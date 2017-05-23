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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 89909192
Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 10:51

Вы же сами безапелляционно заявили, что плавательный бассейн - это обычная ж.б. плита.
Потому моя реакция именно такая, и другой быть не могла.
Насчет 100 лет - признаюсь, преувеличил, погорячился - реально во дворе моего дома во Львове и вашего в Киеве будет бассейн не через 100 лет, а через 99. Что-что, а вот это я знаю точно!

Суп "Анталия": брокколи, курица. Никакой зажарки. Это у нас с женой "Второй ланч".
Зображення
Курица куплена вчера в МЕТРО: 6,5 лиры кг, или 40 гривен кг. Затянула на 2,5 кг. Часть жена поджарила, часть пошла в суп.
С голоду не умрем...

Оплатил через интернет-банкинг Привата платежи по квартире во Львове:
- ОСББ: 74х2,52=186,48 гривен.
- электроэнергия: 0
- водоснабжение: 0
- интернет: 0 (стоит на паузе).
Поговорил по Скайпу со старшим сыном: ждет-не дождется поставки предоплаченой в прошлом году Tesla 3.
Рекомендовал посмотреть ролик:
Востаннє редагувалось akurt в Суб 12 тра, 2018 11:13, всього редагувалось 1 раз.
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 11:11

  akurt написав:Вы же сами безапелляционно заявили, что плавательный бассейн - это обычная ж.б. плита.


А что в бассейне такого необычного?
Он что, из безусадочного бетона делается?
Тем более, что в таком теплом климате как средиземноморское побережье не нужно в составе смеси учитывать циклов 200 на морозостойкость.


  akurt написав:Потому моя реакция именно такая, и другой быть не могла.
Насчет 100 лет - признаюсь, преувеличил, погорячился - реально во дворе моего дома во Львове и вашего в Киеве будет бассейн не через 100 лет, а через 99. Что-что, а вот это я знаю точно!


А зачем открытые бассейны нужны в наших широтах? Их делали в СССР еще с конца 50-х, например бассейн Москва на месте разрушенного Храма Христа Спасителя. Удовольствия от плавания в воде с подогревом и вечным паром зимой я не заметил.
В Киеве в Конча-Заспе видел пару открытых, но в основном там предпочитают делать закрытые.
PS Видимо, земля в Турции намного дешевле чем в Израиле, потому что там в центре страны 5-тиэтажки не строят, а открытые плавательные бассейны видел сверху с самолета только в частном секторе подлетая к Тель-Авиву.
back in USSR
slavek
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 11:21

Та я же и спорить не буду.
Просто есть разница в качестве жизни, которое Вы можете получить за 50 000 долларов в Киеве, Львове или в Анталии.
Больше ничего.

Анонс событий: в понедельник - вторник состоится дружеская встреча "наших" - семей, переехавших жить в наш район из Днепра, Львова и Харькова.
Только что договорились.
Если будет что-то такое, что - не затрагивая личные интересы - можно будет рассказать - расскажу.
Мы все живем здесь:
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Востаннє редагувалось akurt в Суб 12 тра, 2018 11:41, всього редагувалось 1 раз.
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 11:34

  akurt написав:Та я же и спорить не буду.
Просто есть разница в качестве жизни, которое Вы можете получить за 50 000 долларов в Киеве, Львове или в Анталии.
Больше ничего.

Анонс событий: в понедельник - вторник состоится дружеская встреча "наших" - семей, переехавших жить в наш район из Днепра, Львова и Харькова.
Только что договорились.
Если будет что-то такое, что - не затрагивая личные интересы - можно будет рассказать - расскажу.

