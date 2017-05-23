Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:Разве трудно догадаться - я даже как-то писал: я ЗНАЮ, куда и как вложить с лучшим эффектом. И не только ЗНАЮ, но и делаю. А вот если и Натаха, и Валерка, и Саня - НЕ ЗНАЮТ - то лучшего не придумаешь. Кстати, и Натаха, и Валерка будут переезжать Анталию. Это я еще не все рассказываю.
И? Куда? И ответьте на вышеперечисленные вопросы-а то я время потратил,а толку ноль!
Понравилось - прислал сегодня знакомый риелтор из Днепра. Продам квартиру в ЖК "Жуковский" Новый ремонт, мебель. Стоимость: 59 000 $ 42 (сорок два) квадратных метра... Называется : "Муравейник ищет лОха" (куплена однушка, а продается как типа двушка).
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
sinus Марна справа чекати. У ольгінців не передбачено заготовок для відповіді на ваші питання. А ось картинки із фундаментами анталійських новобудов були в архіві, тому, втиснувши набір літер, вдалося розвинути тему, м’яко перейшовши на масовий "здриск" з України дніпровських, київських і львівських лендлордів.
ihorkyiv написав:sinus Марна справа чекати. У ольгінців не передбачено заготовок для відповіді на ваші питання. А ось картинки із фундаментами анталійських новобудов були в архіві, тому, втиснувши набір літер, вдалося розвинути тему, м’яко перейшовши на масовий "здриск" з України дніпровських, київських і львівських лендлордів.
Знаю,що марна,не для цього тема писалась! Щас Долярчик чи якась консерва прискаче і зовсім від відповіді вдалечинь буде загонять! Всё це відомо! Але ж почекаємо,що там далі буде!