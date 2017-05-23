Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Вы же сами безапелляционно заявили, что плавательный бассейн - это обычная ж.б. плита. Потому моя реакция именно такая, и другой быть не могла. Насчет 100 лет - признаюсь, преувеличил, погорячился - реально во дворе моего дома во Львове и вашего в Киеве будет бассейн не через 100 лет, а через 99. Что-что, а вот это я знаю точно!
Суп "Анталия": брокколи, курица. Никакой зажарки. Это у нас с женой "Второй ланч". Курица куплена вчера в МЕТРО: 6,5 лиры кг, или 40 гривен кг. Затянула на 2,5 кг. Часть жена поджарила, часть пошла в суп. С голоду не умрем...
Оплатил через интернет-банкинг Привата платежи по квартире во Львове: - ОСББ: 74х2,52=186,48 гривен. - электроэнергия: 0 - водоснабжение: 0 - интернет: 0 (стоит на паузе). Поговорил по Скайпу со старшим сыном: ждет-не дождется поставки предоплаченой в прошлом году Tesla 3. Рекомендовал посмотреть ролик:
Востаннє редагувалось akurt в Суб 12 тра, 2018 11:13, всього редагувалось 1 раз.
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
akurt написав:Вы же сами безапелляционно заявили, что плавательный бассейн - это обычная ж.б. плита.
А что в бассейне такого необычного? Он что, из безусадочного бетона делается? Тем более, что в таком теплом климате как средиземноморское побережье не нужно в составе смеси учитывать циклов 200 на морозостойкость.
akurt написав:Потому моя реакция именно такая, и другой быть не могла. Насчет 100 лет - признаюсь, преувеличил, погорячился - реально во дворе моего дома во Львове и вашего в Киеве будет бассейн не через 100 лет, а через 99. Что-что, а вот это я знаю точно!
А зачем открытые бассейны нужны в наших широтах? Их делали в СССР еще с конца 50-х, например бассейн Москва на месте разрушенного Храма Христа Спасителя. Удовольствия от плавания в воде с подогревом и вечным паром зимой я не заметил. В Киеве в Конча-Заспе видел пару открытых, но в основном там предпочитают делать закрытые. PS Видимо, земля в Турции намного дешевле чем в Израиле, потому что там в центре страны 5-тиэтажки не строят, а открытые плавательные бассейны видел сверху с самолета только в частном секторе подлетая к Тель-Авиву.
Та я же и спорить не буду. Просто есть разница в качестве жизни, которое Вы можете получить за 50 000 долларов в Киеве, Львове или в Анталии. Больше ничего.
Анонс событий: в понедельник - вторник состоится дружеская встреча "наших" - семей, переехавших жить в наш район из Днепра, Львова и Харькова. Только что договорились. Если будет что-то такое, что - не затрагивая личные интересы - можно будет рассказать - расскажу. Мы все живем здесь:
Востаннє редагувалось akurt в Суб 12 тра, 2018 11:41, всього редагувалось 1 раз.
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
akurt написав:Та я же и спорить не буду. Просто есть разница в качестве жизни, которое Вы можете получить за 50 000 долларов в Киеве, Львове или в Анталии. Больше ничего.
Анонс событий: в понедельник - вторник состоится дружеская встреча "наших" - семей, переехавших жить в наш район из Днепра, Львова и Харькова. Только что договорились. Если будет что-то такое, что - не затрагивая личные интересы - можно будет рассказать - расскажу.
За 50 тыс. можно купить 2 одинарки в Киеве и сдавать их за 800 у.е. Прис этом в Анталии оформить внж,как пенсионер и жить счастливо в аренде за 300 баксов. Смысл покупать то,что вы продать не можете даже в полцены? Разговор об этом, а не о равликах!
Анонс событий: в понедельник - вторник состоится дружеская встреча "наших" - семей, переехавших жить в наш район из Днепра, Львова и Харькова. Только что договорились. Если будет что-то такое, что - не затрагивая личные интересы - можно будет рассказать - расскажу. Мы все живем здесь
Слава Богу, что путем долгих-долгих уговоров наконец-то до вас дошло, что всего за 150 000 долларов Вы можете купить и сделать ремонт: - одну квартиру в Киеве... (ясно, что не в Позняках)... - четыре квартиры в Ирпени... - три квартиры во Львове или в Днепре... Сдавать - получая примерно 36 000 гривен в месяц ПАССИВНОГО дохода, которые ежемесячно будут падать на карту Привата, и кушать фаршированных улиток в Анталии, дегустируя их вместе с Совиньоном урожая 2016, глядя, как ваша жена и дети плещутся в бассейне. Кстати: я разогревал в печке СВЧ фаршированных улиток 1 минуту - запах на всю квартиру стоял невероятно приятный! Круче, чем парфюм за 85 евро! И Совиньон урожая 2016 имел запах просто потрясный! Рекомендую!
Слава Богу, у sinus"a явный прогресс в развитии мозговой деятельности. Начал с брутальных оскорблений, с дрожащих от злобы век, трясущихся рук, нервного тика шеи, а пришел к правильным выводам. - Отлично, Григорий? - Годится, Константин!
P.S. Всем, что я перечислил выше по поводу квартир - реально занимаются самые близкие мои знакомые: и Киев (Саня сдает 6 (шесть!) квартир), и в Днепре (Натаха сдает 4 квартиры), и во Львове... Да что греха таить: с аренды одного объекта (не во Львове) и мне каждого первого числа переводят 12-15 тысяч гривен.... Спрашивал на днях: как долго будут еще арендовать, ответили, что очень долго... Это плохо... лучше бы продать... Просто знаю, куда вложить и иметь больше... Так что: - Отлично, Григорий? - Годится, Константин!
