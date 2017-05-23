Додано: П'ят 11 тра, 2018 22:13

о, ми тут з дружиною за акул згадали...... як там з акулами? - чи там їх небуває?=======Чи є акули в Туреччині?Зрозуміло, перше питання, що виникає у багатьох відпочиваючих, які приїхали скупатися в турецьких морях, - "чи є тут акули і наскільки вони небезпечні для людини?"Відповідь не однозначна, оскільки акул, особливо уздовж середземноморського узбережжя, тут вистачає.чи є акули в Туреччині Якщо врахувати, що Середземне море прихистив у своїх водах більше 40 видових представників цих хижачок, в тому числі і таких лютих видів, як велика біла , тигрова , тупорила , мако , лонгіманус , блакитна , гігантська молотоголових і деяких інших, то з упевненістю сказати, що ці води безпечні для відпочивальників не можна. До недавнього часу абсолютно безпечними вважалися і води Японського моря в російському Примор'ї, але 2011-й рік спростував цю безтурботну репутацію.Тому в турецьких прибережних водах Егейського і Середземного морів можна очікувати появу досить великих і небезпечних акул, відомих своєю агресивністю.Однак, до теперішнього часу турецьке узбережжя вважається акулобезопасним, оскільки інцидентів з цими хижачка не з'являлися.У 2008 році преса підняла відому галас навколо появи в районі Мармаріса полчищ піщаних акул, які нібито заполонили води розташованих тут пляжів. Проте, ця інформація явно пахне НЕ просмажене "качкою" - стравою, яке люблять готувати журналісти та інші "акули інформаційного пера".Піщані акули в Середземному і Егейському морі мешкають, але тут вони не виявляють агресивний характер, подібно своїм родичок з Південної Африки і Австралії. Це досить великі акули, що досягають в довжину 3,5 метра (і навіть більше), проте, людина не входить в їх раціон, як об'єкт харчування. Піщані акули Середземного моря задовольняються іншою здобиччю - рибою, ракоподібними, молюсками і іншої водної живності.Описана вище галас в ЗМІ виникла не на порожньому місці - в районі Мармаріса організований акулячий розплідник (другий за величиною в світі), в якому вирощують піщаних акул. Потрапити на волю ці хижачки не можуть - їх тримають за надійними сітчастими загородженнями. Проте, всюдисущим журналістам вдалося проникнути сюди і зробити ряд знімків (і навіть відео), які зробили чергове "чорно-жовте" справу, підмочивши репутацію турецьких курортів і нагородивши нешкідливих хижачок клеймом нишпорять уздовж узбережжя чудовиськ.Отже, статистика стверджує, що весь регіон Середземного моря не відноситься до надзвичайно акулонебезпечних місцях, оскільки інциденти з морськими хижачка тут реєструються вкрай рідко. Тим не менш, вони мають місце. Так, в 1992 році від зубів великого кархародона загинув один з відомих італійських режисерів.напад акул на людей в Туреччині Якщо привести офіційну статистику, то в Середземному морі від зубів акул гине одна людина за п'ять років - багато це чи мало, вирішуйте самі. Однак, слід зазначити, що мова тут йде про всій акваторії Середземного моря, а не про турецькому узбережжі, яке становить лише малу його частку. Так чи інакше, акули в Середземному морі помітно "доброжелательнее", ніж в сусідньому Червоному морі, про що свідчить статистика нападів.Мармурове море ще менш небезпечно з точки зору акул - сюди агресивні види хижачок заглядають вкрай рідко, і про випадки їх сутичок з людьми нічого не відомо.Чорне море найменш акулопасно серед морів, що омивають Туреччину, оскільки тут мешкають лише нешкідливі катран і звичайна котяча акула .Підводячи підсумок статті про небезпеку курортів Туреччини, можна лише повторити, що в цих місцях про напади акул на людей (принаймні - зареєстрованих офіційно) до останнього часу не згадувалося ніде. Будемо сподіватися, що ці хижачки і надалі будуть чемні з численними відпочиваючими і туристами, які відвідують Туреччину.