Додано: П'ят 11 тра, 2018 20:53

По Примеру 1: там такое бомбоубежище что его даже не взорвешь, потому и не с нуля начнется - если начнется строительство.

По Примеру 2: там настолько тщательно разобрали коробку из красного кирпича, весь кирпич сложили в стопки, он весь пошел в новое строительство, и настолько тщательно вытащили все ФБС, и они все тоже пошли заново, что затраты на эти работы окупились вполне.

Насколько я помню: вытащили 10 000 красного кирпича и докупили еще 20 000 красного кирпича.

Вселились перед Новым годом.

Весь дом построили за год. 18 видов кафеля применено.

Паркет дубовый из цеха в городе Стрый - я посоветовал (горжусь).

Весь второй этаж - дубовый паркет.

"Зять любе взять!"

Все еще отдыхают в Карпатах, но трудятся денно и нощно: только у них на сайте можно купить самые настоящие швейцарские часы последней модели со скидкой в 70 (!!!) процентов.

Вы знаете, столько лохов вокруг, что покупают!

Востаннє редагувалось akurt в П'ят 11 тра, 2018 20:59, всього редагувалось 1 раз.

У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"