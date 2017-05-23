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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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  #<1 ... 88899091
Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 21:18

  akurt написав:Ну вот вы смешной: я не строитель. не разбираюсь о многих вопросах.
Как не строитель скажу следующее:
- вырыли котлован. Утрамбовали очень тщательно и удивительно для меня - как так можно - выровняли очень тщательно (там грунт особый - смесь камней и песчаной-глиняной смеси).
Выровняли реально идеально. Стоял и удивлялся.
- потом на всю поверхность уложили арматурные короба невысокие - сантиметров 30-40 высотой. - залили бетоном, получился параллелепипед большой по площади, малый по высоте.
- потом для меня лично началось удивительное - я такого кружева из арматуры высотой в 1 метр или больше - но метр точно - в жизни не видел. Вот это кружево все залили бетоном.
Получился один параллелепипед лежит на другом параллелепипеде.
- потом выставили опалубку и начали лить стены этажа "-1".


Что-то странное, не соответствующее картинкам. Если ваши "короба", т.е. заранее связанные или сваренные армокаркасы уложили в подготовку, то это перебор.
Основная фундаментная плита которую вы называете 2-й параллелепипед там явно не 1 м, а максимум 0,5 м судя по поддерживающим каркасам под верхнюю сетку которые я видел.

  akurt написав:Удивляла четкость в доставке бетоновозами бетона - как по часам.
Заметил, что длинномер с пачками кирпича в последние дни приходит всегда вечером - уже темнеет - видимо, везут издалека - а разгружают утром. Кран ставит пачки с керамическими блоками прямо на этажи.
Вроде кладку еще не начали делать.


Здесь ничего особенного. В Киеве бетон тоже возят по часам при непрерывном бетонировании выбирая время после часа пик.
back in USSR
slavek
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 21:40

Про первый и второй параллелепипеды я описал все точно.
Реально дом находится на очень прочной подушке, состоящей из двух монолитов- параллелепипедов.
Один больший по площади, но малый в высоту.
Второй высотой не меньше чем в метр и - весь - напоминал сперва кружево из арматуры (я такого никогда не видел), это кружево безжалостно залили бетоном.
Сварки никакой не видел - углы перевязывались арматурной проволокой.
Гнули квадраты на месте на каком-то хитром станке.
Удивила арматура - не ржавая, как я привык, а вся как будто с час назад из прокатного цеха.
Короче, я не строитель. не ловите меня на слове. Пишу то, что видел.
Но мы по первому этажу долго ходили с моим гостем с Украины - я писал - у него сотни учеников - архитекторы и дизайнеры - он не нашел недостатков.
Единственное замечание было, что полистирол для утепления фундамента (он его пробовал руками) не самый лучший по качеству. Других замечаний не было.
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 11 тра, 2018 21:41, всього редагувалось 1 раз.
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 22:13

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

о, ми тут з дружиною за акул згадали...

... як там з акулами? - чи там їх небуває?

=======
Чи є акули в Туреччині?
Зрозуміло, перше питання, що виникає у багатьох відпочиваючих, які приїхали скупатися в турецьких морях, - "чи є тут акули і наскільки вони небезпечні для людини?"

Відповідь не однозначна, оскільки акул, особливо уздовж середземноморського узбережжя, тут вистачає.
чи є акули в Туреччині Якщо врахувати, що Середземне море прихистив у своїх водах більше 40 видових представників цих хижачок, в тому числі і таких лютих видів, як велика біла , тигрова , тупорила , мако , лонгіманус , блакитна , гігантська молотоголових і деяких інших, то з упевненістю сказати, що ці води безпечні для відпочивальників не можна. До недавнього часу абсолютно безпечними вважалися і води Японського моря в російському Примор'ї, але 2011-й рік спростував цю безтурботну репутацію.
Тому в турецьких прибережних водах Егейського і Середземного морів можна очікувати появу досить великих і небезпечних акул, відомих своєю агресивністю.
Однак, до теперішнього часу турецьке узбережжя вважається акулобезопасним, оскільки інцидентів з цими хижачка не з'являлися.

У 2008 році преса підняла відому галас навколо появи в районі Мармаріса полчищ піщаних акул, які нібито заполонили води розташованих тут пляжів. Проте, ця інформація явно пахне НЕ просмажене "качкою" - стравою, яке люблять готувати журналісти та інші "акули інформаційного пера".
Піщані акули в Середземному і Егейському морі мешкають, але тут вони не виявляють агресивний характер, подібно своїм родичок з Південної Африки і Австралії. Це досить великі акули, що досягають в довжину 3,5 метра (і навіть більше), проте, людина не входить в їх раціон, як об'єкт харчування. Піщані акули Середземного моря задовольняються іншою здобиччю - рибою, ракоподібними, молюсками і іншої водної живності.
Описана вище галас в ЗМІ виникла не на порожньому місці - в районі Мармаріса організований акулячий розплідник (другий за величиною в світі), в якому вирощують піщаних акул. Потрапити на волю ці хижачки не можуть - їх тримають за надійними сітчастими загородженнями. Проте, всюдисущим журналістам вдалося проникнути сюди і зробити ряд знімків (і навіть відео), які зробили чергове "чорно-жовте" справу, підмочивши репутацію турецьких курортів і нагородивши нешкідливих хижачок клеймом нишпорять уздовж узбережжя чудовиськ.

Отже, статистика стверджує, що весь регіон Середземного моря не відноситься до надзвичайно акулонебезпечних місцях, оскільки інциденти з морськими хижачка тут реєструються вкрай рідко. Тим не менш, вони мають місце. Так, в 1992 році від зубів великого кархародона загинув один з відомих італійських режисерів.
напад акул на людей в Туреччині Якщо привести офіційну статистику, то в Середземному морі від зубів акул гине одна людина за п'ять років - багато це чи мало, вирішуйте самі. Однак, слід зазначити, що мова тут йде про всій акваторії Середземного моря, а не про турецькому узбережжі, яке становить лише малу його частку. Так чи інакше, акули в Середземному морі помітно "доброжелательнее", ніж в сусідньому Червоному морі, про що свідчить статистика нападів.
Мармурове море ще менш небезпечно з точки зору акул - сюди агресивні види хижачок заглядають вкрай рідко, і про випадки їх сутичок з людьми нічого не відомо.
Чорне море найменш акулопасно серед морів, що омивають Туреччину, оскільки тут мешкають лише нешкідливі катран і звичайна котяча акула .

Підводячи підсумок статті про небезпеку курортів Туреччини, можна лише повторити, що в цих місцях про напади акул на людей (принаймні - зареєстрованих офіційно) до останнього часу не згадувалося ніде. Будемо сподіватися, що ці хижачки і надалі будуть чемні з численними відпочиваючими і туристами, які відвідують Туреччину.
http://scharks.ru/strany/turcia/index.shtm
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 22:44

Акули є.
Однозначно.
Позбавитися можна тільки одним шляхом: ходити на море до акул без жінки.
Тіки так!
Акули таке витворяють - страшне!
Зображення
Але не кусаються... Хоча трошки є. Брехати не буду: і спину дряпають... не сильно...
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
akurt
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