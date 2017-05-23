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ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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  #<1 ... 89909192>
Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 21:18

  akurt написав:Ну вот вы смешной: я не строитель. не разбираюсь о многих вопросах.
Как не строитель скажу следующее:
- вырыли котлован. Утрамбовали очень тщательно и удивительно для меня - как так можно - выровняли очень тщательно (там грунт особый - смесь камней и песчаной-глиняной смеси).
Выровняли реально идеально. Стоял и удивлялся.
- потом на всю поверхность уложили арматурные короба невысокие - сантиметров 30-40 высотой. - залили бетоном, получился параллелепипед большой по площади, малый по высоте.
- потом для меня лично началось удивительное - я такого кружева из арматуры высотой в 1 метр или больше - но метр точно - в жизни не видел. Вот это кружево все залили бетоном.
Получился один параллелепипед лежит на другом параллелепипеде.
- потом выставили опалубку и начали лить стены этажа "-1".


Что-то странное, не соответствующее картинкам. Если ваши "короба", т.е. заранее связанные или сваренные армокаркасы уложили в подготовку, то это перебор.
Основная фундаментная плита которую вы называете 2-й параллелепипед там явно не 1 м, а максимум 0,5 м судя по поддерживающим каркасам под верхнюю сетку которые я видел.

  akurt написав:Удивляла четкость в доставке бетоновозами бетона - как по часам.
Заметил, что длинномер с пачками кирпича в последние дни приходит всегда вечером - уже темнеет - видимо, везут издалека - а разгружают утром. Кран ставит пачки с керамическими блоками прямо на этажи.
Вроде кладку еще не начали делать.


Здесь ничего особенного. В Киеве бетон тоже возят по часам при непрерывном бетонировании выбирая время после часа пик.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 21:40

Про первый и второй параллелепипеды я описал все точно.
Реально дом находится на очень прочной подушке, состоящей из двух монолитов- параллелепипедов.
Один больший по площади, но малый в высоту.
Второй высотой не меньше чем в метр и - весь - напоминал сперва кружево из арматуры (я такого никогда не видел), это кружево безжалостно залили бетоном.
Сварки никакой не видел - углы перевязывались арматурной проволокой.
Гнули квадраты на месте на каком-то хитром станке.
Удивила арматура - не ржавая, как я привык, а вся как будто с час назад из прокатного цеха.
Короче, я не строитель. не ловите меня на слове. Пишу то, что видел.
Но мы по первому этажу долго ходили с моим гостем с Украины - я писал - у него сотни учеников - архитекторы и дизайнеры - он не нашел недостатков.
Единственное замечание было, что полистирол для утепления фундамента (он его пробовал руками) не самый лучший по качеству. Других замечаний не было.
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 11 тра, 2018 21:41, всього редагувалось 1 раз.
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 22:13

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

о, ми тут з дружиною за акул згадали...

... як там з акулами? - чи там їх небуває?

=======
Чи є акули в Туреччині?
Зрозуміло, перше питання, що виникає у багатьох відпочиваючих, які приїхали скупатися в турецьких морях, - "чи є тут акули і наскільки вони небезпечні для людини?"

Відповідь не однозначна, оскільки акул, особливо уздовж середземноморського узбережжя, тут вистачає.
чи є акули в Туреччині Якщо врахувати, що Середземне море прихистив у своїх водах більше 40 видових представників цих хижачок, в тому числі і таких лютих видів, як велика біла , тигрова , тупорила , мако , лонгіманус , блакитна , гігантська молотоголових і деяких інших, то з упевненістю сказати, що ці води безпечні для відпочивальників не можна. До недавнього часу абсолютно безпечними вважалися і води Японського моря в російському Примор'ї, але 2011-й рік спростував цю безтурботну репутацію.
Тому в турецьких прибережних водах Егейського і Середземного морів можна очікувати появу досить великих і небезпечних акул, відомих своєю агресивністю.
Однак, до теперішнього часу турецьке узбережжя вважається акулобезопасним, оскільки інцидентів з цими хижачка не з'являлися.

