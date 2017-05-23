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Додано: П'ят 11 тра, 2018 20:43
sinus'y - за самую большую активность на этой ветке и за то, что распознал - от голода и безденежья - троля по имени "Долярчик", за отсутствие секса в Харькове - приз - в студию!
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 11 тра, 2018 20:51, всього редагувалось 1 раз.
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
Додано: П'ят 11 тра, 2018 20:50
Там фундамент или бомбоубежище?
И что в этом такого замечательного кроме того, что любое строительство в таких условиях начинается с обследования состояния такого фундамента на предмет коррозии арматуры при отсутствии гидроизоляции такого фундамента( она в Крыму за пару лет ржавеет до каверн и раковин на открытом воздухе возле моря).
Да и нагрузки от будущего дома могут распределяться вовсе не так как те под которые был сделан этот фундамент если после обследования выяснилось, что он в удовлетворительном состоянии
Вы только что подтвердили мои утверждения о том, что наличие строений на участке удорожает строительство. Или по вашему демонтаж дешевле привоза новых материалов?
back in USSR
Додано: П'ят 11 тра, 2018 20:51
Додано: П'ят 11 тра, 2018 20:53
По Примеру 1: там такое бомбоубежище что его даже не взорвешь, потому и не с нуля начнется - если начнется строительство.
По Примеру 2: там настолько тщательно разобрали коробку из красного кирпича, весь кирпич сложили в стопки, он весь пошел в новое строительство, и настолько тщательно вытащили все ФБС, и они все тоже пошли заново, что затраты на эти работы окупились вполне.
Насколько я помню: вытащили 10 000 красного кирпича и докупили еще 20 000 красного кирпича.
Вселились перед Новым годом.
Весь дом построили за год. 18 видов кафеля применено.
Паркет дубовый из цеха в городе Стрый - я посоветовал (горжусь).
Весь второй этаж - дубовый паркет.
"Зять любе взять!"
Все еще отдыхают в Карпатах, но трудятся денно и нощно: только у них на сайте можно купить самые настоящие швейцарские часы последней модели со скидкой в 70 (!!!) процентов.
Вы знаете, столько лохов вокруг, что покупают!
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 11 тра, 2018 20:59, всього редагувалось 1 раз.
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
Додано: П'ят 11 тра, 2018 20:57
Вы, видимо, что-то путаете.Нет никакого смысла лить 2-слойные плиты под 4-5-тиэтажные дома.
Там явно подвал который справедливо называется -1 этаж, а далее плита перекрытия на нем ( судя по армированию из перекрестных балок).
back in USSR
Додано: П'ят 11 тра, 2018 20:59
И зачем оно нужно на 6 сотках?
Так это же все небесплатно, поэтому и называется удорожание
Востаннє редагувалось slavek в П'ят 11 тра, 2018 20:59, всього редагувалось 1 раз.
back in USSR
Додано: П'ят 11 тра, 2018 20:59
Вы может и путаете по поводу двухслойного фундамента, а я хожу мимо каждый день по три раза вдень.
Выгуливаю собаку.
По примеру 1. Ну вот захотелось парню отлить в бетоне бомбоубежище, так что же с ним сделать?
Продает - не шучу на ОЛХ с 2014 года и цену не меняет.
По примеру 2. Они - владельцы - подсчитали - что всего - так дешево - купили недострой с участком земли - за 50 000 долларов (себе - за 65 000 долларов почти горизонтальный), что все по деньгам чики-чики.
Зять смету на 200 000 долларов одобрил, так как его бабла там было 0.
Разборкой (организация) тесть занимался - для зятя это тоже бесплатно.
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 11 тра, 2018 21:03, всього редагувалось 1 раз.
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
Додано: П'ят 11 тра, 2018 21:00
И зачем лить плиту за 2 раза?
back in USSR
Додано: П'ят 11 тра, 2018 21:10
Ну тогда ему нужно дождаться параноика опасающегося ядерного удара по Крыму - других шансов продать такое "счастье" нет
Если за труд по разборке не платят это не значит что его нет.Как можно идеально очистить кирпич от раствора для меня загадка.
back in USSR
Додано: П'ят 11 тра, 2018 21:10
Ну вот вы смешной: я не строитель. не разбираюсь во многих вопросах.
Тот кирпич, что во Львове из недостроя - реально весь вытащили и очистили.
Как не строитель скажу следующее по поводу строительства дома в Турции буквально за углом улицы:
- вырыли котлован. Утрамбовали очень тщательно и удивительно для меня - как так можно - выровняли очень тщательно (там грунт особый - смесь камней и песчаной-глиняной смеси, все крупные валуны вытащили).
Выровняли реально идеально. Стоял и удивлялся.
- потом на всю поверхность уложили арматурные короба невысокие - сантиметров 20-30-40 высотой. Зрительно я не определил.
- залили бетоном, получился параллелепипед большой по площади, малый по высоте.
- потом для меня лично началось удивительное - я такого кружева из арматуры высотой в 1 метр или больше - но метр точно - в жизни не видел. Вот это кружево все залили бетоном.
Получился один параллелепипед лежит на другом параллелепипеде.
- потом выставили опалубку и начали лить стены этажа "-1".
Удивляла четкость в доставке бетоновозами бетона - как по часам.
Заметил, что длинномер с пачками кирпича в последние дни приходит всегда вечером - уже темнеет - видимо, везут издалека - а разгружают утром. Кран ставит пачки с керамическими блоками прямо на этажи.
Вроде кладку еще не начали делать.
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
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