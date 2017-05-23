Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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akurt написав:Ну вот вы смешной: я не строитель. не разбираюсь о многих вопросах. Как не строитель скажу следующее: - вырыли котлован. Утрамбовали очень тщательно и удивительно для меня - как так можно - выровняли очень тщательно (там грунт особый - смесь камней и песчаной-глиняной смеси). Выровняли реально идеально. Стоял и удивлялся. - потом на всю поверхность уложили арматурные короба невысокие - сантиметров 30-40 высотой. - залили бетоном, получился параллелепипед большой по площади, малый по высоте. - потом для меня лично началось удивительное - я такого кружева из арматуры высотой в 1 метр или больше - но метр точно - в жизни не видел. Вот это кружево все залили бетоном. Получился один параллелепипед лежит на другом параллелепипеде. - потом выставили опалубку и начали лить стены этажа "-1".
Что-то странное, не соответствующее картинкам. Если ваши "короба", т.е. заранее связанные или сваренные армокаркасы уложили в подготовку, то это перебор. Основная фундаментная плита которую вы называете 2-й параллелепипед там явно не 1 м, а максимум 0,5 м судя по поддерживающим каркасам под верхнюю сетку которые я видел.
akurt написав:Удивляла четкость в доставке бетоновозами бетона - как по часам. Заметил, что длинномер с пачками кирпича в последние дни приходит всегда вечером - уже темнеет - видимо, везут издалека - а разгружают утром. Кран ставит пачки с керамическими блоками прямо на этажи. Вроде кладку еще не начали делать.
Здесь ничего особенного. В Киеве бетон тоже возят по часам при непрерывном бетонировании выбирая время после часа пик.
Про первый и второй параллелепипеды я описал все точно. Реально дом находится на очень прочной подушке, состоящей из двух монолитов- параллелепипедов. Один больший по площади, но малый в высоту. Второй высотой не меньше чем в метр и - весь - напоминал сперва кружево из арматуры (я такого никогда не видел), это кружево безжалостно залили бетоном. Сварки никакой не видел - углы перевязывались арматурной проволокой. Гнули квадраты на месте на каком-то хитром станке. Удивила арматура - не ржавая, как я привык, а вся как будто с час назад из прокатного цеха. Короче, я не строитель. не ловите меня на слове. Пишу то, что видел. Но мы по первому этажу долго ходили с моим гостем с Украины - я писал - у него сотни учеников - архитекторы и дизайнеры - он не нашел недостатков. Единственное замечание было, что полистирол для утепления фундамента (он его пробовал руками) не самый лучший по качеству. Других замечаний не было.
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 11 тра, 2018 21:41, всього редагувалось 1 раз.
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
цікаво, то закон про ЗАБОРОНУ гральних автоматів відмінено, чи як? (сьогодні у "кублі-притоні", яких є БЕЗЛІЧ по Львову - день відкритих дверей!) ...цікаво, якщо відправити ті фото на сайт гарячої лінії мерії міста, то приїдуть і закриють цей заклад? - чи, швидше, закриють мене?! ...жінка каже, що швидше, приїдуть і закриють МЕНЕ!