У 2008 році преса підняла відому галас навколо появи в районі Мармаріса полчищ піщаних акул, які нібито заполонили води розташованих тут пляжів. Проте, ця інформація явно пахне НЕ просмажене "качкою" - стравою, яке люблять готувати журналісти та інші "акули інформаційного пера".
Піщані акули в Середземному і Егейському морі мешкають, але тут вони не виявляють агресивний характер, подібно своїм родичок з Південної Африки і Австралії. Це досить великі акули, що досягають в довжину 3,5 метра (і навіть більше), проте, людина не входить в їх раціон, як об'єкт харчування. Піщані акули Середземного моря задовольняються іншою здобиччю - рибою, ракоподібними, молюсками і іншої водної живності.
Описана вище галас в ЗМІ виникла не на порожньому місці - в районі Мармаріса організований акулячий розплідник (другий за величиною в світі), в якому вирощують піщаних акул. Потрапити на волю ці хижачки не можуть - їх тримають за надійними сітчастими загородженнями. Проте, всюдисущим журналістам вдалося проникнути сюди і зробити ряд знімків (і навіть відео), які зробили чергове "чорно-жовте" справу, підмочивши репутацію турецьких курортів і нагородивши нешкідливих хижачок клеймом нишпорять уздовж узбережжя чудовиськ.

Отже, статистика стверджує, що весь регіон Середземного моря не відноситься до надзвичайно акулонебезпечних місцях, оскільки інциденти з морськими хижачка тут реєструються вкрай рідко. Тим не менш, вони мають місце. Так, в 1992 році від зубів великого кархародона загинув один з відомих італійських режисерів.
напад акул на людей в Туреччині Якщо привести офіційну статистику, то в Середземному морі від зубів акул гине одна людина за п'ять років - багато це чи мало, вирішуйте самі. Однак, слід зазначити, що мова тут йде про всій акваторії Середземного моря, а не про турецькому узбережжі, яке становить лише малу його частку. Так чи інакше, акули в Середземному морі помітно "доброжелательнее", ніж в сусідньому Червоному морі, про що свідчить статистика нападів.
Мармурове море ще менш небезпечно з точки зору акул - сюди агресивні види хижачок заглядають вкрай рідко, і про випадки їх сутичок з людьми нічого не відомо.
Чорне море найменш акулопасно серед морів, що омивають Туреччину, оскільки тут мешкають лише нешкідливі катран і звичайна котяча акула .

Підводячи підсумок статті про небезпеку курортів Туреччини, можна лише повторити, що в цих місцях про напади акул на людей (принаймні - зареєстрованих офіційно) до останнього часу не згадувалося ніде. Будемо сподіватися, що ці хижачки і надалі будуть чемні з численними відпочиваючими і туристами, які відвідують Туреччину.
http://scharks.ru/strany/turcia/index.shtm
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 22:44

Акули є.
Однозначно.
Позбавитися можна тільки одним шляхом: ходити на море до акул без жінки.
Тіки так!
Акули таке витворяють - страшне!
Зображення
Але не кусаються... Хоча трошки є. Брехати не буду: і спину дряпають... не сильно...
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 08:24

Как говорила Верка-Сердючка: "Звезда в шоке!"

Я в шоке: они - строители комплекса из двух домов - начали ставить опалубку под плавательный басейн!
Вона оно как!
Зображення
А вот что будет:
Зображення
Вот фундамент второго дома - выстаивается еще... Как Вам толщина перекрытий?
Зображення

У первого дома еще идут строительные работы наверху. Кладку керамических блоков стен еще не начали...
Зображення
Погода - отличная!
Востаннє редагувалось akurt в Суб 12 тра, 2018 08:27, всього редагувалось 1 раз.
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 08:26

  akurt написав:Акули є.
Однозначно.
Позбавитися можна тільки одним шляхом: ходити на море до акул без жінки.
Тіки так!
Акули таке витворяють - страшне!
Зображення
Але не кусаються... Хоча трошки є. Брехати не буду: і спину дряпають... не сильно...

