Додано: П'ят 11 тра, 2018 21:40

Про первый и второй параллелепипеды я описал все точно.

Реально дом находится на очень прочной подушке, состоящей из двух монолитов- параллелепипедов.

Один больший по площади, но малый в высоту.

Второй высотой не меньше чем в метр и - весь - напоминал сперва кружево из арматуры (я такого никогда не видел), это кружево безжалостно залили бетоном.

Сварки никакой не видел - углы перевязывались арматурной проволокой.

Гнули квадраты на месте на каком-то хитром станке.

Удивила арматура - не ржавая, как я привык, а вся как будто с час назад из прокатного цеха.

Короче, я не строитель. не ловите меня на слове. Пишу то, что видел.

Но мы по первому этажу долго ходили с моим гостем с Украины - я писал - у него сотни учеников - архитекторы и дизайнеры - он не нашел недостатков.

Единственное замечание было, что полистирол для утепления фундамента (он его пробовал руками) не самый лучший по качеству. Других замечаний не было.

Востаннє редагувалось akurt в П'ят 11 тра, 2018 21:41, всього редагувалось 1 раз.

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