цену не опускает.


Там фундамент или бомбоубежище?
И что в этом такого замечательного кроме того, что любое строительство в таких условиях начинается с обследования состояния такого фундамента на предмет коррозии арматуры при отсутствии гидроизоляции такого фундамента( она в Крыму за пару лет ржавеет до каверн и раковин на открытом воздухе возле моря).
Да и нагрузки от будущего дома могут распределяться вовсе не так как те под которые был сделан этот фундамент если после обследования выяснилось, что он в удовлетворительном состоянии



  akurt написав:Пример 2: Другой приятель купил для зятя под "хатынку" за 50 000 долларов участок в 10 соток вблизи Окружной дороги Львова - там фундамент из ФБС и были стены (коробка) из красного кирпича.
Все это разобрали по кирпичикам, блоки ФБС вытащили, вырыли своем другой фундамент, все ФБС использовали, к кирпичу докупили такого же красного кирпича еще 20 000 штук. На сегодня зять заселился в новый 3-х этажный построенный тестем дом общей стоимостью не менее 200 000 долларов США.


Вы только что подтвердили мои утверждения о том, что наличие строений на участке удорожает строительство. Или по вашему демонтаж дешевле привоза новых материалов?
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 20:51

  akurt написав:sinus'y - за самую большую активность на этой ветке - приз - в студию!
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Тема о недвижимости или о равликах?
Если о недвижимости, то за ту цену,что ты купил и за какую на сегодня сможешь продать я эти призы могу есть ежедневно до конца своей жизни))))
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 20:53

По Примеру 1: там такое бомбоубежище что его даже не взорвешь, потому и не с нуля начнется - если начнется строительство.
По Примеру 2: там настолько тщательно разобрали коробку из красного кирпича, весь кирпич сложили в стопки, он весь пошел в новое строительство, и настолько тщательно вытащили все ФБС, и они все тоже пошли заново, что затраты на эти работы окупились вполне.
Насколько я помню: вытащили 10 000 красного кирпича и докупили еще 20 000 красного кирпича.
Вселились перед Новым годом.
Весь дом построили за год. 18 видов кафеля применено.
Паркет дубовый из цеха в городе Стрый - я посоветовал (горжусь).
Весь второй этаж - дубовый паркет.
"Зять любе взять!"
Все еще отдыхают в Карпатах, но трудятся денно и нощно: только у них на сайте можно купить самые настоящие швейцарские часы последней модели со скидкой в 70 (!!!) процентов.
Вы знаете, столько лохов вокруг, что покупают!
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 11 тра, 2018 20:59, всього редагувалось 1 раз.
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 20:57

  akurt написав:Сверху того, что на первых фото, отлили вот такую плиту - все армированное...
Зображення
А вот это готов этаж "-1".
То, что у нас "первый" везде называется этаж "0".
Так вот это именно "-1". Как правило, в этаже "-1" - комнаты общего использования, например, тренажерный зал для жильцов. Например, в моем доме - там 2 душевых блока и миникухня даже есть.
Вот на этом фото второго здания комплекса видно, что весь этаж "-1" покоится на огромной плите на самом дне котлована.
Плита эта - двухъярусная - то есть сперва отлили плиту большего размера по площади и меньшей толщины, потом сверху отлили параллелепипед большей толщины и меньший по площади, а потом уже сверху поставили опалубку этажа "-1".
Зображення


Вы, видимо, что-то путаете.Нет никакого смысла лить 2-слойные плиты под 4-5-тиэтажные дома.
Там явно подвал который справедливо называется -1 этаж, а далее плита перекрытия на нем ( судя по армированию из перекрестных балок).
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 20:59

  akurt написав:По Примеру 1: там такое бомбоубежище что его даже не взорвешь, потому и не с нуля начнется - если начнется строительство.


И зачем оно нужно на 6 сотках?

  akurt написав:По Примеру 2: там настолько тщательно разобрали коробку из красного кирпича, весь кирпич сложили в стопки, он весь пошел в новое строительство, и настолько тщательно вытащили все ФБС, и они все тоже пошли заново, что затраты на эти работы окупились вполне.
Насколько я помню: вытащили 10 000 красного кирпича и докупили еще 20 000 красного кирпича.


Так это же все небесплатно, поэтому и называется удорожание
Востаннє редагувалось slavek в П'ят 11 тра, 2018 20:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 20:59

Вы может и путаете по поводу двухслойного фундамента, а я хожу мимо каждый день по три раза вдень.
Выгуливаю собаку.

По примеру 1. Ну вот захотелось парню отлить в бетоне бомбоубежище, так что же с ним сделать?
Продает - не шучу на ОЛХ с 2014 года и цену не меняет.

По примеру 2. Они - владельцы - подсчитали - что всего - так дешево - купили недострой с участком земли - за 50 000 долларов (себе - за 65 000 долларов почти горизонтальный), что все по деньгам чики-чики.
Зять смету на 200 000 долларов одобрил, так как его бабла там было 0.
Разборкой (организация) тесть занимался - для зятя это тоже бесплатно.
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 11 тра, 2018 21:03, всього редагувалось 1 раз.
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 21:00

  akurt написав:Вы может и путаете, а я хожу мимо каждый день по три раза вдень.
Выгуливаю собаку.


И зачем лить плиту за 2 раза?
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slavek
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 21:10

  akurt написав:По примеру 1. Ну вот захотелось парню отлить в бетоне бомбоубежище, так что же с ним сделать?
Продает - не шучу на ОЛХ с 2014 года и цену не меняет.

Ну тогда ему нужно дождаться параноика опасающегося ядерного удара по Крыму - других шансов продать такое "счастье" нет

  akurt написав:По примеру 2. Они - владельцы - подсчитали - что всего - так дешево - купили недострой с участком земли - за 50 000 долларов (себе - за 65 000 долларов почти горизонтальный), что все по деньгам чики-чики.
Зять смету на 200 000 долларов одобрил, так как его бабла там было 0.
Разборкой (организация) тесть занимался - для зятя это тоже бесплатно.


Если за труд по разборке не платят это не значит что его нет.Как можно идеально очистить кирпич от раствора для меня загадка.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 21:10

Ну вот вы смешной: я не строитель. не разбираюсь во многих вопросах.
Тот кирпич, что во Львове из недостроя - реально весь вытащили и очистили.

Как не строитель скажу следующее по поводу строительства дома в Турции буквально за углом улицы:
- вырыли котлован. Утрамбовали очень тщательно и удивительно для меня - как так можно - выровняли очень тщательно (там грунт особый - смесь камней и песчаной-глиняной смеси, все крупные валуны вытащили).
Выровняли реально идеально. Стоял и удивлялся.
- потом на всю поверхность уложили арматурные короба невысокие - сантиметров 20-30-40 высотой. Зрительно я не определил.
- залили бетоном, получился параллелепипед большой по площади, малый по высоте.
- потом для меня лично началось удивительное - я такого кружева из арматуры высотой в 1 метр или больше - но метр точно - в жизни не видел. Вот это кружево все залили бетоном.
Получился один параллелепипед лежит на другом параллелепипеде.
- потом выставили опалубку и начали лить стены этажа "-1".

Удивляла четкость в доставке бетоновозами бетона - как по часам.
Заметил, что длинномер с пачками кирпича в последние дни приходит всегда вечером - уже темнеет - видимо, везут издалека - а разгружают утром. Кран ставит пачки с керамическими блоками прямо на этажи.
Вроде кладку еще не начали делать.
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
akurt
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