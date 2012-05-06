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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 12 тра, 2018 12:24
Чорногорія
Додано: Суб 12 тра, 2018 12:24
И? Куда?
И ответьте на вышеперечисленные вопросы-а то я время потратил,а толку ноль!
Додано: Суб 12 тра, 2018 12:36
Ха-ха-ха!
Понравилось - прислал сегодня знакомый риелтор из Днепра.
Продам квартиру в ЖК "Жуковский"
Новый ремонт, мебель. Стоимость: 59 000 $
42 (сорок два) квадратных метра...
Называется : "Муравейник ищет лОха"
(куплена однушка, а продается как типа двушка).
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
Додано: Суб 12 тра, 2018 12:57
sinus
Марна справа чекати. У ольгінців не передбачено заготовок для відповіді на ваші питання. А ось картинки із фундаментами анталійських новобудов були в архіві, тому, втиснувши набір літер, вдалося розвинути тему, м’яко перейшовши на масовий "здриск" з України дніпровських, київських і львівських лендлордів.
Додано: Суб 12 тра, 2018 13:44
Знаю,що марна,не для цього ж ця тема писалась!
Чел 90 сторІнок накрапав і каже, що без грошима не робе-ото така і відповідь!
Щас Долярчик, чи якась консерва прискаче і зовсім від відповіді вдалечинь буде загонять!
Всё це відомо!
Але ж почекаємо,що там далі буде!
Але ж все до болі передбачено!))
П.С. Чел сидит в Задрыпинске,постит фото с хостинга,зарегистрировался не под свой айпи-что тут ждать?..
Додано: Суб 12 тра, 2018 15:02
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
До Вашого приїзду, вони і тяжкі браслети із жовтого металу не боялися губити. Звикли, що наступного дня прийдуть і знайдуть там же, де й загубили. Але ні. Просто ще не зрозуміли, хто до них понаїхав. Ще підтягнеться пару десятків-сотень akurt’ів (Натаха, Валерка и Саня уже на чемоданах), і вони почнуть і замки купувати, і гирі. Відсутність в місцевих жителів совкової звички "тягнути все, що погано лежить" - це жодним чином не є Ваша заслуга, але в Вас вона, таки, глибоко вкорінилася. Як то кажуть, "можна вивезти дівчину з села, але село з дівчини вивести неможливо".
Це був ліричний відступ, продовжимо розгляд брехні і маніпуляцій в інформпросторі. Для тих, хто підключився до перегляду гілки недавно, початок тут і тут
Брехня! Можливо і подорожчало на якихось окремих мережах АЗС, але не по всій країні. В мене в телефоні залишились електронні чеки з деяких заправок, отже ціни на А-95 на ОККО цього року:
06.02 - 32.99 грн/л
16.02 - 32.49 грн/л
27.02 - 31.99 грн/л
14.03 - 31.49 грн/л
В середу заправлявся - 31.49 грн/л, сьогодні подивився на цінник - 31.49 грн/л. Тобто на ОККО нічого не подорожчало.
Другою складовою маніпуляції, є той факт, що вартість палива в Україні залежить не лише від курсу долара, але й від вартості нафти (і ще багатьох факторів). Справа в тому, що вартість палива дуже ймовірно скоро підніметься і на ОККО, але через абсолютно інші причини. З прикладу вище бачимо, що в той час, як гривня укріпилася до доллара на ~10%, вартість палива зменшилася лише на ~5%. Чому? Як мінімум тому що росте ціна на нафту. Зростання складає більше 10% за останні 3 місяці.
В цій маніпуляції чудово все.
По-перше, складність формули переводу ціни в лірах в ціну в гривнях. Насправді ж вона:
14.99*6.05/12 = 7.56
Тобто в простих математичних діях akurt дурить всіх приблизно в 1.5 рази. Як так сталося? Замість курсу ліри, по якому вона списується з карти українського банку, вказаної в попередньому дописі (6.05). Вказується дивний вираз 26.25/6.25, що це за числа? Ви вирішили порахувати через долар? 26.25 - курс долара до гривні? То вчора він був 26.10. 6.25 курс долара до ліри? Можливо скоро буде, але якою буде вартість равликів на той момент - невідомо. Заплутались у власних числах? Невідомо, але факт залишається фактом, замість курсу 6.05 akurt нам підсовує курс 4.2 чим дурить в 1.44 рази.