Востаннє редагувалось akurt в Суб 12 тра, 2018 12:03, всього редагувалось 1 раз.
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
akurt написав:Слава Богу, что путем долгих-долгих уговоров наконец-то до вас дошло, что всего за 150 000 долларов Вы можете купить и сделать ремонт: - одну квартиру в Киеве... (ясно, что не в Позняках)... - четыре квартиры в Ирпени... - три квартиры во Львове... Сдавать - получая примерно 36 000 гривен в месяц ПАССИВНОГО дохода, которые ежемесячно будут падать на карту Привата, и кушать фаршированных улиток в Анталии, дегустируя их вместе с Совиньоном урожая 2016, глядя, как ваша жена и дети плещутся в бассейне. Кстати: я разогревал в печке СВЧ фаршированных улиток 1 минуту - запах на всю квартиру стоял невероятно приятный! Круче, чем парфюм за 85 евро! И Совиньон урожая 2016 имел запах просто потрясный! Рекомендую!
Слава Богу, у sinus"a явный прогресс в развитии мозговой деятельности. Начал с брутальных оскорблений, с дрожащих от злобы век, трясущихся рук, нервного тика шеи, а пришел к правильным выводам. - Отлично, Григорий? - Годится, Константин!
Сдача в аренду, даже на долгострок,не совсем является пассивным доходом. Завтра квартиранты затопили соседей; полетела сантехника;устроили в квартире кутежь-приехала полиция и т.д. Во-вторых девальвация гривни всегда возможна и падение доходов от аренды не прогнозируемы! В третьих навес новых новостроев,которые со временем расширяют предложение на рынке аренды,сбивает её в цене. В четвертых-квартира в Украине не застрахована от участи Донбасса В пятых-есть риски полнейшего мародерства и разгромления квартиры! Вывод-не всё так просто на практике, как легко в теории! Ещё я забыл добавить постоянно растущий налог на недвижимость и коммуналку,которые отбирают потенциально прибыль арендодателей!
Мысли правильные. Поддерживаю. Ремарка один: на сегодня реально занимаются - и пока не придумали лучшего - самые близкие мои знакомые: и Киев (Саня сдает 6 (шесть!) квартир, Валера сдает даже в Борисполь - умудрился), и в Ирпени (Вовка - 2 квартиры), в Днепре (Натаха сдает 4 квартиры, валенка - 2 квартиры, женька - 2 квартиры), и во Львове... В Киеве купили квартиру в дорогом новом доме в самом центре, делают в эти дни ремонт под сдачу не менее, чем за 1000 баксов в месяц.
Ремарка два: моя стратегическая цель - избавиться от всех недвижимых моих объектов в Украине. Трудно это, но я работаю над этим и Вы знаете - получается. Позавчера пришел запрос: - Вы (имя моё) - неужели продали? - А то! Ну, не совсем продал, взял задаток 5 000 баксов - завершение сделки в июне или в июле. - Аххххххххххххххххххххххххх..................
Так что, господин sinus, мне реально нравится ход Ваших мыслей. Я даже только что убрал Вас из своего списка занесённых в "игнор".
Востаннє редагувалось akurt в Суб 12 тра, 2018 12:20, всього редагувалось 1 раз.
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
akurt написав:Мысли правильные. Поддерживаю. Ремарка один: на сегодня реально занимаются - и пока не придумали лучшего - самые близкие мои знакомые: и Киев (Саня сдает 6 (шесть!) квартир), и в Днепре (Натаха сдает 4 квартиры), и во Львове... В Киеве купили квартиру в дорогом новом доме в самом центре, делают ремонт под сдачу не менее, чем за 1000 баков в месяц.
Ремарка два: моя стратегическая цель - избавиться от всех недвижимых моих объектов в Украине. Трудно это, но я работаю над этим и Вы знаете - получается. Позавчера пришел запрос: - Вы (имя моё) - неужели продали? - А то! Ну, не совсем продал, взял задаток 5000 баксов - завершение сделки в июне или в июле. - Аххххххххххххххххххххххххх..................
Так что, господин sinus, мне реально нравится ход Ваших мыслей. Я даже только что убрал Вас из своего списка занесённых в "игнор".
Какое-то противоречие логики-зачем продавать в Украине,если вы всем советуете обратное? Если продавать в Украине,то куда вкладывать-если ответ Анталия? То это смешно! Вопрос остаётся открытым?! Согласен,что вложения в недвижимость Украины являются высокорисковаными,но парадокс в том,что вы это буквально недавно пропагандировали! Если вы избавляется от недвиги в Украине, то пора бы сказать Б-куда дальше идут деньги? Потому что без этого вопрос и дискуссия не получится! П.С. И не надо лукавить-я у вас никогда не был в игнор, иначе вы бы не смогли прочитать,вышестоящие мои сообщения! Просто вам нечего было крыть-вот вы и выбрали такую стратегию-типа я его не вижу)))) Правду говорят-стар,что млад!))
Востаннє редагувалось sinus в Суб 12 тра, 2018 12:23, всього редагувалось 1 раз.
Разве трудно догадаться - я даже как-то писал: я ЗНАЮ, куда и как вложить с лучшим эффектом. И не только ЗНАЮ, но и делаю. А вот если и Натаха, и Валерка, и Саня - НЕ ЗНАЮТ - то лучшего не придумаешь. Кстати, и Натаха, и Валерка будут переезжать Анталию. Это я еще не все рассказываю.
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"