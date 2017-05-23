Додано: Суб 12 тра, 2018 11:48

Слава Богу, что путем долгих-долгих уговоров наконец-то до вас дошло, что всего за 150 000 долларов Вы можете купить и сделать ремонт:

- одну квартиру в Киеве... (ясно, что не в Позняках)...

- четыре квартиры в Ирпени...

- три квартиры во Львове или в Днепре...

Сдавать - получая примерно 36 000 гривен в месяц ПАССИВНОГО дохода, которые ежемесячно будут падать на карту Привата, и кушать фаршированных улиток в Анталии, дегустируя их вместе с Совиньоном урожая 2016, глядя, как ваша жена и дети плещутся в бассейне.

Кстати: я разогревал в печке СВЧ фаршированных улиток 1 минуту - запах на всю квартиру стоял невероятно приятный!

Круче, чем парфюм за 85 евро!

И Совиньон урожая 2016 имел запах просто потрясный!

Рекомендую!



Слава Богу, у sinus"a явный прогресс в развитии мозговой деятельности.

Начал с брутальных оскорблений, с дрожащих от злобы век, трясущихся рук, нервного тика шеи, а пришел к правильным выводам.

- Отлично, Григорий?

- Годится, Константин!



P.S. Всем, что я перечислил выше по поводу квартир - реально занимаются самые близкие мои знакомые: и Киев (Саня сдает 6 (шесть!) квартир), и в Днепре (Натаха сдает 4 квартиры), и во Львове... Да что греха таить: с аренды одного объекта (не во Львове) и мне каждого первого числа переводят 12-15 тысяч гривен.... Спрашивал на днях: как долго будут еще арендовать, ответили, что очень долго... Это плохо... лучше бы продать... Просто знаю, куда вложить и иметь больше...

Так что:

- Отлично, Григорий?

- Годится, Константин!

Востаннє редагувалось akurt в Суб 12 тра, 2018 12:03, всього редагувалось 1 раз.

У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"