За 50 тыс. можно купить 2 одинарки в Киеве и сдавать их за 800 у.е.
Прис этом в Анталии оформить внж,как пенсионер и жить счастливо в аренде за 300 баксов.
Смысл покупать то,что вы продать не можете даже в полцены?
Разговор об этом, а не о равликах!
sinus
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 11:47

Анонс событий: в понедельник - вторник состоится дружеская встреча "наших" - семей, переехавших жить в наш район из Днепра, Львова и Харькова.
Только что договорились.
Если будет что-то такое, что - не затрагивая личные интересы - можно будет рассказать - расскажу.
Мы все живем здесь

А "Долярчик" буде присутній ???
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 11:48

Слава Богу, что путем долгих-долгих уговоров наконец-то до вас дошло, что всего за 150 000 долларов Вы можете купить и сделать ремонт:
- одну квартиру в Киеве... (ясно, что не в Позняках)...
- четыре квартиры в Ирпени...
- три квартиры во Львове или в Днепре...
Сдавать - получая примерно 36 000 гривен в месяц ПАССИВНОГО дохода, которые ежемесячно будут падать на карту Привата, и кушать фаршированных улиток в Анталии, дегустируя их вместе с Совиньоном урожая 2016, глядя, как ваша жена и дети плещутся в бассейне.
Кстати: я разогревал в печке СВЧ фаршированных улиток 1 минуту - запах на всю квартиру стоял невероятно приятный!
Круче, чем парфюм за 85 евро!
И Совиньон урожая 2016 имел запах просто потрясный!
Рекомендую!

Слава Богу, у sinus"a явный прогресс в развитии мозговой деятельности.
Начал с брутальных оскорблений, с дрожащих от злобы век, трясущихся рук, нервного тика шеи, а пришел к правильным выводам.
- Отлично, Григорий?
- Годится, Константин!

P.S. Всем, что я перечислил выше по поводу квартир - реально занимаются самые близкие мои знакомые: и Киев (Саня сдает 6 (шесть!) квартир), и в Днепре (Натаха сдает 4 квартиры), и во Львове... Да что греха таить: с аренды одного объекта (не во Львове) и мне каждого первого числа переводят 12-15 тысяч гривен.... Спрашивал на днях: как долго будут еще арендовать, ответили, что очень долго... Это плохо... лучше бы продать... Просто знаю, куда вложить и иметь больше...
Так что:
- Отлично, Григорий?
- Годится, Константин!
Востаннє редагувалось akurt в Суб 12 тра, 2018 12:03, всього редагувалось 1 раз.
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 12:01

  akurt написав:Слава Богу, что путем долгих-долгих уговоров наконец-то до вас дошло, что всего за 150 000 долларов Вы можете купить и сделать ремонт:
- одну квартиру в Киеве... (ясно, что не в Позняках)...
- четыре квартиры в Ирпени...
- три квартиры во Львове...
Сдавать - получая примерно 36 000 гривен в месяц ПАССИВНОГО дохода, которые ежемесячно будут падать на карту Привата, и кушать фаршированных улиток в Анталии, дегустируя их вместе с Совиньоном урожая 2016, глядя, как ваша жена и дети плещутся в бассейне.
Кстати: я разогревал в печке СВЧ фаршированных улиток 1 минуту - запах на всю квартиру стоял невероятно приятный!
Круче, чем парфюм за 85 евро!
И Совиньон урожая 2016 имел запах просто потрясный!
Рекомендую!

Слава Богу, у sinus"a явный прогресс в развитии мозговой деятельности.
Начал с брутальных оскорблений, с дрожащих от злобы век, трясущихся рук, нервного тика шеи, а пришел к правильным выводам.
- Отлично, Григорий?
- Годится, Константин!

Сдача в аренду, даже на долгострок,не совсем является пассивным доходом.
Завтра квартиранты затопили соседей; полетела сантехника;устроили в квартире кутежь-приехала полиция и т.д.
Во-вторых девальвация гривни всегда возможна и падение доходов от аренды не прогнозируемы!
В третьих навес новых новостроев,которые со временем расширяют предложение на рынке аренды,сбивает её в цене.
В четвертых-квартира в Украине не застрахована от участи Донбасса
В пятых-есть риски полнейшего мародерства и разгромления квартиры!
Вывод-не всё так просто на практике, как легко в теории!
Ещё я забыл добавить постоянно растущий налог на недвижимость и коммуналку,которые отбирают потенциально прибыль арендодателей!
sinus
 
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  #<1 ... 89909192
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