ооооо, Я б з такою "акулою" поплавав би :D...... навіть, дав би їй трошки себе покусяти :oops: :mrgreen:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 08:41

Царапаються... то ж акули... але - слухняні...
Хочеш - так, а хочеш - позу міняє... Акули - вони вертляві...
Зображення
Що інтересно: тут на пляжі чоловіки, хлопці, легіні, тобто особи чоловічої статі, не ходять як у нас - у плавках - одягають захисний одяг від акул - тільки плавальні шорти.
Ось такі:
Зображення
Це я фото зробив в "МЕТРО". Там є для захисту чоловічої гідності сітчасті плавки в середині.
Такі коштують 20 лір або 120 гривень.
В супермаркеті одягу Waikiki є трохе кращі за матеріалом - коштують 40 лір - то 240 гривень.
Такого, щоби плавки чоловічі коштували по 500-1000 гривень, як у нас - немає.
Жіночий купальник коштує приблизно від 40 лір - від 240 гривень.
В супермаркеті Waikiki з"явилася нова серія - спортивний одяг (раніше не було) - все з нових і новітніх матеріалів всіляких синтетичних, такі що не бояться УФ-випромінювання, дихають і таке інше. Такі речі трохи дорожче коштують - початок цін від 50 лір або 300 гривень.
Я навіть дещо вже купив на подарунки в США.

Щодо акул та мисливців на акул:
- населення Турції - близько 80 000 000 людей (вдвічі більше, ніж в Україні).
- більшість населення - так природа робить - чоловіки.
- є певна проблема із тим, щоби оженитися: багато хлопців не мають наречених.
Ситуацію ускладнює той факт іще, що заміж можна брати ВИКЛЮЧНО ЦНОТЛИВУ НЕ ЗАЙМАНУ дівчину. Виключень не буває.
В бесіді із нашими українками, що вийшли заміж за турка (турку оженитися на дівчині з України - то "вищій пілотаж" - ви ж самі знаєте, що наші дівчата - найкращі в світі) весь час чую, що в компаніїї в гостях були хлопці років з 20-30 - то із 4-х хлопців - 3 не жонаті і не мають дівчини.
Хоч бери та відкривай Бюро знайомств.
Важливо: хлопці тут не п"ють зовсім, не палять цигарки (з 10 - курить цигарки 1, не більше).
Як правило, має автівку та квартиру. Має добру роботу - десь від 3000 лір на місяць.
Доречі, у зв"язку із виборами, що будуть у Туреччині 24 червня - партіі дуже хочуть багато грошей - понизився курс ліри: був такий ось: 1 долар - 3,95 ліри...4,00 ліри, став 4,15-4,20.
Так що Ви думаєте: моєму приятелю не протязі місяця підвищили зарплату із 3 900 лір на місяць до 4 900 лір на місяць. Він і не просив.
Отак гине Туреччина і турки в ній...
І ще смішну річ побачив: вітрина супермаркета. Пляшка Кока-Коли, цінник: 2,05 ліри (пляшка літрова, то 12 гривень десь). Беру бо йду на пляж. На касі пробивається не за 2,05 ліри, а за 1,95 ліри.
Таких випадків зустрічаю багато: на касі ціни пробиваються навіть нижче, ніж на ціннику, і НІКОЛИ ІНАКШЕ.
Дрібничка, але приємно...
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 09:29

  akurt написав:Как говорила Верка-Сердючка: "Звезда в шоке!"

Я в шоке: они - строители комплекса из двух домов - начали ставить опалубку под плавательный басейн!


А чем, собственно, бассейн отличается от плиты кроме лучшей гидроизоляции?

  akurt написав:Вот фундамент второго дома - выстаивается еще... Как Вам толщина перекрытий?


Толщина перекрытий зависит от 2-х величин - расстояния между колоннами (пилонами) и нагрузкой от людей, оборудования и пр. Судя по картинке пролет где-то 6-7м, так что толщина перекрытия в 300мм вполне объяснима.Хотя для сейсмического района это не есть хорошо - увеличиваются поперечные силы на колонны. Проблему можно было решить капителями или ребристыми плитами, а не так тупо. Но эти решения сложнее в исполнении чем плоские плиты.
Вы лучше задайте от меня вопрос своему архитектору-технологу-конструктору - зачем турки льют двухслойные фундаментные плиты?
У меня есть одно предположение, но дождусь ответа.
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slavek
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 10:16

  slavek написав:
  akurt написав:Как говорила Верка-Сердючка: "Звезда в шоке!"

