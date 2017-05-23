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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 90919293
Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 12:24

Чорногорія

https://zaxid.net/u_chornogoriyi_vbili_ ... m_n1456432
stepler
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 12:24

  akurt написав:Разве трудно догадаться - я даже как-то писал: я ЗНАЮ, куда и как вложить с лучшим эффектом.
И не только ЗНАЮ, но и делаю.
А вот если и Натаха, и Валерка, и Саня - НЕ ЗНАЮТ - то лучшего не придумаешь.
Кстати, и Натаха, и Валерка будут переезжать Анталию. Это я еще не все рассказываю.

И? Куда?
И ответьте на вышеперечисленные вопросы-а то я время потратил,а толку ноль!
sinus
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 12:36

Ха-ха-ха!

Понравилось - прислал сегодня знакомый риелтор из Днепра.
Продам квартиру в ЖК "Жуковский"
Новый ремонт, мебель. Стоимость: 59 000 $
42 (сорок два) квадратных метра...
Зображення
Зображення
Называется : "Муравейник ищет лОха"
(куплена однушка, а продается как типа двушка).
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 12:47

Так,что там с ответами? Жду?
sinus
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 12:57

sinus
Марна справа чекати. У ольгінців не передбачено заготовок для відповіді на ваші питання. А ось картинки із фундаментами анталійських новобудов були в архіві, тому, втиснувши набір літер, вдалося розвинути тему, м’яко перейшовши на масовий "здриск" з України дніпровських, київських і львівських лендлордів.
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 13:44

  ihorkyiv написав:sinus
Марна справа чекати. У ольгінців не передбачено заготовок для відповіді на ваші питання. А ось картинки із фундаментами анталійських новобудов були в архіві, тому, втиснувши набір літер, вдалося розвинути тему, м’яко перейшовши на масовий "здриск" з України дніпровських, київських і львівських лендлордів.

Знаю,що марна,не для цього тема писалась!
Щас Долярчик чи якась консерва прискаче і зовсім від відповіді вдалечинь буде загонять!
Всё це відомо!
Але ж почекаємо,що там далі буде!
sinus
 
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