По-друге. Підміна понять. Вартість равликів в супермаркеті порівнюється із вартістю равликів в закладі громадскього харчування, де ціни, зрозуміло, вище. Їдемо в Метро і бачимо, подібні равлики (я в них не розбираюся, цінник пише, що Чехія) по 139.90-159.90 гривень за упаковку з 12 штук (139.90 ціна якщо ви дуже любите равликів і берете 4 упаковки). Тобто, при прямому порівнянні, вартість одного равлика (в найдорожчому варіанті) 11.66-13.33 гривні, а не 52.40, тобто додатково до цього akurt дурить всіх ще в 4 рази (якщо точніше, то в 3.93 до 4.49).
Враховуючи обидва фактори, бачимо що за допомогою двох простеньких прийомів, akurt сумарно дурить читачів форуму в від 1.44 * 3.93 = 5.66 до 1.44 * 4.49 = 6.47 разів.
Особливо чудові прецизійно підібрані коефіцієнти 6.25 і 26.25, які (1) дуже схожі на звичні для гілки курси валют, щоб людина швидко читаючи не нічого на запідозрила, і не почала аналізувати; (2) дають гарний висновок "одурюють в 10 разів" з точністю до другого знаку після коми. Так і хочеться згадати цитату з мультфільма "В стране невыученных уроков":
- Слава Великому Математику!
- Позор Виктору Перестукину!
Та чого вже там. Давайте чоловічі плавки по 5000-10000 гривень. Я Вам навіть полегшу роботу - підберу
Тут akurt знову вдався до доброї старої підміни понять. Так дійсно, в Україні можна знайти плавки за 500-1000 гривень (і як я навів вище, навіть за 9000 гривень, хоча це все можна купувати дешевше, я плавки завжди купую на розпродажах восени), але за ці гроші це будуть плавки Speedo або Arenа - два найвизнаніших бренди одягу та товарів для водних видів спорту. По такій ціні можна знайти і Adidas, або якісь інші модні бренди, які не мають відношення до плавання. Але такі моделі akurt порівнює з турецьким "ширпотребом" (рос.), якого вистачить один раз з'їздити на море, максимум, на один сезон. Я спеціально заглянув в Метро в відділ одягу сьогодні, плавок не знайшов взагалі (ще не сезон). Коли їх вивісять, думаю, ціна буде гривень 200-250. Але на Галицькому перехресті чи на Краківському, майже впевнений, Ви знайдете і за 100-120
Ну і щодо "такого у нас немає". Знову, брехня! Я, на жаль, не знаю турецької мови, і мені складно робити пряме порівняння, тому я просто наведу приклад того, що плавки в діапазоні 500-1000 гривень в Турції є.
Ну та й вистачить на сьогодні. Традиційно закликаю читачів, критично підходити до інформації, яка потрапляє вам в поле зору, перевіряти факти, і аналізувати все самостійно, а не спокійно споживати те, що Вам намагається вкласти в голову агресор.
Додано: Суб 12 тра, 2018 15:28
Кодер! Бачу що ви забираєте моі лаври-Акурт мій,і його давно ще вичавив з львівськоі гілки!
не чіпайте його-це мій персонаж!
Можете на Долярчике потренироваться-это одна команда!
Один по типу уcпешей, а другой по Легенде страдающий-работают всегда в паре!
Иногда появляются консервы!
Но нас то не проведёшь на Ольгинской капусте!
Додано: Суб 12 тра, 2018 17:04
Это все равно, что сказать - в Марокко, в пустыне Сахара, можно жарить пиццу прямо в песке. В ближайшие 100 лет во Львове так не получиться.
Хотя изменения климата идут очень бодро и совершенно не исключено, что через пару десятков лет климат во Львове будет как в Анталии. А вот в Анталии тогда климат будет как в Сахаре.
Додано: Суб 12 тра, 2018 17:12
Я сподіваюся, дурнуватих (із списка яких я тимчасово виключив пана sinus), Ви не читаєте?
Пан sinus я ж вже писав - ви прямо чергуєте за кожним моїм словом - але прогавили про даремне витрачання мною 50 000 зелено-нудьгуватих долярів:
- я купив у 2006 році восени земельну ділянку за 25 000 зайвих зелених грошей; просто валялися у кишені.
- була ідея побудувати на тих 10 сотках щось таке із скла і бетону оригінальне для одного із синів. Потім була ідея щось таке побудувати для "зеленого туризму".
- а потім воно стояло років п"ять пусте - тут (прямо на цій гілці) один жебрак-"хвахівець" (треба перехереститися, що доля не звела) навіть порахував, що він би те зробив ще вигідніше - але постійне недоїдання та постійна нестача грошей, на яку занадто реагувала жінка, не даючи легіню сексу, не дали змоги те зробити.
