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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 90919293
Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 12:24

Чорногорія

https://zaxid.net/u_chornogoriyi_vbili_ ... m_n1456432
stepler
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 12:24

  akurt написав:Разве трудно догадаться - я даже как-то писал: я ЗНАЮ, куда и как вложить с лучшим эффектом.
И не только ЗНАЮ, но и делаю.
А вот если и Натаха, и Валерка, и Саня - НЕ ЗНАЮТ - то лучшего не придумаешь.
Кстати, и Натаха, и Валерка будут переезжать Анталию. Это я еще не все рассказываю.

И? Куда?
И ответьте на вышеперечисленные вопросы-а то я время потратил,а толку ноль!
sinus
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 12:36

Ха-ха-ха!

Понравилось - прислал сегодня знакомый риелтор из Днепра.
Продам квартиру в ЖК "Жуковский"
Новый ремонт, мебель. Стоимость: 59 000 $
42 (сорок два) квадратных метра...
Зображення
Зображення
Называется : "Муравейник ищет лОха"
(куплена однушка, а продается как типа двушка).
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 12:47

Так,что там с ответами? Жду?
sinus
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 12:57

sinus
Марна справа чекати. У ольгінців не передбачено заготовок для відповіді на ваші питання. А ось картинки із фундаментами анталійських новобудов були в архіві, тому, втиснувши набір літер, вдалося розвинути тему, м’яко перейшовши на масовий "здриск" з України дніпровських, київських і львівських лендлордів.
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 13:44

  ihorkyiv написав:sinus
Марна справа чекати. У ольгінців не передбачено заготовок для відповіді на ваші питання. А ось картинки із фундаментами анталійських новобудов були в архіві, тому, втиснувши набір літер, вдалося розвинути тему, м’яко перейшовши на масовий "здриск" з України дніпровських, київських і львівських лендлордів.

Знаю,що марна,не для цього ж ця тема писалась!
Чел 90 сторІнок накрапав і каже, що без грошима не робе-ото така і відповідь!
Щас Долярчик, чи якась консерва прискаче і зовсім від відповіді вдалечинь буде загонять!
Всё це відомо!
Але ж почекаємо,що там далі буде!
Але ж все до болі передбачено!))
П.С. Чел сидит в Задрыпинске,постит фото с хостинга,зарегистрировался не под свой айпи-что тут ждать?..
sinus
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 15:02

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Козир 1. Просто вулична сценка.
Зображення
- Це що таке?
- Це - ровери.
- А гирі прив"язані до колес?
- Ні!
- А замками все прикуто до брами?


До Вашого приїзду, вони і тяжкі браслети із жовтого металу не боялися губити. Звикли, що наступного дня прийдуть і знайдуть там же, де й загубили. Але ні. Просто ще не зрозуміли, хто до них понаїхав. Ще підтягнеться пару десятків-сотень akurt’ів (Натаха, Валерка и Саня уже на чемоданах), і вони почнуть і замки купувати, і гирі. Відсутність в місцевих жителів совкової звички "тягнути все, що погано лежить" - це жодним чином не є Ваша заслуга, але в Вас вона, таки, глибоко вкорінилася. Як то кажуть, "можна вивезти дівчину з села, але село з дівчини вивести неможливо".

Це був ліричний відступ, продовжимо розгляд брехні і маніпуляцій в інформпросторі. Для тих, хто підключився до перегляду гілки недавно, початок тут і тут

  akurt написав:Козир 2. Що там в Україні укріпилося, крім кішківника та продуктів життєдіяльності?
- Гривня!
- А як це вплинуло на вартість пального в Україні?
- Подорожчало саме сьогодні!


Брехня! Можливо і подорожчало на якихось окремих мережах АЗС, але не по всій країні. В мене в телефоні залишились електронні чеки з деяких заправок, отже ціни на А-95 на ОККО цього року:

06.02 - 32.99 грн/л
16.02 - 32.49 грн/л
27.02 - 31.99 грн/л
14.03 - 31.49 грн/л

В середу заправлявся - 31.49 грн/л, сьогодні подивився на цінник - 31.49 грн/л. Тобто на ОККО нічого не подорожчало.

Другою складовою маніпуляції, є той факт, що вартість палива в Україні залежить не лише від курсу долара, але й від вартості нафти (і ще багатьох факторів). Справа в тому, що вартість палива дуже ймовірно скоро підніметься і на ОККО, але через абсолютно інші причини. З прикладу вище бачимо, що в той час, як гривня укріпилася до доллара на ~10%, вартість палива зменшилася лише на ~5%. Чому? Як мінімум тому що росте ціна на нафту. Зростання складає більше 10% за останні 3 місяці.

  akurt написав:Козир 4 (битий).
- Як аrurt лоханувся позавчора?
- Не купив упаковку равликів фаршированих за 12,99 ліри!
- А за скільки сьогодні купив?
- За 14,99 ліри.
- На скільки він прогавив щастя?
- На 14,99-12,99=2 ліри або на 12 гривень.
- Получається, кожен равлик аrurt "у обійшовся на 1 (одну) гривню дорожче?
- Так!
- А скільки коштує один готовий до вживання равлик, фарширований вершковим маслом?
- ((14,99/6,25)х26,25)/12= 5,24 гривні.
А по якій ціні таких же равликів пани куплять у кафе на Друкарській у Львові?
- По 52,40 гривні за равлика!
- Так їх одурять рівно в 10 разів?
- Так і є! В десять разів одурять!


