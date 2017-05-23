Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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akurt написав:Ну вот вы смешной: я не строитель. не разбираюсь о многих вопросах. Как не строитель скажу следующее: - вырыли котлован. Утрамбовали очень тщательно и удивительно для меня - как так можно - выровняли очень тщательно (там грунт особый - смесь камней и песчаной-глиняной смеси). Выровняли реально идеально. Стоял и удивлялся. - потом на всю поверхность уложили арматурные короба невысокие - сантиметров 30-40 высотой. - залили бетоном, получился параллелепипед большой по площади, малый по высоте. - потом для меня лично началось удивительное - я такого кружева из арматуры высотой в 1 метр или больше - но метр точно - в жизни не видел. Вот это кружево все залили бетоном. Получился один параллелепипед лежит на другом параллелепипеде. - потом выставили опалубку и начали лить стены этажа "-1".
Что-то странное, не соответствующее картинкам. Если ваши "короба", т.е. заранее связанные или сваренные армокаркасы уложили в подготовку, то это перебор. Основная фундаментная плита которую вы называете 2-й параллелепипед там явно не 1 м, а максимум 0,5 м судя по поддерживающим каркасам под верхнюю сетку которые я видел.
akurt написав:Удивляла четкость в доставке бетоновозами бетона - как по часам. Заметил, что длинномер с пачками кирпича в последние дни приходит всегда вечером - уже темнеет - видимо, везут издалека - а разгружают утром. Кран ставит пачки с керамическими блоками прямо на этажи. Вроде кладку еще не начали делать.
Здесь ничего особенного. В Киеве бетон тоже возят по часам при непрерывном бетонировании выбирая время после часа пик.
Про первый и второй параллелепипеды я описал все точно. Реально дом находится на очень прочной подушке, состоящей из двух монолитов- параллелепипедов. Один больший по площади, но малый в высоту. Второй высотой не меньше чем в метр и - весь - напоминал сперва кружево из арматуры (я такого никогда не видел), это кружево безжалостно залили бетоном. Сварки никакой не видел - углы перевязывались арматурной проволокой. Гнули квадраты на месте на каком-то хитром станке. Удивила арматура - не ржавая, как я привык, а вся как будто с час назад из прокатного цеха. Короче, я не строитель. не ловите меня на слове. Пишу то, что видел. Но мы по первому этажу долго ходили с моим гостем с Украины - я писал - у него сотни учеников - архитекторы и дизайнеры - он не нашел недостатков. Единственное замечание было, что полистирол для утепления фундамента (он его пробовал руками) не самый лучший по качеству. Других замечаний не было.
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 11 тра, 2018 21:41, всього редагувалось 1 раз.
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
======= Чи є акули в Туреччині? Зрозуміло, перше питання, що виникає у багатьох відпочиваючих, які приїхали скупатися в турецьких морях, - "чи є тут акули і наскільки вони небезпечні для людини?"
Відповідь не однозначна, оскільки акул, особливо уздовж середземноморського узбережжя, тут вистачає. чи є акули в Туреччині Якщо врахувати, що Середземне море прихистив у своїх водах більше 40 видових представників цих хижачок, в тому числі і таких лютих видів, як велика біла , тигрова , тупорила , мако , лонгіманус , блакитна , гігантська молотоголових і деяких інших, то з упевненістю сказати, що ці води безпечні для відпочивальників не можна. До недавнього часу абсолютно безпечними вважалися і води Японського моря в російському Примор'ї, але 2011-й рік спростував цю безтурботну репутацію. Тому в турецьких прибережних водах Егейського і Середземного морів можна очікувати появу досить великих і небезпечних акул, відомих своєю агресивністю. Однак, до теперішнього часу турецьке узбережжя вважається акулобезопасним, оскільки інцидентів з цими хижачка не з'являлися.