- FairyTail - one time, стоячи із бокалом шампанского на третьому поверсі власного будинка у художній майстерні своєї жінки, я раптом подумав: "А що якщо оцю делянку продати та купити щось подалі від знервованих осіб? Он же бачите - аж гризуться між собою, ще покусають нечищеними зубами, хай Бог милує..."
- FairyTail - one time я продав те, що купив за 25 000 долярів - за 50 000 долярів, і купив малесеньку квартирку у найгарнішому місті в світі.
Як бачите, все просто...
Треба просто вміти рахувати.
Хлопці: я розумію, що грошей Ви ніяк не можете заробити на бутерброд із вершковим маслом, але це не привід не знати звичайну арифметику.
Звичайну!
КУМЕДНА ДНІПРОВСЬКА АРИФМЕТИКА
Вище Ви можете побачити реальні фото реального продавана квартири у Дніпрі - він намагається за 59 000 зелено-гидомирних долярів якомусь дурню продати "прєлєсть".
Порахуємо, хто на скільки розраховує:
- в тому ЖК "Жуковський" - це район міста на ім"я Дніпро - дійсно побудували новий мурашник зліва від школи, закривши тій бідній школі все на світі з її лівого боку. В мене навіть було враження, що у школи й територію забрали - але ні - віттяпали саме по паркан. Уявіть, як бідні дітлахи тепер пробираються через колєйку автівок покупанів того мурашника.
- звели мурашник. Проблємний, бо там дах тече, щось прогавили.
- в тому мурашнику квартири зазвичай 1-к по 47-48 квадратів - але зовсім погані получилися по 42 квадрати. Джамшути там щось наплутали... Може, кого в стіну замурували, хто зна...
- так ось, нормальна однушка в 47 квадратів - це просто - коли заходиш - жахливий бетонний паралелепіпед - хі-хі - "квартира" із дуже дуже дуже економним, але охайним ремонтом і перетворенням - для лОхів - у "двушку" - стає - за цифри - як завжди - відповідаю - в 50 000 поганеньких зім"ятих долярів. Це реальні витрати продавана.
- "Морда" виставляє за 59 000 долярів.
Рахуємо:
- хочуть отримати надприбуток в (47-42) квадрати = (5 квадартівх800 долярів квадрат) = 4 000 долярів. Це тільки різниця в ціні стандартної однушки та проблємної, для лохІв.
- хоче морда отримати (3-5 відсотків) на відпочинок в Голландії - зазвичай відпочиває там (бо навіщо ж гроші заробляти, я так хоч у Музей ван-Гога можна сходити). Ну, зараз продати важко, візьмемо мінімум: 3%х59 000=1 770 долярів (схоже на правду, в Амстердамі можна гарно погуляти, був неодноразово, тому точно знаю).
- таким чином маємо: (59 000-4000-1770)= 53 230.
- від цієї цифри віднімаємо реальні витрати первинного покупана на з.б. паралелепіпед та ремонт з меблями та технікою для продажу вторинному покупану: 50 000 долярів.
- отримуємо: 53 230-50 000= 3 230.
Це чистий прибуток другої категорії.
Чистий прибуток першої категорії - це ті 4000 долярів, отримані на різниці площі квартири (покупан же не знає, що не всі квартири однакові).
Таким чином, продаван має: 3 230+4 000=7 230 долярів.
Морда має: 1770 долярів.
Думаю, продаван може "вступити" 230 долярів на якісь дрібнички, наприклад, на послуги нотаріуса, а дрібнички звісно помітить покупан.
У наші часи отримати 7 230-230=7 000 противно-зелених грошей - то непогано!
Можна й більше "вступати", якщо побачити поліетиленовий кульок із АТБ із купою реальних грошей (той кульок - саме небезпечне місце для зберігання грошви).
Це панам урок номер 1.
Як бачите, в наші буремні роки гроші просто валяються під ногами...
Зараз буде урок номер 2.
А ну, подивіться, який коефіцієнт обміну гривень на турецькі ліри нам нарахував пан Coder?
(нагадаю, це той пан, що вважає, що він щось петрає в освіті і навіть думає, що знає математику - сміюсь аж регочу)... Ой, регочу, слава Богу його опуси не читаю зовсім - просто пропускаю, то він для Вас пише...
Ой, регочу... Банк з мене списав сьогодні ввечері по 6,23... Це не Приват - це А-Банк. Приват вчора списував по 6,10...
Боже, позбав Україну таких вчителів дітей форумчан...
Востаннє редагувалось akurt в Суб 12 тра, 2018 17:41, всього редагувалось 4 разів.
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
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