В цій маніпуляції чудово все.

По-перше, складність формули переводу ціни в лірах в ціну в гривнях. Насправді ж вона:
14.99*6.05/12 = 7.56
Тобто в простих математичних діях akurt дурить всіх приблизно в 1.5 рази. Як так сталося? Замість курсу ліри, по якому вона списується з карти українського банку, вказаної в попередньому дописі (6.05). Вказується дивний вираз 26.25/6.25, що це за числа? Ви вирішили порахувати через долар? 26.25 - курс долара до гривні? То вчора він був 26.10. 6.25 курс долара до ліри? Можливо скоро буде, але якою буде вартість равликів на той момент - невідомо. Заплутались у власних числах? Невідомо, але факт залишається фактом, замість курсу 6.05 akurt нам підсовує курс 4.2 чим дурить в 1.44 рази.

По-друге. Підміна понять. Вартість равликів в супермаркеті порівнюється із вартістю равликів в закладі громадскього харчування, де ціни, зрозуміло, вище. Їдемо в Метро і бачимо, подібні равлики (я в них не розбираюся, цінник пише, що Чехія) по 139.90-159.90 гривень за упаковку з 12 штук (139.90 ціна якщо ви дуже любите равликів і берете 4 упаковки). Тобто, при прямому порівнянні, вартість одного равлика (в найдорожчому варіанті) 11.66-13.33 гривні, а не 52.40, тобто додатково до цього akurt дурить всіх ще в 4 рази (якщо точніше, то в 3.93 до 4.49).

Враховуючи обидва фактори, бачимо що за допомогою двох простеньких прийомів, akurt сумарно дурить читачів форуму в від 1.44 * 3.93 = 5.66 до 1.44 * 4.49 = 6.47 разів.

Особливо чудові прецизійно підібрані коефіцієнти 6.25 і 26.25, які (1) дуже схожі на звичні для гілки курси валют, щоб людина швидко читаючи не нічого на запідозрила, і не почала аналізувати; (2) дають гарний висновок "одурюють в 10 разів" з точністю до другого знаку після коми. Так і хочеться згадати цитату з мультфільма "В стране невыученных уроков":
- Слава Великому Математику!
- Позор Виктору Перестукину!

  akurt написав:Це я фото зробив в "МЕТРО". Там є для захисту чоловічої гідності сітчасті плавки в середині. Такі коштують 20 лір або 120 гривень.
В супермаркеті одягу Waikiki є трохе кращі за матеріалом - коштують 40 лір - то 240 гривень. Такого, щоби плавки чоловічі коштували по 500-1000 гривень, як у нас - немає.


Та чого вже там. Давайте чоловічі плавки по 5000-10000 гривень. Я Вам навіть полегшу роботу - підберу декілька моделей. Дурити українців - то вже по повній.

Тут akurt знову вдався до доброї старої підміни понять. Так дійсно, в Україні можна знайти плавки за 500-1000 гривень (і як я навів вище, навіть за 9000 гривень, хоча це все можна купувати дешевше, я плавки завжди купую на розпродажах восени), але за ці гроші це будуть плавки Speedo або Arenа - два найвизнаніших бренди одягу та товарів для водних видів спорту. По такій ціні можна знайти і Adidas, або якісь інші модні бренди, які не мають відношення до плавання. Але такі моделі akurt порівнює з турецьким "ширпотребом" (рос.), якого вистачить один раз з'їздити на море, максимум, на один сезон. Я спеціально заглянув в Метро в відділ одягу сьогодні, плавок не знайшов взагалі (ще не сезон). Коли їх вивісять, думаю, ціна буде гривень 200-250. Але на Галицькому перехресті чи на Краківському, майже впевнений, Ви знайдете і за 100-120 :)

Ну і щодо "такого у нас немає". Знову, брехня! Я, на жаль, не знаю турецької мови, і мені складно робити пряме порівняння, тому я просто наведу приклад того, що плавки в діапазоні 500-1000 гривень в Турції є.
Плавки Speedo - 134 ліри зі знижкою, близько 810 гривень
Стартові плавальні шорти Speedo - 944 ліри, близько 5700 гривень

Ну та й вистачить на сьогодні. Традиційно закликаю читачів, критично підходити до інформації, яка потрапляє вам в поле зору, перевіряти факти, і аналізувати все самостійно, а не спокійно споживати те, що Вам намагається вкласти в голову агресор.
Coder
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 15:28

Кодер! Бачу що ви забираєте моі лаври-Акурт мій,і його давно ще вичавив з львівськоі гілки!
не чіпайте його-це мій персонаж!
Можете на Долярчике потренироваться-это одна команда!
Один по типу уcпешей, а другой по Легенде страдающий-работают всегда в паре!
Иногда появляются консервы!
Но нас то не проведёшь на Ольгинской капусте!
sinus
 
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