У 2008 році преса підняла відому галас навколо появи в районі Мармаріса полчищ піщаних акул, які нібито заполонили води розташованих тут пляжів. Проте, ця інформація явно пахне НЕ просмажене "качкою" - стравою, яке люблять готувати журналісти та інші "акули інформаційного пера". Піщані акули в Середземному і Егейському морі мешкають, але тут вони не виявляють агресивний характер, подібно своїм родичок з Південної Африки і Австралії. Це досить великі акули, що досягають в довжину 3,5 метра (і навіть більше), проте, людина не входить в їх раціон, як об'єкт харчування. Піщані акули Середземного моря задовольняються іншою здобиччю - рибою, ракоподібними, молюсками і іншої водної живності. Описана вище галас в ЗМІ виникла не на порожньому місці - в районі Мармаріса організований акулячий розплідник (другий за величиною в світі), в якому вирощують піщаних акул. Потрапити на волю ці хижачки не можуть - їх тримають за надійними сітчастими загородженнями. Проте, всюдисущим журналістам вдалося проникнути сюди і зробити ряд знімків (і навіть відео), які зробили чергове "чорно-жовте" справу, підмочивши репутацію турецьких курортів і нагородивши нешкідливих хижачок клеймом нишпорять уздовж узбережжя чудовиськ.
Отже, статистика стверджує, що весь регіон Середземного моря не відноситься до надзвичайно акулонебезпечних місцях, оскільки інциденти з морськими хижачка тут реєструються вкрай рідко. Тим не менш, вони мають місце. Так, в 1992 році від зубів великого кархародона загинув один з відомих італійських режисерів. напад акул на людей в Туреччині Якщо привести офіційну статистику, то в Середземному морі від зубів акул гине одна людина за п'ять років - багато це чи мало, вирішуйте самі. Однак, слід зазначити, що мова тут йде про всій акваторії Середземного моря, а не про турецькому узбережжі, яке становить лише малу його частку. Так чи інакше, акули в Середземному морі помітно "доброжелательнее", ніж в сусідньому Червоному морі, про що свідчить статистика нападів. Мармурове море ще менш небезпечно з точки зору акул - сюди агресивні види хижачок заглядають вкрай рідко, і про випадки їх сутичок з людьми нічого не відомо. Чорне море найменш акулопасно серед морів, що омивають Туреччину, оскільки тут мешкають лише нешкідливі катран і звичайна котяча акула .
Підводячи підсумок статті про небезпеку курортів Туреччини, можна лише повторити, що в цих місцях про напади акул на людей (принаймні - зареєстрованих офіційно) до останнього часу не згадувалося ніде. Будемо сподіватися, що ці хижачки і надалі будуть чемні з численними відпочиваючими і туристами, які відвідують Туреччину. http://scharks.ru/strany/turcia/index.shtm
Акули є. Однозначно. Позбавитися можна тільки одним шляхом: ходити на море до акул без жінки. Тіки так! Акули таке витворяють - страшне! Але не кусаються... Хоча трошки є. Брехати не буду: і спину дряпають... не сильно...
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
Я в шоке: они - строители комплекса из двух домов - начали ставить опалубку под плавательный басейн! Вона оно как! А вот что будет: Вот фундамент второго дома - выстаивается еще... Как Вам толщина перекрытий?
У первого дома еще идут строительные работы наверху. Кладку керамических блоков стен еще не начали... Погода - отличная!
Востаннє редагувалось akurt в Суб 12 тра, 2018 08:27, всього редагувалось 1 раз.
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
akurt написав:Акули є. Однозначно. Позбавитися можна тільки одним шляхом: ходити на море до акул без жінки. Тіки так! Акули таке витворяють - страшне! Але не кусаються... Хоча трошки є. Брехати не буду: і спину дряпають... не сильно...
ооооо, Я б з такою "акулою" поплавав би ...... навіть, дав би їй трошки себе покусяти
Царапаються... то ж акули... але - слухняні... Хочеш - так, а хочеш - позу міняє... Акули - вони вертляві... Що інтересно: тут на пляжі чоловіки, хлопці, легіні, тобто особи чоловічої статі, не ходять як у нас - у плавках - одягають захисний одяг від акул - тільки плавальні шорти. Ось такі: Це я фото зробив в "МЕТРО". Там є для захисту чоловічої гідності сітчасті плавки в середині. Такі коштують 20 лір або 120 гривень. В супермаркеті одягу Waikiki є трохе кращі за матеріалом - коштують 40 лір - то 240 гривень. Такого, щоби плавки чоловічі коштували по 500-1000 гривень, як у нас - немає. Жіночий купальник коштує приблизно від 40 лір - від 240 гривень. В супермаркеті Waikiki з"явилася нова серія - спортивний одяг (раніше не було) - все з нових і новітніх матеріалів всіляких синтетичних, такі що не бояться УФ-випромінювання, дихають і таке інше. Такі речі трохи дорожче коштують - початок цін від 50 лір або 300 гривень. Я навіть дещо вже купив на подарунки в США.
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"