Я в шоке: они - строители комплекса из двух домов - начали ставить опалубку под плавательный басейн!


А чем, собственно, бассейн отличается от плиты кроме лучшей гидроизоляции?


Только тем, что у Вас во дворе и во дворе моего дома во Львове его не строят и в ближайшие 100 лет не построят.
Больше ничем. Хотя еще от плиты отличается: подсветкой, системой фильтрации, трапиками из нержавейки, отделкой кафелем внутри, системой слива воды, шезлонгами у бассейна и навесами, цветами и пальмами вблизи бассейна (как у меня во дворе), отделкой вокруг бассейна природным пиленым камнем. Чтобы было не скользко. А так, конечно, ничем.
Плавательный бассейн моего дома. Фото - октябрь 2017. В этом году еще не наполняли водой.
Зображення
Напомню: в моем доме 5 этажей - 19 квартир. Больше 2-х человек у бассейна ни разу не видел.
Маленьких детей в доме нет: есть подросток лет 16, классный мальчишка, все норовит мою собаку погладить.
Контингент: Украина - 1 (я), Нидерланды - 1 (второй этаж), Карачаево-Черкессия - 1 (имеет три квартиры, одну из которых - двухъярусный дуплекс - продает), турок-месхетинец - 1 (это ветвь турецкого народа, как гагаузы в Украине) - 1. Остальные - турки. Думаю, пару квартир занимают турки, которые живут в Стамбуле - тут появляются очень редко.

А так да: плита да плита.
И строят бассейн параллельно со строительством дома.
И сдадут одновременно.
Стандарт строительства такой. Я тут только во дворе только одного дома не обнаружил плавательный бассейн - так реально удивился.
А я утром сегодня, гуляя с собакой, удивился, что уже начали его делать среди еще стройки...
Напоминаю: начали строительство комплекса из двух 5-ти этажных зданий с горизонтального прямоугольного участка, поросшего бурьяном, - 9 (девятого) марта.
Это 65 дней назад. Кстати, сегодня суббота - работают.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 12 тра, 2018 10:50, всього редагувалось 2 разів.
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 10:40

  slavek написав:А чем, собственно, бассейн отличается от плиты кроме лучшей гидроизоляции?


  akurt написав:Только тем, что у Вас во дворе его не строят прямо сейчас и в ближайшие 100 лет не построят.


Откуда такая убежденность, да еще на такой длительный срок?
Никто не знает, что произойдет и в Турции, и в Украине, и вообще в мире через 1 год, а тут целое столетие от доброты души отмеряли

  slavek написав:Больше ничем. Хотя еще от плиты отличается: подсветкой, системой фильтрации, трапиками из нержавейки, отделкой кафелем внутри, системой слива воды, шезлонгами у бассейна и навесами, цветами и пальмами вблизи бассейна (как у меня во дворе), отделкой вокруг бассейна природным пиленым камнем. Чтобы было не скользко. А так, конечно, ничем.
Плита да плита.
И строят его параллельно со строительством дома.
И сдадут одновременно.
Стандарт строительства такой.
А я утром сегодня, гуляя с собакой, удивился, что уже начали его делать...
Напоминаю: начали строительство комплекса из двух 5-ти этажных зданий с горизонтального прямоугольного участка, поросшего бурьяном.


Так фундаментную плиту( в Киеве она часто служит полом подвала)тоже не в стиле брутализма отделывают, а минимум гидроизоляцию, стяжку и плитку еще кладут.
Сроки строительства для 5-тиэтажки не бог весть какие учитывая, что строится это без прогрева бетона в зимнее время ( что часто приходится делать в Киеве)с прекращением отделочных и фасадных работ зимой

  akurt написав:Попросим пана Долярчика выложить фото строительства бассейна во дворе его дома во Львове.


Почему только во Львове? Расскажите где строят открытые бассейны в таком же как Львов климате в других странах. Например, в Берлине,Париже,Варшаве.
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